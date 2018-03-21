 Генсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, не вспомнил о незаконных "выборах" в Крыму, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter написал народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.
"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Обширный кризис ценностей в Совете Европы", - говорится в сообщении.
Арьев также разместил фото письма, направленного Ягландом Путину.
В нем, в частности, Генсек СЕ Ягланд выражает надежду, что четвертое президентство Путина станет "периодом мира и процветания русского народа".
"Россия – важное государство-член нашей Организации. Надеюсь, что в будущие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", - говорится в его письме.
GenSec @coe @TJagland have sent congratulations to Putin with no single word about illegal "elections" in annexed Crimea. This is so shameful for leadership of Human Rights and Rule of Law watchdog institution. Comprehensive crisis of values in Council of Europe. pic.twitter.com/YbIPGhHSm7— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 20 марта 2018 г.
Хуйло ложило на его пожелания.....и надежды....не будет никогда в паРаше верховенства права и демократии.....
А вот картинку для парашаТВ этот идиот Ягланд уже сделал....винторогое быдло взвоет от счастья.... хуйла признали....
Как же емко охарактеризовал русских ваш же бывший соотечественник актер Леша Серебряков: "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство"
Путин, пугающий США (1 марта), и Путин на митинге после выборов(18 марта) .
Россияне, вас какие-то дядьки разводят, как лохов. https://twitter.com/apiontkovsky
Формулировки взяты с сайта Кремля и я уверен, что в случае если представители Трампа будут что-то отрицать, там немедленно продемонстрируют соответствующие прямые цитаты.
https://avmalgin.livejournal.com/7594581.html
Президент США Дональд Трамп не внял предупреждениям своих советников, когда поздравлял президента Владимира Путина с переизбранием, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора Трампа и Путина.
По данным издания, в материалах для Трампа, полученных от советников по нацбезопасности, заглавными буквами была прописана фраза: «Не поздравлять». Кроме того, Трампу советовали осудить Путина из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.
Во вторник, 20 марта, Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который состоялся по инициативе американской стороны. Сам президент США сообщил журналистам, что помимо поздравления Путина обсудил с ним контроль за вооружениями, Сирию и КНДР. «Дело Скрипаля» не обсуждалось, уточнили позднее в Белом доме...
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выступил с критикой звонка Трампа Путину, сказав, что для него звонок президенту России не был бы приоритетной задачей. Макконнелл также высказал недоверие к процедуре подсчета голосов в России. Другой сенатор-республиканец, Джон Маккейн, в свою очередь заявил, что своим поздравлением Трамп оскорбил «каждого российского гражданина, который был лишен права проголосовать на свободных и честных выборах».
Видео -- https://youtu.be/Var5ScRcuX8
ОТСЮДА
Это возле Москвы. Что же тогда творилось на всей рассее?! Ну как не поздравить с самыми честными выборами, пример для всех демократий? Вот и спешат все сидящие на кремлевских харчах с поклоном.