 САП закрыла дело против меня в связи с отсутствием состава преступления, - экс-начальник полиции охраны генерал Будник

Об этом он сам сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"САП закрыла дело п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", - сообщил он.

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Будник подчеркнул, что с него сняты все подозрения.

По информации СМИ, 5 декабря 2017 года Генпрокуратура передала уголовное производство по подследственности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру в связи с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс. 15 марта САП закрыла уголовное производство согласно пункту 2 части 1 статьи 284 УПК Украины ("Установлено отсутствие состава уголовного преступления"). Вместе с тем, согласно матералам суда, по месту жительства Будника были изъяты 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро, а также 5 тыс. гривен, в автомобиле - еще 100 долларов.

Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа. Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.



Позже, Будник вышел под залог, уплатив 128 тысяч залога.