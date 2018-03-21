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 Общество, За рубежом
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Все про:прожиточный минимум (137) рейтинг (1104)

 Украина вошла в тройку самых дешевых для жизни стран мира

Среди европейских стран Украина признана наиболее доступной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub.

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, - стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также среди лидеров рейтинга самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

При этом в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3056823
 
 
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Ну якщо вони прирівнюють ціни в Україні до своїх зарплат, то може для них і дешево. От, наприклад, мінімальна зарплата в Польщі в 5 раз вище нашої, а ціни такі ж самі як в Україні. Виходить поляки в 5 раз краще живуть, по купівельна спроможність їх зарплат в 5 раз вище нашої. Так само і британці, тільки українці в жопі, бо дали волю над собою знущаться буржуазним баригам, в Європі буржуазія не хоче сваритись зі своїм народом, тай для чого їй сваритись, якщо надолужити втрачене може шляхом експлуатації других малорозвинутих країн, тої ж Індії.
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На наших глазах происходит демонтаж социального государства Украина. В чём дешевизна? У нас люди почти бесплатно работают не могут себе не машину не квартиру купить.
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На наших глазах Сережа Иванов пиздит нам прямо в них.
Выйди на улицу, и посчитай машины и квартиры...
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Квартиры сам знаешь когда и кем построены. Машины считать сложно, а вот 60% населения на субсидиях, такое число найти легко.
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Зате буржуазні виродки понабудували собі палаци та повідгороджувалисб від людей 3-хметровими парканами.
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в Швейцарии если нет 91 евро на кармане в сутки,досвидос.
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А де ж буржуазні підпівайли тут, де ж їх коментарі, а ну давайте спільно розкажіть народу України як космічні кораблі літають у всесвіті капіталу, та як жебракам під церквами в Україні весело живеться.
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тут ось така справа: твої морфологічні конструкції, що містять купу питомих українських слів, водночас чітко вказують на машпереклад, бо їх побудова абсолютно не властива носію української мови!!!
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Совет ЕС принял решение о бесплатном интернете для всех членов ЕС а также Норвегии и Исландии.Живут же люди. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 6997
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Ти що, інтернет - це ж інформація, недай Бог палац Порошенка подивляться люди, чи скромну хатинку оранжевого пройдосвіта юща? По телику цього ж не показують, а то в канала любого вмить ліцензію відберуть. Он пенсіонери МВС та ЗСУ виходять на мітинги вде 2 рік поспіль, бо влада киданула їх з пенсіями, та щось телико скромненько висвітлюють цю тему інколи, бо ж гарант може неправильно зрозуміти..... От і ріжуть людям норми споживання електроенергії, щоб ні в інтернеті не могли правду побачити, та й щоб телики не дуже дивились
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Украину поставили в один ряд с Пакистаном, Индией, Египтом, Косовом, Тунисом и Грузией. Что то ета компания стран мне какой то другой рейтинг подсказывает. А как Афганистан, Сирия, Зимбабве, Уганда? Неужели в етих странах жилье, рестораны, муниципальные услуги дороже чем в Украине?
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а зачем вам Салями по 200 евро за кг? Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 7959жрите советскую по 2,10
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де це ти по 2,20 найшов, ти в цінники подивись, може це за 10 грам ціна, бо у нас в магазинах ціни вже у відношенні не до кілограма, а у відношенні до 100 грам штопають, молоко не в літрових ємкостях, а по 0,81 чи 0,9 шурують, щоб люди не жахалися росту цін.
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У вас в Ольгино бакланы непуганные по супермаркету расхаживают, ищут где санкционочкой поласувати Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 7234
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Іди полічись..... може бариги тобі 100 грам нал'ють
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теперь будем знать что в Ольгино берут на работу откинувшися опущенцев таких как ты
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Как можно манипулировать сознанием человека. Если человек стоит по уши в дерьме, нужно ему обяснить что ето не дерьмо а удобрение которое в мире очень дорогое. Получается человек стоит по уши в деньгах и золоте.
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Про мировые запасы чернозёма нам так и рассказывали.
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в 1988 году жрали пустые полки советских прилавков,продавцы из под полы давали знакомым с небольшой накруткой для себя любимых.Однажды удалось купить даже магнитофон Маяк-203 Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 4640
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- Это мой гарнитур, польский. 830 рублей. И 20 сверху.
- Нет, я дал 25.
-Это ваше дело (с) "С лёгким паром"
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магнітофон ти також жрав? У 1985 році горбатий прийшов до влади і почав на догоду Заходу валити СРСР, через те так було, як ти пишеш. До його приходу черги тільки за імпортом були, свого добра навалом хватало. Через те народ із великої "любові" назвав його горбатим або міченим, сволочь рідкісна, за розвал народної влади нобелівську премію йому згодом підсунули, а після розвалу втік за бугор, щоб його люди не дістали.
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Не скігли за своїм вонючим совком! Якби так було добре, як ти свистиш, то совок не розвалився б. Нафта рухнула в ціні, а за нею і совок......так що не тринди тут.
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при чем здесь нефть...что вы все эти бредни повторяете. Она с конца 70-х уже стоила копейки, но совок при этом себя прекрасно чувствовал...вот и на конец 80-х все было не так уж плохо, но произошел системный развал вследствии феерически несостоятельного управления.
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а ты не боишься , что через 10 лет от нынешней еды у тебя, в лучше случае, вырастет хвост? а при горбачевской савдепии хоть полки и были пустые, однако в столвке можно было похавать за рупь, да и колхозные рынки нас радовали дешевой и качественной продукцией, было такой фенОмен - савецкие полки пусты, а холодильники савецких граждан полны
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А то нічого шо колгоспникам пенсію платили аж 12 руб. вот він і міх 12 днів по рублю пообідати)))
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зато сейчас пенсионеры могут пойти посмотреть на прилавки и покушать сухарь вприглядку
ну ты и сука
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Помню такой ещё в начале 80-х курочил , за что периодически прилетало от отца...
До сих пор сука пашет...


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Тут до тебе любителі совка прицепилися)))
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самое бедное и бесправное население
и самое наглое и жлобастое правительство!!!
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Беда наших правителей не в том, что они не знают, как прокормить людей, а в том, что они сами не могут нажраться.
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їжі в недорогих ресторанах

ага хоть и не дорого только сравнить порции забыли
в Польше за 13 зл обедал в китайском ресторане, можно было супу еще заказать за 6, не всегда удавалось все сразу сьесть.
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Поесть в недорогом ресторане, можно всего один и последний раз.
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На бесплатный интернет для стран ЕС выделяется всего 120 миллионов евро сказала комиссар ЕС по экономике Мария Габриэль.Программа рассчитана на 2 года.
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ерунда все это ..но одна из самых дешевых стран Европы и мира ,имеет одного из самых дорогого главных "булавконосцев"..
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...количество бомжей и бедных в стране(рейтинг) ,указывает на суть правителя страны,независимо от количества у него денег...візьміть цукерку...
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Якби ви бачили скільки бомжів у Австрії! А в Угорщині! А у Греції скільки!
На одос Атенос, біля аналогу нашої Бесарабки вранці і ввечорі годують не менше сотні бомжів, і це лише одна з кількох десятків точок!
Бомжі не є показником злиденності країни, це вибір людини жити так. Тих бомжів працювати фіг примусиш!
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я имел ввиду ту бомжиху, которая в луи витоны одевается, к конче заспе живёт и платит за лоббирование в сша 720 штук зелени в год, не имея офшорного счёта
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иа расеяне попереду звісно, як кроликів їх телебачення на пуйла розвело.
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Ага, цены в польше дешевле , чем в Украине...кого дурят?
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Питання до Numbero, чи там теж порохоботи сидять?
Взагалі, за їхніми даними харчі в Україні найдешевші в світі. Індекс цін напродовольсьво у 5 великих містах коливається від 21 до 26, а у Польщі не нижче 40. Індекс 100 у Нью-Йорку.
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за моіми даними ти дєдушка з половим органом бабушки
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тебн дурят спецом тебе ценники в склепах меняют на дорогие
а я когда в Польше вижу дешевые
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Советский сыр в мышеловке был 70 лет.Продовольственная Программа принятая на Пленуме в мае 1982 года накормила от пуа всех.Спасибо Пятизвездному товарищу Брежневу и остальным Хмырям в ЦК кпSS
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Якщо порівнювати проїзд у транспорті то так якщо перевести у $, та € він значно дешевший, а харчі в Україні вже наближаються до европейських, житло дешевше значно якщо купляти.
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Харчі у нас мало не найдешевші у світі. Дешевизна польських харчів - легенда, яку старано підтримують кремлеботи. Просто наші ідіоти, поїхавши на заробітки починають жерти найдешевше з того, що знаходять у магазинах, вважаючи що як це ЕС то все має бути якісним, а потім печінка за місяць вилазить.
До прикладу, якщо на польському сирі написано "коров'яче молоко 45%" то це означає що у сирі не 45% жирності, як наші ідіоти вважають, а саме молока 45%, а всі інше біс його зна що! І природно, що такий сир буде дешевшим за "Пирятин" чи "Клуб сиру" у нас.
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Українські харчі якісні але є один поганий факт що Україна збільшила імпорт пальмової олії а вона дуже шкідлива і йде у кондитерку.
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якщо взяти украінську зарплату та пораХУвати який % від ней коштує іжа то Украіна буде найдорожчою в світі
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це тимчачасово, за 27 років незалежності формальної від совка, справжньої ще не було. Европейські країни пройшли довгий шлях, до свого рівня.
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шо тимчасово
ти ящо реально в СШа то знай що всі працездтані вже емігрували
ще 10 років не буде ні вчителів ні медиків
нью америку зачистили від нью індіанців
УЖЕ!
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Ето типа из той же оперы когда в стране опять подорожал хлеб, правительство рассказывает народу что можно есть икру и без хлеба.
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Найбільш доступна бо жити ніхто не хоче всі втікають.
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Для туристів, які приїжджають з доларами і євро в карманах звичайно дешево. Я сам бачив відео таких туристів і як вони дивуються з наших цін
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Киев стал четвертым потемпам подорожания среди 133 мегаполисов, свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018 !!!
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Так є куди рости. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 675
Індекс вартості життя у Києві і після зростання все одно мало не найнижчий в світі серед столиць.
Першоджерело - Numbero, чи там теж порохоботи сидять?
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Украина вошла в тройку самых дешевых для жизни стран мира...

По моему слова *для жизни*тут лишние благодаря банде лалиты....То есть для мира мы дешёвка...Спасибо порохнявой суке!
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Простой фермер в штате Аляска зарабатывает в год 5-6 миллионов долларов снимая 4 урожая Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 4329за год на сельхозкультурах.ЧЕТЫРЕ в самом холодном штате США.
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якщо б там були расеяне, то було як у мухосранську, а так цар продав Аляску і там усе добре.)
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ТАК У НАС ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ ТОЖЕ ИМЕЮТ НЕ МЕНЬШЕ !!! ТОЛЬКО ИХ УБИВАТЬ НАДО !!!
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Даже не пытайтесь объяснить нашим чиновникам это. Не поймут...
Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 8961
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в штате Аляска всего 21 солнечный день в году. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 6326
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Задам все тот же вопрос который задаю уже 4 года. Чем отличается украинская власть от кремлевской? Ведь судя из тамошних новостей на Рашке тоже жизнь лучше чем во всем остальном мире.
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у вас под ногами деньги валяются миллионами,а вы их не умеете заработать даже на Черноземе. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 1359Езжайте на Аяляску там вечная мерзлота что в Норильске и Салехарде.
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Именно поэтому Европейцы массово хотят жить в Украине?
Очередь желающих растянулась до самого Парижа.
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Нам ещё есть куда расти. Даёшь межпланетные тарифы на услуги ЖКХ.
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ЖКХ теж мало не найнижчі у світі, а у Европі - найнижчі.
Вам не здається, що зарплати просто відповідають витратам? Щоб платити по 1-1,5 євро за проїзд у транспотрі, 150-250євро за кмуналку, купувати медичні страховки, бо без них ні як, поатити по 1,5-1,8 євро за бензин та 1,2-1,5 евро за дизель треба мати відпоівдну зарплату, от і все.
І якщо ми хочемо мати такі зарплати як там, то паралальо із їхнім зростанням дорожчатиме все, адже, щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600євро за ту ж роботу, за яку така само дівчинка у такому само київському супермаркеті отримує 6500грн треба десь їй гроші на зарплату взяти. А де взяти? Закласти у ціни, іншого шляху немає.
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Думать надо было 7 ноября 1917 года,когда бандиты и негодяи Шариковы и Швондеры власть захватили. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 3449
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Установил твёрдотопливный котёл , оформил тариф на электроотопление , установили многотарифный счетчик , поставили на крышу солнечный бойлер . Нас Петя попросил экономить газ , вот мы и экономим .
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Рекомендую посмотреть ролик на эту тему влогера из Новой Зеландии.
UKRAINE IS SOOOO CHEAP!
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Павел Иванович Чичиков у Гоголя разбогател на Мёртвых Душах почти 200 лет назад. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 5128
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...Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что. (с) Ли Куан Ю Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 1124 Кстати, Михо именно так и делал.
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И опять сказки про якобы дешевый транспорт в Украине. В восточной Европе ДЕШЕВЛЕ общественный транспорт для местных жителей. А 1 билетик-жетончик да, в Украине будет гораздо дешевле, но месячный проездной ДОРОЖЕ.
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Винница,магазин МЕТРО 1 литр козьего молоко 60 грн!
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Во народ у нас "тупой". От такой халявы выезжают из страны. И за бугром наверное мало об этом знают, не видно очередей на ПМЖ в Украину.
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Найбідніша країна європи з найбагатшим президентом-олігархом, що очолює корумпований олігархічно-клептократичний кортель кровопивць
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Миф о дешевизне продуктов в Украине: берется цена за третьесортный "Украинский", подозрительное молоко 2,6% и масло (то которое спред) и сравнивается с баварской выпечкой, альпийским молоком 4% (стандарт жирности молока для Германии) и маслом 82% (а не 72%, а то и 63%, как у нас) и делается заключение - а у нас то дешевле!
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Жизнь дешевая?! Почему-то наши граждане так не считают. Наверное для воровской власти, которые сделали себе покращення на поколения вперед, разворовав страну на миллиарды долларов, она и дешевая. Потому и ездят по заграницам, где открывают счета, офшоры, покупают недвижимость, элитные авто, яхты, учат своих ублюдков и лечат своих бл..дей. С каждым годом жизнь становится всё дороже и тяжелее именно благодаря ворам и жулью из быдлоэлиты. Потому и валят из страны наши люди, счет идет на миллионы граждан. За что нашу власть надо однозначно на фонари. А авторам этой "статистики" надо научиться сравнивать пропорционально стоимость жизни и реальные доходы обнищавшего населения
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Типові полярні сяйва в високих широтах викликаються зіткненнями заряджених частинок, в основному високоенергетичних електронів, з молекулами і атомами газів у верхніх шарах атмосфери. Сяйва типу STEVE мають інший вигляд, ніж звичайні полярні сяйва, а значить механізм їх генерації інший. Спостереження з космічних апаратів показали незвичайний рівень підвищення електронної температури і падіння електронної щільності в іоносфері поряд з вираженим потоком іонів на захід, що дозволяє зв'язати ці сяйва з явищем субаврорального іонного дрейфу (SAID), яке зазвичай спостерігається після фази розширення суббурі.
Однак раніше не повідомлялося про зв'язок подібного явища з будь-якими оптичними ефектами і необхідні подальші дослідження і спостереження, так як механізм генерації STEVE до кінця не ясний. Можливо ці сяйва пов'язані з процесами, що відбуваються під час суббурі, такими як "вприскування" заряджених частинок в іоносферу і потоками в магнітосфері на кордоні авроральних і субавроральной зон.
Вы там перестаньте нас дурить! Планету...разогревают изнутри! Вам нужен механизм разогрева? Вот ОН!!! Манускрипт Войнича - страница 88 в ЦЕНТРЕ! Йобта - СТОЛПЫ В ЦЕНТРЕ!!! Перестаньте нас дурить!

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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина вошла в тройку самых дешевых для жизни стран мира
 
 
 
 
 
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