 "Ты - сука! Ты - тварь! Животное ты! Говно вонючее! Скот поганый!", - урок физики в васильковской школе на Киевщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись инцидента выложила в сеть пользователь Виктория Гедзь.

На записи видно как учительница физики пишет что-то на доске, а потом поворачивается к классу и говорит: "Кто щелкает?". Далее подходит к одному из учеников и ругает его. Что произошло в классе до момента когда началась запись неизвестно.

...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобразования одобрило "Сборник материалов по правовому воспитанию" для использования в школах