Украина вошла в тройку самых дешевых для жизни стран мира...

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub.
Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, - стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.
Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.
Также среди лидеров рейтинга самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.
При этом в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
Выйди на улицу, и посчитай машины и квартиры...
- Нет, я дал 25.
-Это ваше дело (с) "С лёгким паром"
ну ты и сука
До сих пор сука пашет...
и самое наглое и жлобастое правительство!!!
ага хоть и не дорого только сравнить порции забыли
в Польше за 13 зл обедал в китайском ресторане, можно было супу еще заказать за 6, не всегда удавалось все сразу сьесть.
На одос Атенос, біля аналогу нашої Бесарабки вранці і ввечорі годують не менше сотні бомжів, і це лише одна з кількох десятків точок!
Бомжі не є показником злиденності країни, це вибір людини жити так. Тих бомжів працювати фіг примусиш!
Взагалі, за їхніми даними харчі в Україні найдешевші в світі. Індекс цін напродовольсьво у 5 великих містах коливається від 21 до 26, а у Польщі не нижче 40. Індекс 100 у Нью-Йорку.
а я когда в Польше вижу дешевые
До прикладу, якщо на польському сирі написано "коров'яче молоко 45%" то це означає що у сирі не 45% жирності, як наші ідіоти вважають, а саме молока 45%, а всі інше біс його зна що! І природно, що такий сир буде дешевшим за "Пирятин" чи "Клуб сиру" у нас.
ти ящо реально в СШа то знай що всі працездтані вже емігрували
ще 10 років не буде ні вчителів ні медиків
нью америку зачистили від нью індіанців
УЖЕ!
Індекс вартості життя у Києві і після зростання все одно мало не найнижчий в світі серед столиць.
Першоджерело - Numbero, чи там теж порохоботи сидять?
По моему слова *для жизни*тут лишние благодаря банде лалиты....То есть для мира мы дешёвка...Спасибо порохнявой суке!
Очередь желающих растянулась до самого Парижа.
Вам не здається, що зарплати просто відповідають витратам? Щоб платити по 1-1,5 євро за проїзд у транспотрі, 150-250євро за кмуналку, купувати медичні страховки, бо без них ні як, поатити по 1,5-1,8 євро за бензин та 1,2-1,5 евро за дизель треба мати відпоівдну зарплату, от і все.
І якщо ми хочемо мати такі зарплати як там, то паралальо із їхнім зростанням дорожчатиме все, адже, щоб дівчинка у афінському супермаркеті отримувала 600євро за ту ж роботу, за яку така само дівчинка у такому само київському супермаркеті отримує 6500грн треба десь їй гроші на зарплату взяти. А де взяти? Закласти у ціни, іншого шляху немає.
UKRAINE IS SOOOO CHEAP!
Однак раніше не повідомлялося про зв'язок подібного явища з будь-якими оптичними ефектами і необхідні подальші дослідження і спостереження, так як механізм генерації STEVE до кінця не ясний. Можливо ці сяйва пов'язані з процесами, що відбуваються під час суббурі, такими як "вприскування" заряджених частинок в іоносферу і потоками в магнітосфері на кордоні авроральних і субавроральной зон.
Вы там перестаньте нас дурить! Планету...разогревают изнутри! Вам нужен механизм разогрева? Вот ОН!!! Манускрипт Войнича - страница 88 в ЦЕНТРЕ! Йобта - СТОЛПЫ В ЦЕНТРЕ!!! Перестаньте нас дурить!