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 Политика Украины
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Все про:САП (728) Будник (4)

 САП закрыла дело против меня в связи с отсутствием состава преступления, - экс-начальник полиции охраны генерал Будник

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против экс-начальника полиции охраны Сергея Будника в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом он сам сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"САП закрыла дело п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с отсутствием в моих действиях состава уголовного правонарушения", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник департамента полиции Будник, подозреваемый в получении взятки, вышел под залог, заплатив 128 тысяч

Будник подчеркнул, что с него сняты все подозрения.

По информации СМИ5 декабря 2017 года Генпрокуратура передала уголовное производство по подследственности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру в связи с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс. 15 марта САП закрыла уголовное производство согласно пункту 2 части 1 статьи 284 УПК Украины ("Установлено отсутствие состава уголовного преступления"). Вместе с тем, согласно матералам суда, по месту жительства Будника были изъяты 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро, а также 5 тыс. гривен, в автомобиле - еще 100 долларов. 

Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа. Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.

Позже, Будник вышел под залог, уплатив 128 тысяч залога.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056814
 
 
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а террорристом быть круто , !!! , , не каждый умеет и столь смел-решителен , , , не завидуйте. !!!
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На этом ублюдке за столько лет в мусарне клейма негде ставить...Но видать пришёлся ко двору новому соевому хозяину.
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Украина лучшая страна для преступной деятельности, здесь всегда можно договорится и откупится или Инвестировать деньги - стать Депутатом. В конечном итоге это Погубит страну. (пока, что так и происходит)
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- «Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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, кому и сколько бабла отстегнул , блудник. ??? , шоб исчез состав преступления ?
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Да все ясно. В Украине коррупции и воров нету. Не понятно только почему мы на последнем месте среди самых отсталых и диких стран мира.
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то ли еще будет... с поправками-то лозового, я б на месте будника сопли не жевала, а подала позов за оскорбление "чести и достоинства" и потребовала бы компенсации - 16 золотых слитков, 44 тыс. долларов, 11,5 тыс. евро, а также 5 тыс. гривен, и - еще 100 долларов...
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скромненько.....для этого персонажа это так. карманные расходы.....
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Не, ну а что вы хотели чтобы он всех с кем воровал сдал? Ведь думаю каждый понимает что такие бабки в одиночку не воруются. Воровством занимается целая бригада начиная от тех кто выдает деньги из бюджета до мелких бухгалтеров кто принимает и обналичивает. А потом делят награбленное у воюющей страны которая по копейке собирает для фронта.
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САП ( специализированная антикоррупционная прокуратура) - это Сытник.
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так я ж и говорю , , Аллочка. рулит / форева . .!!! , удачи и всех благ , , береги себя
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может и порулила бы, Гена, да руль далеко)),
и тебе всех благ
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твоя , Аленка , аура рулит , , все мироздание-вселенная освещены-освящены ею , , , власть вторична в данном случае .,,,
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а генпрокурор сколько потратил на свадьбу, думаю намного больше
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Одно из двух:
1.В СПАе работаю через "пень - колода " и взявшись за гуж не могут довести дело до конца (доказать вину), но с информационным шумом у них все в порядке.
2.Будник - преступник, но просто нашел себе "крышу", которая отмазала его от САПа.
И первое и второе - плохо.
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В Украине таких не сажают их награждают - это господа "барыжная реформа".4 года реформ - Браво!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП закрыла дело против меня в связи с отсутствием состава преступления, - экс-начальник полиции охраны генерал Будник
 
 
 
 
 
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