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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (68539) стрельба (2223) школа (1618)

 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета в Курганской области. Пострадали семь учеников

Семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший ученик устроил стрельбу в школе США: 17 человек погибли, - шериф округа Броуард

По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась.

"По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - уточнила представитель МВД.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/n3056827
 
 
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Спдіваюсь, вчителі не назвали її після цього скотом чи лайном?
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возможно, стадо баранов доставало её.. ну там из любителей путина..
Ребенок не стал терпеть (учителям то похрен!) и дала ответку как смогла
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Тут в соседней теме есть великие теоретики педагогики, которые сейчас прийдут и расскажут как надо правильно воспитовать вот таких конченых детей, которым родители ствола в школу дают, вместо книги
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Ух, ты! Неплохо она стреляет! Если одну обойму высадила, то там шариков 14, по идее. Повреждения у семерых. При этом, вовсе не не ясно- по сколько повреждений у каждого! Можэ она даже ни разу не промахнулась! Расти девочка, тренируйся. Можэ в Брейвика женского рода вырастешь.
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Та певне що пістолет т.з. "шароплюй",тобто яказь візуальна копія бойового зразка під сталеві кульки 4.5 мм і з балоном СО2 в якості джерела енергії.З такого покалічити вкрай складно,хіба що по очах бити,але швидкісна і доволі влучна стрільба по тушах цілком можлива.
Хардкором та вищою майстерністтю (це я саркастично,звичайно в таких випадках,ну там школа,діти, це малодоречно) було би,якби дівчинка "пуляла" з чогось пружино-переламного,тобто один постріл,перезарядка,знову постріл
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"Двійочок" наставила.
Якраз сім фрагів по два влучання )))))))))))))))))))
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Для нівелювання новини про сварку в васильківській школі.
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К тому что в Рашке "из людей делают озлобленных дебилов"
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Надо всех учеников и преподавателей вооружить для начала пневматикой,а потом можно и базуки в розницу.
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Ее одноклассники посмели нагло критиковать выбор ватного народа - выбор на очередной срок В.В.Путина. Этого девочка простить им не смогла, папа лично дал ей пистолет и напутствия.
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не гони на девку , , , а то воина не родит хуйлу ,,,
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жаль у папы калаш не хранился ... это не доработка .. тогда бы куда веселее вышло )
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, , наверное просмотрела бриффинг надежды савченко , , и тренероваться стала
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Сейчас русские гомноСМИ найдут у нее украинские корни
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У всіх руських українське коріння, без українського коріння тільки росіяни на кшалт Шойгу, Калантаряна, кургіняна.
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та да , , , кацапстан не представляет себя без украинцев и белорусов ,,,
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Где-то уже писал здесь - после 2014 года в моём кругу общения осталось всего несколько адекватных анти-ватных жителей РФ, с которыми общаюсь (остальные превратились в хлопковый биоматериал и были отправлены в пеший эротический вояж)... и что интересно, все они имеют не-русские корни. Один немец, у других есть украинские, польские и прибалтийские корни, есть евреи-ашкеназы (родом из Украины и Беларуси) и одна девчонка - наполовину кореянка.
Такое вот "совпадение".
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у славян кацапских да .. просто много украинцев туда в своё время депортировали ... но сейчас кацапы как правило это кавказцы , азиаты и всякие монголоиды ...
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ИгорьДВ, в России живут россияне.

Там, конечно, есть русские. Не много. Это, однако, совсем другая история.
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У нас в школе не лучше было )) Правда с пистолета не стреляли. Но самолетики с иголками в спину встрявали.Я тоже любил яблочным огрызком по девкам кинуть)) Чтобы посмотреть на реакцию.))
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))))) вспомнил комикс (школолольный, но смешной)

13-річна школярка відкрила стрілянину з пневматичного пістолета в Курганській області. Постраждало сім учнів - Цензор.НЕТ 3970
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З почином новой эпидемии, Кацапстан!
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Нагадало анекдот:

Приходит маленький Мойша домой, подходит к маме, и говорит:
- Мама, мама, а я сегодня в школе написал в графе "Национальность" шо я русский!
- Сынок, а шо ты каждый день кушал на обед?
- Курочку
- Вот, а теперь ты будешь есть картошку, как все русские дети.
Мойша расстроился, пошел к папе, думает, может папа одобрит.
Подходит к папе:
- Папа, папа, а я сегодня в графе "Национальность" в школе написал шо я русский!
- Сынок, а на чем ты каждый день ездил в школу?
- На машине папа!
- Вот, а теперь ты будешь ездить на трамвае, как все русские дети.
Мойша, совсем расстроенный, подходит к дедушке, вдруг тот одобрит:
- Дедушка, дедушка, а я сегодня в графе "Национальность" написал шо я русский!
- Внучек, а сколько ты получал в школу каждый день карманных денег?
- Стольник, дедушка!
- Вот, а теперь ты будешь получать рупь, как все русские дети.
Мойша совсем расстроился, садится вместе с семьей ужинать.
Все едят курочку, перемигиваются между собой.
Мойша кушает картошку.
Тут мама спрашивает Мойшу:
- Ну шо сынок, как тебе быть русским?
- Бл@дь, всего пару часов, как русский, а уже вас, евреев, ненавижу!!!
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к сожалению папа видно нищий .. не нашлось ..
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Я розумію,треба іноді розбавляти потік новини,але ця новина тут до чого?
Редакторів Цензора дійсно турбують проблеми виховання дітей в Курганській області?
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Ну так, недоиперцы смеялись над американцами,вот и получают,бумеранг никто не отменял.
Смешного в этом не вижу,это трагедия!
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Согласен - пропаганда насилия - страшная штука, рашка ещё отгребёт за неё по полной
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В Штатах обычно с огнестрелом приходят и валят насмерть.
На росисе - из пневмата.
Как в анекдоте:

Стоят два алкаша на Красной площади, накатили, потом еще... Тут замечают движение в небе. Смотрят, а там кто-то летит на дельтаплане в сторону Кремля.
- ...Мля!!! Что он делает?!!!
Дельтаплан все ближе и ближе к Кремлю... ХРЯСЬ!!! - дельтаплан разбивается об стену, разваливается на куски, мужик, что летел, падает вниз, кровь-кишки-разгондурасило...
Алкаш (задумчиво):
- Да... какая страна, такой и теракт...
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Нет. Правильно - это если бы с топором пришла 13-річна школярка відкрила стрілянину з пневматичного пістолета в Курганській області. Постраждало сім учнів - Цензор.НЕТ 5347
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Маленький мальчик нашёл пулемёт....
Больше в деревне никто не живёт.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета в Курганской области. Пострадали семь учеников
 
 
 
 
 
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