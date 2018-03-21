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Все про:происшествие (1660) школа (1618) Васильков (131)

 "Ты - сука! Ты - тварь! Животное ты! Говно вонючее! Скот поганый!", - урок физики в васильковской школе на Киевщине. ВИДЕО

Учительница физики школы №9 города Василькова на Киевщине всячески обзывала и ругала ученика во время урока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись инцидента выложила в сеть пользователь Виктория Гедзь.

На записи видно как учительница физики пишет что-то на доске, а потом поворачивается к классу и говорит: "Кто щелкает?". Далее подходит к одному из учеников и ругает его. Что произошло в классе до момента когда началась запись неизвестно.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3056826
 
 
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Что ж, учителя детки довели.... Мне почему-то хотелось отправить учителя на повышение квалификации - очень уж резал слух суржик, ну пусть ругалась русскими словами, а числительные неужели трудные слова в украинском ?
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Школа-это зеркало нашего общества. Агрессия, жестокость, унижение- это, к сожалению, будни нашей жизни в Украине.
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Надо её на стажировку в США отправить- негров и латиносов учить.
Потом вернётся, будет обнимать этого милого мальчика.
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якщо в тебе лівий ген і ти продукуєш імбіцилів, чому має страждати вчитель, який намагається в голову подібних тобі виблядків вкласти вічне і світле? А в америці, твоїй, подібному дибілу світить спецшкола, як колись було при союзі, даунів не за діагнозом- в інтернат.
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тут два момента:
1)Тётя явно полюбляет посмотреть "сольвьиный помет" на рашаТВ с тамошними истериками в студии))) и, канешна, недавидит Пороха, скучает по "стабильности" при хряке, за ностальгию по совку молчу)
2) Хороший метерьял для интернет мема - хлебалку затыкать какому нибудь ольгинцу - он тебе такой: " Украина - придуманная страна!", а ты ему - "Ты - сука! Ты - тварь! Животное ты! Говно вонючее! Скот поганый!")))))
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Всё отрежессировано якобы "жертвами"...подготовка к съёмке, провокация конфликта, сам конфликт и как результат мы обсуждаем эту херню, заметьте, видео началось именно с момента её ответной реакции на что то, на что ????

Умникам вопящим о том, что она не имела права скажу так....идите лесом....ког да то САМ принимал участие будучи учеником в подобных "приколах", сейчас я за такое, что вытворял сам, сломал бы нос приколисту
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Бедные учителя, я им сочувствую. У нас в классе было несколько ублюдков, доводивших учителей до истерики.
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Вчитель дав визначення учню за ситуацією, а я би його в стінку розмазав, а батькам пики понабивав. Треба, як при царю, 3 класи і нахєр зі школи. Треба взагалі ввести інститут відлучення від навчання, не вичшся і порушуєш, нахєр зі школи, а поновитись через 3 роки. З класу може відсотків 20 тягнуть науку, а для іншихшкола це клуб по інтересах. Нафіг на таких дебілів тратити скажені гроші, дурню ясно - дебіл син дебіла породить дебілів.
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Училка не думает, что может отхватить не на шутку от его корешей.
И тогда щелкать будет уже она - вставными зубами и коленным суставом.
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ти мабудь батько того шмаркля сперми який мав засохнути на шторі, але якимся чином дав недопотомство?
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Это было давно, но я помню школьных учителей с расстроенной психикой.

Как правило, это было следствием сочетания нервной нагрузки в школе с бытовыми семейными неурядицами.

В меня, например, учитель музыки пульнул чернильницей за то, что я споткнулся вынося коробку с этими чернильницами.

Кстати, этот учитель был дядей известного украинского музыканта, который продолжительное время работал у Пугачевой.

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В мою бытность школьником был тоже один такой ушлепок в классе, так учитель русского, кстати, языка просто дал ему как-то по почкам (боксом в молодости занимался) и усе - тишина была и уважуха до самого выпуска))
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"Что произошло в классе до момента когда началась запись неизвестно."
А відбулось ось що: "щєлкунчік" її на слабо привселюдно брав і ржав у спину.

ps. 100пудово ті ушльопки зняли на камеру усе те дійство. Є повний запис, але показали тільки фінал...
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Школа и ВР - это отзеркаливание взаимоотношений в нашем обществе.
Как относятся друг к другу, соседу ... "пересеченые" граждане, дети квинтэссенция их поведения.
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100% вчителька не права бо: 1. витрачає свій та учнів дорогоцінний час на цього бовдура. 2. підриває власне здоров'я криками. Але з іншого боку, вчителька потрапила у складніі обставини. Вихід один - легалізувати шкільних екзекуторів, щоб любителі зірвати заняття чітко розуміли що їх чекає при таких спробах.
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скажу чесно-я би вчителям іноді ще і 50 грам коньяку наливав би, дивлячись на деяких ДЕБІЛІВ, які ходять у школу лише для галочкі
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обережніше, бо тоді вчителям доведеться лікувати не тільки нерви, а щей печінку. А взагалі - підтримую починання!
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Еще зп поднять, льгот всяких понадавать, отпускных тройную дозу!
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Довел учительницу до такого состояния что нервы сдали , она же в возрасте .
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Мабуть треба вже на пенсію. Та й вік такий. Я розумію, що могли довести, але витримка -- основна чеснота педагога, скажімо, як уміння вести літак для пілота.
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А в Украине дети все ангели прямо...Работа учителя очень нервная.У нас физик бил боксер - сидели все как мишки.Если че не так - можна било и получить немного....Виговор и на пенсию.Пусть нерви подлечит занимаясь огородом...С зарплатой учителя по за границам не поездишь....
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сподіваюсь всі "захисники" вчительки будуть також захищати спецслужби коли ті когось віддубасять...

бо там ще більше, як ви висловлюєетесь, дебілів попадає чим в школі є...

тому сподіваюсь на вашу принципову позицію....
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В мого сина в класі 32 однокласники. З них навчається -4. Решта дибіли, які не знають чого вони туди ходять. Сидять за сматфонами з круглими зазомбованими очима і тикають своїми пальчиками. То що хорошого ми можемо чекати в цій країні?!
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Скрещенный совок и капитализм 90-стых дал потомство в виде биомассы рыгошоколадников. Сношаясь направо, налево, и между собой, биомасса начала выводить потомство пяти видов - альфы, бета, гамма, дельты и эпсилоны. Практически в равных пропорциях.
Альфу практически сразу изолируют от широким масс, бета должна пройти весь путь на территории прайда "от сохи" до "кресла", гамма - коммуникаторы между бетами и дельтами, дельты - коммуникаторы между эпсилонами и гаммами.
В развитых странах преобладает процент альфь, бет, гамм. Эксилонов настолько незначительное кол-во, что требуется искусственная наполняемость ниши.
В нашем случае дельты и эпсилоны активно размножаясь природным и не природным способом (наука еще должна сказать свое слово. Скорее всего импортный вирус "Vova" и отечественный вирус "Petja" использовали для внедрения в организм психотехнику, и если это так, то это еще будет страшнее статья чем Измена и коллаборационизм) активно вытесняют не только бет но даже и гамм, заполняя пространство экземплярами продукта естественных отношений - мутантов дельт и эпсилонов.
Горе стране, если дельты и эпсилоны преобладают больше чем 50%. Катастрофа - если 70%.
Страна в "европейском прыжке" может за пару - семь лет может достигнуть преобладание дельтами, эпсилонами на 70%. А может и больше.
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...ты это само сочинило или сперло откуда-то? "Ти - сука! Ти - мерзота! Тварина ти! Гівно смердюче! Скотина погана!", - урок фізики у васильківській школі на Київщині - Цензор.НЕТ 6111
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совок никуда не делся ...жаль в советские времена никаких видеокамер не было ... я бы у себя на уроках такое позаписывал , что это показалось бы просто шалостью .. а такую хрень у нас каждые 5 минут услышать можно было ...
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Уроки в СШ необхідно проводити з відкритою відео реєстрацією
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Я дідусь першокласника. Ще восени довелося мені піти на батьківські збори, бо тато з мамою в той день не могли. Тема на зборах одна - гроші! Добре, що я взяв гаманець. Про навчання, про поведінку учнів вчителька навіть не згадувала.
Під кінець одна мама заявила, що її дитина нерідко приходить додому в мокрих штанцях. "Чому ви не випускаєте його в туалет, він же проситься. Натомість ганьбите його перед усім класом". "Хай терпить", відповіла вчителька. "Відпусти одного - всі почнуть проситися".
Існує в цієї вчительки купа інших педагогічних "перлів".
Отак і виходить, що дитина починає ненавидіти цю вчительку, і школу взагалі вже в 6 рочків.

Тож не треба дивуватися поведінці учнів, їхньому ставленню до вчителів в старших класах.
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Тут повинна бути сувора догана, а потім звільнення по статті.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Ты - сука! Ты - тварь! Животное ты! Говно вонючее! Скот поганый!", - урок физики в васильковской школе на Киевщине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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