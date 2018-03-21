 Наемники РФ обстреливают позиции ВСУ в районе Станицы Луганской, чтобы сорвать разведении сил, - пресс-центр штаба АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

"Боевики обстреливают позиции недалеко от Станицы Луганской, чтобы разведения войск не произошло. Боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Здесь вчера около 19.25 пророссийские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины. Об указанном обстреле украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.

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"Как и предыдущий обстрел позиций неподалеку от Станицы Луганской, который был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелании главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции. Со своей стороны подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - добавили в штабе АТО.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь. Отвод тогда состоялся лишь в районах двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября и возле Петровского 7 октября. В районе Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке многократно срывался.