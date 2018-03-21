 Регламентный комитет по просьбе Луценко перенес рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с Савченко на 22 марта

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, обнародованной на сайте комитета, передает Цензор.НЕТ.

"По обращению Генерального прокурора Украины заседания Комитета будет проводиться 22 марта 2018 по адресу: ул. Грушевского, 5, конференц-зал, в 8 ч. 30 мин", - сказано в сообщении.

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В сообщении также отмечается, что на заседании регламентного комитета Рады, которое начнется в 8:30 22 марта, будут рассмотрены представления, поддержанные и внесенные в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. от 15 марта 2018 года: "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны", "О даче согласия на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны" (№ 10 / 4-18316-15).

Ранее Регламентный комитет планировал рассмотреть представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко 21 марта.

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".