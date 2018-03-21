 Действия РФ у границ Королевства вызывают опасения, - глава Минобороны Норвегии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил на встрече с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, пишет VG.
По его словами, в Осло пристально следят за развитием российских вооруженных сил.
Сообщается, что норвежские военные особенно встревожены учениями в непосредственной близости от Норвегии.
"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает опасения", – добавил он.
Как сообщалось, в Норвегии отказались признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.
другое дело что они ...конкуренция его газовой трубе ....и было бы не плохо с хула точки зрения там навести кипишь