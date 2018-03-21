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 Общество, За рубежом
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Все про:прожиточный минимум (137) рейтинг (1104)

 Украина вошла в тройку рейтинга самых дешевых для жизни стран мира

Среди европейских стран Украина признана наиболее доступной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина, такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub.

Показатель учитывает почти полсотни факторов. Среди них, в частности, - стоимость аренды жилья, еды в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда в городском транспорте и коммунальных услуг.

Дешевле, чем в Украине, можно прожить в Пакистане и Египте.

Также среди лидеров рейтинга самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

При этом в пятерку самых дорогих стран входят Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые счастливые люди живут в Финляндии, - ООН. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3056823
 
 
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налугандония в рейтинге не участвовала.
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это явная недоработка барыженко энд компани
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Это они к чему? Такие рейтинги не просто так появляются.
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Ага, значит коммуналка будет рости. Спасибо, что предупредили. % людей, которые хотят сбежать от житы по новому увеличился
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А ты шо хочешь как при совке свет за 2 копейки.. Такие рейтинги дают стимул нашей власти -стремиться обогнать такие страны как Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.
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А ты считаешь, что не будет ахметки и настанет счастье ? Не будет ахметкии- будет мухметка , что изменится?
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Та не, понимаешь, имея полные шкафы слитков и два холодильника с черной икрой, у меня не получается поехать на Сейшели, не говоря про Мальдивы. Почему？
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Потому что ты жадный наверно, все копишь золотишко., а на себя тратить не хочешь. Бери пример с нашего гаранта . взял и поехал.
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Золотишка, по словам наших держиморд, у каждого полным полно, но на мальдивы летает пэтька, шо не так, не пойму
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Ну и кому это интересно,если страна нищая?
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такие результаты исследования на основе индекса стоимости проживания Numbeo опубликовала британская компания MoveHub.

Это кому здесь дёшево живётся? Британцам с их зарплатами? Или украинской медсестре с её 100 долларами?
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это действительно взгляд британца с его доходами на возможные расходы в Украине)...
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Напомните, пожалуйста, на каком месте Украина по пенсиям, а то чуть не возгордился.
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Ого, BBC Україна недалеко потрібно було б їхати - всього до Польщі, щоб зрівняти ціни на продукти харчування, які практично такі ж самі як в нас. Вартість квартир у Варшаві також практично такі ж як в Києві. Такщо щось я не вірю BBC Україна, лапшу вішає служба новин.
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Де? Де ця країна? Я живу не в Україні,чи що? В якому місці ця дешовизна?
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пользуясь не дорогим проездом можно поколесить по стране и найти это место Украина вошла в тройку рейтинга самых дешевых для жизни стран мира - Цензор.НЕТ 1703
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В сели Козынци, ты можешь снять целый дом за 200 грив.
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а в селах, звідки люди повтікали, і зовсім можеш найти розвалюху за безплатно
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заказна інфа від наших держиморд, щоб убаюкати народ, мов ще не так погано живемо.....
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Верю, если приедешь в Украину с кошельком жителя Германии или Франции
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Брехня, но даже если правда пусть сначала посчитают соотношение между доходами и расходами. Житель той же Германии тратит на коммуналку больше по деньгам но в процентах от зарплаты намного меньше.
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Так, а ще в Україні самі низькі зарплати в Європі.
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очень радует что у нас можно не дорого поесть в ресторане и позаниматься в спортзале это прям бальзам на душу нашим пенсионерам
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лента новостей постепенно превращается в ленту анекдотов))) умеют с утра поднять настроение...
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, , дурацкий рейтинг , , , типа , богачам-ротшильдам , по карману Украина , . , ну , и в индии , например , недорого можно жить , , , тока там , на зависть нам тепло , , и слоны с мартышками, обвешанные бананами , , а не гранатами , , а може и гранатами ,,,
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Ещё от ЕВРО 2012 не отошли ? Сейчас у нас вообще ахуенчик, вам в три раза дешевле жить...нам правда жопа. Дешевле не значит лучше....эх вы, бриты...

Я вот точно знаю в какой стране дешевле "Новичёк", едьте туда.
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новичек , , а откуда известно название отравляющего вещества , ежели оно сов-секретно. ???
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Я вообще то о рассаде, есть такой сорт томатов, а вы о чём подумалиУкраїна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 2810 ?
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это если смотреть со стороны ср зарплаты в 3000 баксов?
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у нас тоже такие зарплаты . !!! , , ну , не за один месяц , канешна , , а за год-два-три ,,,
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я вот вчера получил квитанции - э/э - 187грн, кварплата - 93,15грн, отопление 1882грн, гарячая вода - 203,22грн, хол вода-63,57грн, канализация - 50,98, вывоз мусора 23,08, хера себе как дешево!
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А податки хтось пробував сплачувати як в Європі? Все життя проживуть ту державу на@уючи, потім жаліються, яка вона хєрова.
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ага . "мы живем в самой прекрасной стране и остальные страны нам завидуют" Украина вошла в тройку рейтинга самых дешевых для жизни стран мира - Цензор.НЕТ 5142
ПыСы хотя с первой частью цитаты я согласен Украина вошла в тройку рейтинга самых дешевых для жизни стран мира - Цензор.НЕТ 3013
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Известен принцип: "Чем товар лучше - тем он дороже" Наша дешевизна означает качество "товара" Такой товар на.. никому не нужен! Поэтому гордость за такую информацию говорит о непонимании ситуации. если мы еще продадим землю - наше место на мировом секонд-хенде!
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ну да, но если этот товар стоит денег, то уже дорого.
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Хороший товар не бывает дешев, дешевый - не бывает хорош…гласит китайская пословица

хотя с этим можно поспорить
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Уточню. Нельзя купить хороший товар дёшево, но можно купить плохой товар дорого
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Ну про спортзал согласен. В киеве взял абонемент на год в отличный зал за 1500 грн
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Вы что то путаете. Может самая дешевая человеческая жизнь в мире? Потому что с такими ценами которые даже выше чем на той же Рашке язык не повернется сказать что у нас самые низкие цены.
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".если их(продукты)не покупать,то они не сильно и дорогие."
В.Гройсман.
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это вброс-подготовка к очередному повышению цен?
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ога,британцы вбросили,шоб зраде цены поднять Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 5196

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна,такі результати дослідження на основі індексу вартості проживання Numbeo опублікувала британська компанія MoveHub.
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зраде не нравится дешевое...бо то гроши платить надо.зраде нужно.шоб нахаляву,бесплатно
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Где гыганутый ты увидел дешевое? У нас цены выше чем на Рашке.
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Притом что зарплаты и пенсии ниже в 3 раза чем на Рашке.
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БРАВО! ЦЕ ПЕРЕМОГА! МИ БРОНЗОВІ ПРИЗЕРИ СВІТОВОЇ ПАРАОЛІМПІАДИ!
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Очередная манипулция реальностью. А реальность такова что европеец или американец за свою месячную зарплату может в Украине купить пол села. А украинец за свою зарплату не сможет купить даже себе штаны.
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чого ж, може, якщо зранку займе чергу в секондхенді....
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тебе смешно, но сейчас в секонхенде даже отовариваются вполне зажиточные люди, точнее раньше были зажиточными.
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Герои телешоу "Орёл или Решка" пытаются прожить сутки за $100. Наши пенсионеры выживают за $50 в месяц, и никто их за это по телевизору не показывает.
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Ну якщо вони прирівнюють ціни в Україні до своїх зарплат, то може для них і дешево. От, наприклад, мінімальна зарплата в Польщі в 5 раз вище нашої, а ціни такі ж самі як в Україні. Виходить поляки в 5 раз краще живуть, по купівельна спроможність їх зарплат в 5 раз вище нашої. Так само і британці, тільки українці в жопі, бо дали волю над собою знущаться буржуазним баригам, в Європі буржуазія не хоче сваритись зі своїм народом, тай для чого їй сваритись, якщо надолужити втрачене може шляхом експлуатації других малорозвинутих країн, тої ж Індії.
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На наших глазах происходит демонтаж социального государства Украина. В чём дешевизна? У нас люди почти бесплатно работают не могут себе не машину не квартиру купить.
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На наших глазах Сережа Иванов пиздит нам прямо в них.
Выйди на улицу, и посчитай машины и квартиры...
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Зате буржуазні виродки понабудували собі палаци та повідгороджувалисб від людей 3-хметровими парканами.
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в Швейцарии если нет 91 евро на кармане в сутки,досвидос.
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А де ж буржуазні підпівайли тут, де ж їх коментарі, а ну давайте спільно розкажіть народу України як космічні кораблі літають у всесвіті капіталу, та як жебракам під церквами в Україні весело живеться.
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Совет ЕС принял решение о бесплатном интернете для всех членов ЕС а также Норвегии и Исландии.Живут же люди. Україна увійшла в трійку рейтингу найдешевших для життя країн світу - Цензор.НЕТ 6997
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина вошла в тройку рейтинга самых дешевых для жизни стран мира
 
 
 
 
 
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