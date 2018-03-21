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 Политика Украины
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 Для допроса Януковича компетентные органы РФ задействованы не будут, - судья Девятко

Суд в очередной раз отказал защите беглеца Януковича в обращении за международно-правовой помощью к соответствующим органам РФ с целью допросить подзащитного.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского райсуда Киева.

Так, защита Януковича в очередной раз попросила суд обратиться за международно-правовой помощью в РФ и организовать допрос обвиняемого по видеоконференции.

Судья Девятко на это ответил, что Янукович может участвовать в суде по видеосвязи но без обращения суда в компетентные органы РФ, и что прокуроры примут это как доказательство.

"Янукович обвиняется в госизмене в пользу России, поэтому за правовой помощью в РФ суд обращаться не будет", - подчеркнул он.

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Напомним, сегодня, 21 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 41-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3056820
 
 
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у меня чисто теоретический вопрос....а если ни чего не докажут,он может возвращаться,..на старую работу?
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На первом канале в прямом эфире высупила жительница Севастополя -- и рассказала о новых зверствах " бындэровцев " в Донбассе -- " они ( Бындэровцы ) поймали девочку лет 8 и толпой изнасиловали ее --а потом залили ей во ВЛАГАЛИЩЕ -- ПЕНОБЕТОН " . Сегодня в Киеве на суде у Януковича из Севастополя по видео связи свидетельствовала СВИДЕТЕЛЬ -- сначала мы приехали на Майдан -- нас всех избили -- оторвали ноги , прям у одного болталась , потом мы сели в автобусы и поехали в Крым -- нас хотели убить потому , что мы говорили по русски -- сожгли автобус -- а меня двое хотели изнасиловать -- все бандиты были в одном микроавтобусе ... а автобусов было наших много и их все почти сожгли """ .... Новые --Приключения Януковича и К + -- последуют дальше ... Ваван Питерский теперь еще и писатель -- а не только альфа самец ... ростом в метр 50 см с каблуками ..Для допиту Януковича компетентні органи РФ залучені не будуть, - суддя Дев'ятко - Цензор.НЕТ 5267
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля допроса Януковича компетентные органы РФ задействованы не будут, - судья Девятко
 
 
 
 
 
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