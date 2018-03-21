 Украина вошла в тройку рейтинга самых дешевых для жизни стран мира

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub.
Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, - стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.
Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.
Также среди лидеров рейтинга самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.
При этом в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
Это кому здесь дёшево живётся? Британцам с их зарплатами? Или украинской медсестре с её 100 долларами?
Я вот точно знаю в какой стране дешевле "Новичёк", едьте туда.
ПыСы хотя с первой частью цитаты я согласен
хотя с этим можно поспорить
В.Гройсман.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна,такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo опублікувала британська компанія MoveHub.
Выйди на улицу, и посчитай машины и квартиры...