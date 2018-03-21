 Россия частично ограничила движение грузовиков через границу из-за сбоя программного обеспечения, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

"Сегодня утром на границе с Российской Федерацией фиксируется определенное накопление грузовых транспортных средств, движущихся на выезд из Украины. В частности, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков и в пункте пропуска "Екатериновка" (Сумская область) - 35.

Это связано с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участкам, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - сказано в сообщении.

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В настоящее время ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.