 Действия РФ у границ Королевства вызывают опасения, - глава Минобороны Норвегии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил на встрече с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, пишет VG.

По его словами, в Осло пристально следят за развитием российских вооруженных сил.

Сообщается, что норвежские военные особенно встревожены учениями в непосредственной близости от Норвегии.

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"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает опасения", – добавил он.

Как сообщалось, в Норвегии отказались признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.