 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета в Курганской области. Пострадали семь учеников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

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По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась.

"По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - уточнила представитель МВД.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.