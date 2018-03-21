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 Суд над Януковичем: допрос свидетеля Медиевой из оккупированного Крыма. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21 марта 2018 года, в Оболонском районном суде Киева проходит 41-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича. Запланирован допрос свидетеля защиты, жительницы оккупированного РФ Крыма Оксаны Медиевой.

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

11:40 Далее нас погрузили в два автобуса, продолжает Медиева.

"Мне сказали, что нас отправляют на расстрел. Что следующий блокпост особо жестокий, с наркоманами... ", - вспоминает свидетель и говорит, что там даже детей, ехавших на экскурсию, остановили, и сожгли автобус.

Медиева осталась на этом блокпосту. Она говорит, что Степан ее и других женщин усадил в первый автобус, что видели, как майдановцы привязали к дереву одного крымчанина, избивали его, женщины кричали.

К нам в автобус забегали люди, били, когда Степан отходил, вспоминает она, говорит, что ей угрожали изнасиловать.

11:38 Медиева говорит, что майдановцы просили поднять руки водителей и татар. Некоторые подняли руки. Им сказали, что водители и татары ни в чем не виноваты. Остальных поставили на колени и заставили петь гимн. Те, кто тихо пели или не знали, их били. С некоторых снимали кроссовки, говоря, что в Крыму большие зарплаты и они купят себе другие. Заставляли собирать с дороги разбитое стекло, некоторых заставляли есть стекло. Их обвинили в том, что они "титушки".

11:30 "Было очень страшно. Я думала что встану, пусть стреляют, боли не будет...", - вспоминает Медиева и начинает плакать. Выпив воды, успокаивается.

Она продолжает рассказ: Сказали, чтобы выходила, не боялась, на выходе ударили. Некий мужчина Степан отгонял нападающих. Всем сказали выйти из автобуса. Пассажиров из автобусов начали избивать, я пыталась заступиться за ребят, получала за это. Степан отходил успокаивать этих бешеных, его все слушали. Вынесли из автобуса раненого, вызвали скорую, приехал тот же врач, который ранее отказался забирать. С врачом поговорил Степан, раненого забрали в больницу. Всех выстроили.

11:22 Далее Медиева говорит, что им перекрыл дорогу микроавтобус. Микроавтобус переехал "одного из мальчиков", все разбежались. "У него ухо было оторвано, с ногой что-то было. Тетя Света ему дала что-то понюхать, он пришел в себя, начал плакать, мы вызвали скорую помощь", - вспоминает она.

Врач приехавший сказал, что пострадавшего нужно госпитализировать, но взять они его не могут. Сказали, что доктор поедет с ними, но он испугался, начал плакать, и доктора отпустили, говорит Медиева.

Потом, по ее словам, мимо проезжала крымская милиция, согласилась сопровождать. Было два или три автобуса, остальные автобусы присоединились к этим милицейским автобусам. Их предупредили, чтобы не выходили из автобусов. Далее на блокопосту снова остановили. Майдановцы якобы напали на какой-то автобус, начали бить людей.

Автобус, в котором была свидетель, попытался уехать, в лобовое стекло начал стрелять какой-то человек, ранил водителя в подмышку и ладошку, справа автобус загорелся, автобус, в котором была свидетель застрял, ехать не мог.

11:18 Адвокату Биленко, который сидит рядом со свидетелем, судья делает замечание, чтобы он не отвечал за свидетеля, не подсказывал.

Далее Медиева говорит, что автобус поехал в сторону Киева, заехали в какой-то населенный пункт. На заправке попросили бинты, воду, потому что с нами было двое раненых. Директор заправки предупредил, чтобы уезжали поскорее, потому что уже некие люди ищут "крымские автобусы".

"Если я им не сообщу, что вы были, они мне спалят заправку. Я должен им сказать, но вы лучше избавьтесь от автобусов, иначе живыми не доедете", - вспоминает она слова директора заправки.

11:13 Далее Медиева говорит, что им сообщила милиция, что к ним бегут люди с Майдана с оружием. "Мы не поверили, ну какое оружие, побежали смотреть. Видела, как шла колонна. Первые две-три шеренги шли с оружием, стреляли. Они стреляли, падали ребята из внутренних войск, мы побежали и решили уехать", - рассказывает свидетель.

Около Белой церкви был блокопост, вспоминает Медиева, там было много людей, шины зажгли. Говорит, что ехала в составе колонны из семи автобусов, которые остановили на блокопосту. Потом вели переговоры о том, чтобы пропустили автобусы. Прозвучало несколько выстрелов со стороны блокпоста, "я увидела, как упали несколько мальчиков из других автобусов, мы все испугались, побежали. У нас в автобусе была тетя Света, медсестра, я ее попросила помочь. Одного в ногу ранили, в бедро, он еще переживал, чтобы не отстрелили чего".

Далее мы бежали, в нас кидали палками, камнями, лобовое стекло автобуса облили краской, били стекла, продолжает она.

"Мы от них уехали в сторону Киева", - говорит Медиева.

11:08 Медиева продолжает: "19 февраля приехали автобусы, утром 20 сказали, что с Майдана идут люди, полицейские сказали: "Бегите!"

Прокурор Кравченко просит остановить допрос и говорит, что свидетель не имеет отношения к делу.

Адвокат Сердюк просит рассказать о событиях 20-го: "Мы понимаем, что прокуратура не хочет слышать очевидцев вооруженного государственного переворота!"

Федоренко напоминает, что крымчане наблюдали за тем, что происходило 18-20 февраля, и это поможет прояснить обстановку, которая привела к дальнейшим событиям.

Суд просит свидетеля продолжить свой рассказ.

11:06 Потом началась драка с сотрудниками милиции, продолжает свой рассказ свидетель.

"Потом толпа к нам прорвалась, побили очень многих ребят, я видела, как бросили в милиционера, что-то взорвалось, у него нога прям висела", - вспоминает она.

Люди, которые пришли с Майдана, продолжает Медиева, были "как обычные в деревнях в шапочках, у некоторых были палки, дубинки, предметы похожие на булаву с цепями, железные палки, топоры. Много всякого такого оружия было".

Потом майдановцы ушли, говорит свидетель и добавляет, что часть антимайдановцев уехала, а она осталась с другими.

11:02 Адвокат Фозекош начинает допрос. Она просит рассказать о поездке 17.02.2014 в Киев и возвращении в Крым.

Медиева говорит, что 17.02 находились в Мариинском парке "с ребятами из Киева". Потом решили ехать в Крым. 17-го вечером почему-то вернулись в Мариинский парк, там переночевали в автобусе. 18 февраля 2014 проснулись, "сказали, что с Майдана идет народ, пришло очень много людей, впереди стояла милиция, они были между нами".

Майдановцы кричали сначала, а "потом начали бросаться копейками в нашу сторону, потом полетели камни... Потом начали кидать петарды, зажигательные смеси, зажженные салюты. К петардам были привязаны пакетики с мелкими гвоздиками".

10:58 Свидетель Оксана Медиева представляется и обязуется говорить правду.

Суд над Януковичем: допрос свидетеля Медиевой из оккупированного Крыма. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 01

Адвокат Федоренко просит, чтобы она разглашала как можно меньше информации.

Свидетель рассказывает, что работает с инвалидами, помогает им трудоустроится.

10:54 Девятко отмечает, что законодательство не предусматривает вынесение отдельного постановления по данному вопросу, а все устные постановления заносятся в журнал, откуда адвокаты могут всегда взять выдержку.

"Поэтому в этой части вы говорите неправду", - подчеркивает Девятко. - "Если ваш клиент действительно хочет участвовать, у него есть такая возможность, он может выйти по видеосвязи".

Федоренко напоминает, что Янукович является гражданином Украины, и в России у него политическое убежище, и что его можно допросить лишь задействовав международно-правовую помощь. Любой другой формат нарушит законы России, отмечает он.

"Янукович может дать показания суду, но без задейстоввнмя органов РФ!" - говорит Девятко и предлагает начать допрос свидетеля.

10:52 Прокурор Крым заявляет, что Янукович имеет право принимать участие в этом процессе, однако он сам не хочет этого и игнорирует возможность. Он говорит, что такое ходатайство уже несколько раз рассматривалось.

Судья Девятко поясняет: Янукович может участвовать в суде по видеосвязи, и прокуроры примут это как доказательство. Он напоминает, что Янукович обвиняется в госизмене в пользу России, поэтому за правовой помощью в РФ суд обращаться не будет.

10:48 Адвокат Федоренко сначала подает ходатайство о том, что Янукович не может участвовать в судебном заседании из-за угрозы опасности в Украине. Поэтому защита в очередной раз просит, чтобы суд обратился в Россию за международно-правовой помощью и организовал допрос обвиняемого по видеоконференции. Защита также просит вынести отдельное постановление по этому ходатайству, чтобы этот документ адвокаты могли потом обжаловать, в том числе и в Европейском суде по правам человека.

10:46 Судья Владислав Девятко объявляет, что допрос свидетеля осуществляется из "города Севастополь, Автономная Республика Крым".

10:45 Зашли судьи.

Приносят свои извинения и говорят, что задержка возникла из-за неисправности микрофонов. На данный момент проблема уже решена.

10:35 Заседание задерживается, причина пока не ясна. Тем временем технические сотрудники суда пытаются наладить связь с оккупированным Крымом.

Суд над Януковичем: допрос свидетеля Медиевой из оккупированного Крыма. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 02

10:25 Пришли прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым.

10:20 На данный момент в зале заседаний уже находятся адвокаты беглого экс-президента Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Суд над Януковичем: допрос свидетеля Медиевой из оккупированного Крыма. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 03

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На позапрошлом, 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания дали экс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3056818
 
 
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перший термін у Пеці головна задача накрасти віддати борги ротшильдам і під шоу суда януковоща для народа ,спробувати ще раз ввійти вже в добре ним забруднену воду
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Вот опрос замутили - народ в основном топит за кандидата номер 9... А вы за кого?

Володимир Голембадо ЄДИНА, СОБОРНА УКРАЇНА !
2 год ·Суд над Януковичем: допит свідка Медієвої з окупованого Криму. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ - Цензор.НЕТ 1004
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На минулих виборах я голосував за Гриценка, а народ за вадінтура. Тепер мають що мають і нехай не скіглять.
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Я что то не понимаю. Зачем нам етот Дом 2 показывают уже 2 года? Уже все близкие к Януковощу чиновники реабилитированы новой украинской властью. Неужели во всем виноват только Януковощ? Я даже уверен что ето не он давал приказ расстреливать Майдан. Да к тому же Януковоща сейчас в Украине нету, а воруют и убивают по прежнему. Может не того за хвост вы тащите?
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во ахинею несет подруга))) долго учила текст?))
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))))))))история про распятых маЛчиков.Только никак не пойму почему сепараста стэпана никто не бил
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: допрос свидетеля Медиевой из оккупированного Крыма. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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