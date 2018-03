 Генсек СЕ Ягланд, поздравляя Путина, не вспомнил о незаконных "выборах" в Крыму, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем Twitter написал народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

"Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Путина без единого слова о незаконных "выборах" в аннексированном Крыму. Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права. Обширный кризис ценностей в Совете Европы", - говорится в сообщении.

Арьев также разместил фото письма, направленного Ягландом Путину.

В нем, в частности, Генсек СЕ Ягланд выражает надежду, что четвертое президентство Путина станет "периодом мира и процветания русского народа".

"Россия – важное государство-член нашей Организации. Надеюсь, что в будущие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", - говорится в его письме.

GenSec @coe @TJagland have sent congratulations to Putin with no single word about illegal "elections" in annexed Crimea. This is so shameful for leadership of Human Rights and Rule of Law watchdog institution. Comprehensive crisis of values in Council of Europe. pic.twitter.com/YbIPGhHSm7