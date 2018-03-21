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 Действия РФ у границ Королевства вызывают опасения, - глава Минобороны Норвегии

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил обеспокоенность поведением России у границ Королевства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он заявил на встрече с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, пишет VG.

По его словами, в Осло пристально следят за развитием российских вооруженных сил.

Сообщается, что норвежские военные особенно встревожены учениями в непосредственной близости от Норвегии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия начала масштабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму

"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает опасения", – добавил он.

Как сообщалось, в Норвегии отказались признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3056821
 
 
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, , северная европа ведет себя адекватно по отношению к кремле-хуйлу , , , а вот южная европа глючит-ссыт ,,,
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вот вам и поздравления не зная с чем, но от кого.
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А вы дальше сопли жуйте ,поздравляйте нового Гитлера!! История идет по спирали !
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Варяги гонят- недавно открыли сами же дорогу возле Мурманска , прямое шоссе - норвегия Россия - тепреь авто ездят вдоль и в поперёк.. проект Путена...Ногри любят деньги не меньше чем Путен))
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Рядом с Норвегией крупнейшая база кацапского флота с кучей атомных подлодок, а они нескольких дополнительных вагонов с солдатами испугались
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Поісхудалася ця куча, і поки вона худала Норвегію всьо влаштовувало, як тільки каци почали нарощувати норвежці запереживали.
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причем тут деньги у Норвегов баблоса больше чем хуйла, они не пропизжены на яхты и выллы по всему миру
другое дело что они ...конкуренция его газовой трубе ....и было бы не плохо с хула точки зрения там навести кипишь
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Нори, якщо Узкоязічним паспорти в Мурманську давали, значить потрібно боятись - земельку іспісдят, якщо не давали - то максимум трохи газу іспістят. А якщо газ не вдасться украсть, то підпалять (так вони конкурентів позбавляються). В будь-якому випадку ваші побоювання правильні.
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Amerikancy u nix jest,a sto eto znacyt ruskije dumaju ponialy v Siriji.Da i ix armija silnaja F-35 zakupyli 50 stuk ,u ruskix takogo urovnia samoliotov net
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДействия РФ у границ Королевства вызывают опасения, - глава Минобороны Норвегии
 
 
 
 
 
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