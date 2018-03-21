 "Ты - сука! Ты - тварь! Животное ты! Говно вонючее! Скот поганый!", - урок физики в васильковской школе на Киевщине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись инцидента выложила в сеть пользователь Виктория Гедзь.
На записи видно как учительница физики пишет что-то на доске, а потом поворачивается к классу и говорит: "Кто щелкает?". Далее подходит к одному из учеников и ругает его. Что произошло в классе до момента когда началась запись неизвестно.
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Потом вернётся, будет обнимать этого милого мальчика.
1)Тётя явно полюбляет посмотреть "сольвьиный помет" на рашаТВ с тамошними истериками в студии))) и, канешна, недавидит Пороха, скучает по "стабильности" при хряке, за ностальгию по совку молчу)
2) Хороший метерьял для интернет мема - хлебалку затыкать какому нибудь ольгинцу - он тебе такой: " Украина - придуманная страна!", а ты ему - "Ты - сука! Ты - тварь! Животное ты! Говно вонючее! Скот поганый!")))))
Умникам вопящим о том, что она не имела права скажу так....идите лесом....ког да то САМ принимал участие будучи учеником в подобных "приколах", сейчас я за такое, что вытворял сам, сломал бы нос приколисту
И тогда щелкать будет уже она - вставными зубами и коленным суставом.
Как правило, это было следствием сочетания нервной нагрузки в школе с бытовыми семейными неурядицами.
В меня, например, учитель музыки пульнул чернильницей за то, что я споткнулся вынося коробку с этими чернильницами.
Кстати, этот учитель был дядей известного украинского музыканта, который продолжительное время работал у Пугачевой.
А відбулось ось що: "щєлкунчік" її на слабо привселюдно брав і ржав у спину.
ps. 100пудово ті ушльопки зняли на камеру усе те дійство. Є повний запис, але показали тільки фінал...
Как относятся друг к другу, соседу ... "пересеченые" граждане, дети квинтэссенция их поведения.
бо там ще більше, як ви висловлюєетесь, дебілів попадає чим в школі є...
тому сподіваюсь на вашу принципову позицію....
Альфу практически сразу изолируют от широким масс, бета должна пройти весь путь на территории прайда "от сохи" до "кресла", гамма - коммуникаторы между бетами и дельтами, дельты - коммуникаторы между эпсилонами и гаммами.
В развитых странах преобладает процент альфь, бет, гамм. Эксилонов настолько незначительное кол-во, что требуется искусственная наполняемость ниши.
В нашем случае дельты и эпсилоны активно размножаясь природным и не природным способом (наука еще должна сказать свое слово. Скорее всего импортный вирус "Vova" и отечественный вирус "Petja" использовали для внедрения в организм психотехнику, и если это так, то это еще будет страшнее статья чем Измена и коллаборационизм) активно вытесняют не только бет но даже и гамм, заполняя пространство экземплярами продукта естественных отношений - мутантов дельт и эпсилонов.
Горе стране, если дельты и эпсилоны преобладают больше чем 50%. Катастрофа - если 70%.
Страна в "европейском прыжке" может за пару - семь лет может достигнуть преобладание дельтами, эпсилонами на 70%. А может и больше.
Під кінець одна мама заявила, що її дитина нерідко приходить додому в мокрих штанцях. "Чому ви не випускаєте його в туалет, він же проситься. Натомість ганьбите його перед усім класом". "Хай терпить", відповіла вчителька. "Відпусти одного - всі почнуть проситися".
Існує в цієї вчительки купа інших педагогічних "перлів".
Отак і виходить, що дитина починає ненавидіти цю вчительку, і школу взагалі вже в 6 рочків.
Тож не треба дивуватися поведінці учнів, їхньому ставленню до вчителів в старших класах.