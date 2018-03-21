 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета в Курганской области. Пострадали семь учеников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Сегодня утром в одной из школ Шадринска во время перемены девочка 13 лет из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия синяки и ссадины, предварительно, получили семь учащихся 7-го класса. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, медики выехали на место ЧП и осмотрели пострадавших учеников школы, госпитализация большинству из них не потребовалась.
"По предварительным данным, одного из детей скорая забрала с собой, диагноз пояснить не смогу", - уточнила представитель МВД.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Курганской области сообщили, что детский омбудсмен выехала на место происшествия, чтобы выяснить подробности случившегося.
Ребенок не стал терпеть (учителям то похрен!) и дала ответку как смогла
Хардкором та вищою майстерністтю (це я саркастично,звичайно в таких випадках,ну там школа,діти, це малодоречно) було би,якби дівчинка "пуляла" з чогось пружино-переламного,тобто один постріл,перезарядка,знову постріл
Якраз сім фрагів по два влучання )))))))))))))))))))
Такое вот "совпадение".
Там, конечно, есть русские. Не много. Это, однако, совсем другая история.
Приходит маленький Мойша домой, подходит к маме, и говорит:
- Мама, мама, а я сегодня в школе написал в графе "Национальность" шо я русский!
- Сынок, а шо ты каждый день кушал на обед?
- Курочку
- Вот, а теперь ты будешь есть картошку, как все русские дети.
Мойша расстроился, пошел к папе, думает, может папа одобрит.
Подходит к папе:
- Папа, папа, а я сегодня в графе "Национальность" в школе написал шо я русский!
- Сынок, а на чем ты каждый день ездил в школу?
- На машине папа!
- Вот, а теперь ты будешь ездить на трамвае, как все русские дети.
Мойша, совсем расстроенный, подходит к дедушке, вдруг тот одобрит:
- Дедушка, дедушка, а я сегодня в графе "Национальность" написал шо я русский!
- Внучек, а сколько ты получал в школу каждый день карманных денег?
- Стольник, дедушка!
- Вот, а теперь ты будешь получать рупь, как все русские дети.
Мойша совсем расстроился, садится вместе с семьей ужинать.
Все едят курочку, перемигиваются между собой.
Мойша кушает картошку.
Тут мама спрашивает Мойшу:
- Ну шо сынок, как тебе быть русским?
- Бл@дь, всего пару часов, как русский, а уже вас, евреев, ненавижу!!!
Редакторів Цензора дійсно турбують проблеми виховання дітей в Курганській області?
Смешного в этом не вижу,это трагедия!
На росисе - из пневмата.
Как в анекдоте:
Стоят два алкаша на Красной площади, накатили, потом еще... Тут замечают движение в небе. Смотрят, а там кто-то летит на дельтаплане в сторону Кремля.
- ...Мля!!! Что он делает?!!!
Дельтаплан все ближе и ближе к Кремлю... ХРЯСЬ!!! - дельтаплан разбивается об стену, разваливается на куски, мужик, что летел, падает вниз, кровь-кишки-разгондурасило...
Алкаш (задумчиво):
- Да... какая страна, такой и теракт...
Больше в деревне никто не живёт.