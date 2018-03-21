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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (486) выборы (20228) поздравление (632) Путин (23674) Ягланд (53)

 Генсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, не вспомнил о незаконных "выборах" в Крыму, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил победившего на недавних выборах в России Владимира Путина со следующим президентским сроком без упоминания о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter написал народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Обширный кризис ценностей в Совете Европы", - говорится в сообщении.

Арьев также разместил фото письма, направленного Ягландом Путину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом

В нем, в частности, Генсек СЕ Ягланд выражает надежду, что четвертое президентство Путина станет "периодом мира и процветания русского народа".

"Россия – важное государство-член нашей Организации. Надеюсь, что в будущие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", - говорится в его письме.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента

Источник: https://censor.net.ua/n3056819
 
 
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нет, это поц с норвежской пропиской.
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С такой фамилией и не такое не вспомнишь )) Я гланд ))
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Ну раз кризис ценностей, то пора Украине оттуда уходить.
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Тупой это Ягланд..как пробка....
Хуйло ложило на его пожелания.....и надежды....не будет никогда в паРаше верховенства права и демократии.....
А вот картинку для парашаТВ этот идиот Ягланд уже сделал....винторогое быдло взвоет от счастья.... хуйла признали....
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И у все произойдет семьяизвержение Генсек РЄ Ягланд, вітаючи Путіна, не згадав про незаконні "вибори" в Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4243
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Думаю, фамилия "Ебланд" ему бы подошла больше... Генсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, не вспомнил о незаконных "выборах" в Крыму, - Арьев - Цензор.НЕТ 7185
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Европе бы не признать выборы в рассеи состоявшимися из за Крыма, а не поздравлять ботоксного с победой, не включая Крым.
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ну всім тепер зрозуміло все про "друзів" України ...якщо ми українці не станемо самі собі друзями то нас ця пейсата свора порве на шматки ...точніше вже дориває
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пацак, да кто, кроме ущербных с вами дружит? Боятся - да. Бо епанаты, вооруженные до зубов - это реально страшно. Завистливые хамы, живущие по принципу: чем хуже окружающим, тем лучше нам...
Как же емко охарактеризовал русских ваш же бывший соотечественник актер Леша Серебряков: "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство"
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Чему удивляться? Мало ли таких ублюдков на зарплате у кремлядей.
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, , хуйло налякав усих своими супер-пупер ракетами. и возможностью применить ядерное оружие ,, потому европа пока ссыт провоцировать путина новоизбрано-переизбранного , а ждет чем ответит хуйлу пентагон-нато-госдеп ,,,
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Генсек РЄ Ягланд, вітаючи Путіна, не згадав про незаконні "вибори" в Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5875
Путин, пугающий США (1 марта), и Путин на митинге после выборов(18 марта) .
Россияне, вас какие-то дядьки разводят, как лохов. https://twitter.com/apiontkovsky
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То бишь поздравил без Крыма? Или с Крымом по умолчанию? Пока хуйло со своими андрофагами только бывших граждан расеи травит, но когда не будь и евро чинуши чаек с полонием отведают
Генсек РЄ Ягланд, вітаючи Путіна, не згадав про незаконні "вибори" в Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2602
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Генсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, забыл у Арьева проконсультироваться... Беда... Пусть Арьев узнает, как Порошенко поздравлял.
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Что ж поделаешь ,, старый маразматик , на ставке у х.йла . . Забывать стал .
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Трамп наш Вчера официальный представитель Белого дома заявил, что президент Трамп не намерен поздравлять Путина с избранием. И сегодня Трамп, разумеется, не только позвонил Путину, но и поздравил его самым теплым образом. Трамп сказал Путину, что намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно в области энергетики (как это сделать, не снимая санкции?). И, что совершенно удивительно, он обсудил с Путиным "изменения в руководстве Госдепартамента США". Остается только развести руками.
Формулировки взяты с сайта Кремля и я уверен, что в случае если представители Трампа будут что-то отрицать, там немедленно продемонстрируют соответствующие прямые цитаты.
Генсек РЄ Ягланд, вітаючи Путіна, не згадав про незаконні "вибори" в Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6345
https://avmalgin.livejournal.com/7594581.html
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Идиот
Президент США Дональд Трамп не внял предупреждениям своих советников, когда поздравлял президента Владимира Путина с переизбранием, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора Трампа и Путина.

По данным издания, в материалах для Трампа, полученных от советников по нацбезопасности, заглавными буквами была прописана фраза: «Не поздравлять». Кроме того, Трампу советовали осудить Путина из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

Во вторник, 20 марта, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который состоялся по инициативе американской стороны. Сам президент США сообщил журналистам, что помимо поздравления Путина обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР. «Дело Скрипаля» не обсуждалось, уточнили позднее в Белом доме...

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выступил с критикой звонка Трампа Путину, сказав, что для него звонок президенту России не был бы приоритетной задачей. Макконнелл также высказал недоверие к процедуре подсчета голосов в России. Другой сенатор-республиканец, Джон Маккейн, в свою очередь заявил, что своим поздравлением Трамп оскорбил «каждого российского гражданина, который был лишен права проголосовать на свободных и честных выборах».
Видео -- https://youtu.be/Var5ScRcuX8

ОТСЮДА
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И это през самой могущественной страны мира .!!! Даже его советники оказались умней .. Кошмар .! Так прогнуться и унизиться перед каким то х.йлом . ! Генсек РЄ Ягланд, вітаючи Путіна, не згадав про незаконні "вибори" в Криму, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 5935 . Представляю как сейчас стыдно американцам .
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Что вы докопались до старенького дедка? Он уже не помнит чем Марьванну сношал.
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https://twitter.com/MBKhMedia/status/975350083930742786
Это возле Москвы. Что же тогда творилось на всей рассее?! Ну как не поздравить с самыми честными выборами, пример для всех демократий? Вот и спешат все сидящие на кремлевских харчах с поклоном.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, не вспомнил о незаконных "выборах" в Крыму, - Арьев. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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