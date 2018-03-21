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 Политика Украины
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Все про:ВР (21779) Луценко (6947) неприкосновенность (806) Савченко (2619)

 Регламентный комитет по просьбе Луценко перенес рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с Савченко на 22 марта

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрит представления Генеральной прокуратуры о согласии на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко (внефракционная) на своем заседании утром 22 марта.

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, обнародованной на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

"По обращению Генерального прокурора Украины заседания Комитета будет проводиться 22 марта 2018 по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал, в 8 ч. 30 мин", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота. ВИДЕО

В сообщении также отмечается, что на заседании регламентного комитета Рады, которое начнется в 8:30 22 марта, будут рассмотрены представления, поддержанные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. от 15 марта 2018 года: "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны" (№ 10 / 4-18316-15).

Ранее Регламентный комитет планировал рассмотреть представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко 21 марта.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3056811
 
 
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Остров ищут, с минометными расчетами. Шкиряк ищет, а Зорян нам втирает, по ТВ.
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в дупі ....Рубан із Савченко геракли, революцію самі могли зробити.....
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Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 916 Регламентный комитет по просьбе ЛуценкоРегламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 7684
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Завтра прийдеться їсти вчорашній попкорн...
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Як офшоренко панамський вправно і головне вчасно вкинув "тему" для лохторату - всі зайняті Гадею а в цей самий час його шоколадна банда продовжує грабувати Україну. Просто БРАВО!!!
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Дважды не сидевший завгар Витя Енакиевский с шапок начинал. Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 5927От простого чувака да в кресло президента.
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Читай поэта украинского Чехова и поэтесу Ахметову и ты будешь Президентом тоже .
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Все ждут когда Гадя сбежит в РФ -- времени дали вагон !! А она ---- спецоперацию проводит --ей некогда !!! Еще нужно в Киев от Захара с Донецка два танка притянуть под Раду -- и десять бочек " Новичка " из Сирии -- для полного Боекомплекта ... Да и Люля что то сигнал не дает --- скрылась где в массажном салоне с тулетом ближе к Трампу --ей тоже некогда , переела на молитвенном завтраке у баптистов Америки ... Православной в пользу не пошло . А ГАде по КУЙ -- она до сих пор голодает с плена Путлеровского привыкла -- аж распухла чуть чуть от голода ..
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Ну перебрал человек, денёк отлежится и как предьявит зачетное видео.))
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Чел дорогой --- так Гадя сама не отрицает --- что она делала как и описал ЮРИК -- только она это назвала ЕЕ спецоперацией -- я так понимаю по бдительности Юрика и всех спецслужб УКраины . Не дали доиграть --- ебануть из МИНОМЕТА по людям в Верховной Раде и не рвануть десятка два гранат в ЗАЛЕ -- а потом по убегающим с Верховной Рады -- пострелять из винтовки снайперской калибром 12 .4 и Утесом российским пулеметиком -- всех подровнять от Мариинского парка начиная . А хули Гаде ...
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, таки да , , надежда обломала вчерась всю верхушку. власти украинской , сказав шо всего лишь прикалывалась-подыгрывала-провоцировала , , ну , я об перевороте / бомбо-гранато-мино метании , ядерном поражении трибуны верх рады с одновременным падении люстры с купола на головы .беспечных парижан , , пардон , нардепов ,,,
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Витю от третьей ходки спас космонавт Г.Т.Береговой,который был знаком с белорусским немецким полицаем Федором Януковичем.Пути Господни неисповедимы. Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 503
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умора над этими безальтернативными .... что бы им сделать каку ,Гадя с Рубаном минометы тащили с Лугандона рискуя найти приключений на свою жопу, а не проще принести одну ампулу ( типо Новичка) в косметичке которую ни одна металорамка не найдет , и одним махом ( с гарантией ) всех ссук народа отправить к Чечетову?
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Вове Путлеру жалко Новичка -- ему самому надо -- а вдруг ему пригодится самому .
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тогда эта альтернатива убийства всем террорам подошла бы, а то взрывают, наезжают, и тд
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так и я о том же ,зачем недвижимость портить?
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так там они на себя ответственность берут, а эта рвет тельняшку и орет-за улыбку террориста с Донбасса.
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Гадю сдал Мыкола Азаров на сайте Антифашист,в котором соучредителем с Азаровым является большой "друг" Украины Володимир Олийнык.Болтать надо меньше товарищи Москали Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 4883
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это чтобы она за ночь сдрыснула....Вы ее землю отберите тоже и сестричку потрусите, она то не депутат, а сопровождала эту везде.
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Получается вчера гадя была супер шпион и террорис,а сегодня не шпион, а завтра опять шпион.
Ясно понятно- гадя преступница только по четным
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тролякам дана командда робити з гаді мученецю режима порошенка ! ахахаха якщо путін на вибори в сша робив сотні тисяч фейкових акаунів і розгонив фейки то чого ви дивуєтесь в україні ?люба людина розуміє сьогодні ххто така савченко на кого вона працює хто такий рубан і що вони планували !
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Злізь з дерева ,бо у вас абізян , все догори запки .
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порохоботіна , мітинги і мирні марші своє вичерпали . Мінімум - головою зловиш кірпіч .
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тиб кірпічами нерозмахував бо це така річ що може бути у двох ! це просто прекрасно савченко вже предводітєль зради хлопці ви маргенізуєтесь все далі і далі !саакашвілі зашкварився юлька зіміни грішини коби шарії рубани савченки !це опозиція порошенку ?
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Та бросьте. Стока сотворить, для образа мученицы, как наши СМИ проделали-невозможно. Сейчас идет обратный процесс. И мне, например, очень интересно: Где Доказательства?! Бо вижу я тока громкие заявы мужа и жены. И ничего более.
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пока надька наговорила на клиническое обследование Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 2027
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Вот именно. А ещё я вижу- что она ничего не боится. А подозреваю я- всякое. И имею право. Например, я подозреваю, что идет какой-то грандиозный торг. И именно потому- отложено действо на завтра.
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Тоже может быть- но возня бульдогов под ковром меня не интересует Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 5856Скореее всего регламентный комитет сегодня просто ознакамливается с тем что ему выдали на 172х страницах
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Доказательства пока в Раде...на 172-х страницах....
Ты уж извини мужа и жену что они и тебе копию Новой почтой не прислали..... Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 1090
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Вот-вот! Странички Геращенко посчитал, я помню. Жена пообещала кинушку, а муж выставил такие(!) предъявы, что на уши не налазят. А теперь и Зорян про какие-то острова днепровские болтает, а Шкиряк нам лапшу вешает. И мне это- не нравится.
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Да никого в принципе не волнует..что тебе нравится..а что не нравится....
Документы на снятие с Гади неприкосновенности и ее арест поданы в Раду..их от туда никто не забирал...и забирать не собирается....
Просьба перенести рассмотрение..может быть связана с о вновь открывшимися данными.....
А налазят они кому то на ши..или нет...то все дело десятое....
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Я первую строку твою прочитал. Далее- не стал. Бо мне тоже плевать, что ты мне тут втираешь. Досвидос.
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Какие доказательства, геналкаш открыл новое направление в юриспруденции "верить на слово". Как в анекдоте, помнишь, "и тут мне карта как поперла"
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Только за то что она шлялась козьими тропами к куриному сельдмаршалу её надо было взять в оперативную разработку что и было сделано Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 5468
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Сегодня они еще слабо воют...а вот завтра...когда с Гади снимут неприкосновенность и она полетит белым лебедем в соседнюю камеру с рубаном...вот то будет вой стоять...громкий..и надрывный....
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Кука !!!!! ,Баба с косой сделала из Гади депутата, а героя страны из неё сделал твой патрон, 2 года на этом пиарился,письма ей писал,в пример народу ставил,.... так что пусть отвечает или никто,или оба..... чоколадной королеве склеить дурака типо я в стороне стояла не удастся,
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ти поцікався хто представив гадю на героя
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ну тебе хоть ссы в глаза ему Божья роса, кто бы не представлял он не выкручивал руки барыге подписать не угрожал паяльником и утюгом
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"барыга" а может мы сами а Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 4812 Не я понимаю что михо сел на кацапский блатняк и своих адептов посадил так чем вы тогда лепше шкончных кацапов Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 9791 Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 8825
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барыга ---жарг. перекупщик, спекулянт, ......... начинал бизнес по его словам не с построек будок ,а перекупкой и спекуляцией перца
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Підозрюют в намаганні організувати переворот ...... в НАМАГАННІ , не в ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВОРОТУ , блять , ви курвоти до того дойшли, що думка про нелюбов до порошенка - злочин .......а адекватні службовці в правоохоронних органах залишились ?
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звісно залишились саме тому савченко і піймали і предявляють підозру і представляють докази
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Яж тому і кажу , у вас ,абізян, все догори цапки . За шоколадний банан на все готові .
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які шоколадні бабнани ? савченко попалили з полічним це очевидний факт вона вчора як вуж на пательні крутилась !
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, луценко зассал и включил заднюю , , ищет новые цели / вещдоки / клиентов для возбуждения уголовных дел , продаваемых клиентам за пол-цены в перерасчете на количество стыренного , доблестными следаками найденного и предъявленного , , ну , бизнес , , рошен-гарант в теме ,,,
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и бородатый и поцоватый спешит на помощь Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 6046 Регламентний комітет на прохання Луценка переніс розгляд подання на зняття недоторканності із Савченко на 22 березня - Цензор.НЕТ 2071
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Зустріч "блогерів" з порошенко не пройшла даремно . Після солодкої пігулки он як тут на цензорі стараються . Прям стаханівці , язики набік ,захекались , але довольні собою .

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет по просьбе Луценко перенес рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с Савченко на 22 марта
 
 
 
 
 
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