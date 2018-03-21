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 Лавров о деле Скрипаля: Всем бы пошло на пользу, если бы в Лондоне перестали нервничать и успокоились

Глава МИД РФ Сергей Лавров не сомневается, что Великобритания сознательно взяла курс на подрыв отношений с Россией.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений", - сказал он.

"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - продолжил Лавров.

Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием, заявил министр иностранных дел РФ.

"Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло", - сказал российский министр.

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Лавров также отметил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по этому делу, однако пока что попытки РФ тщетны.

"Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100% согласились, - отметил Лавров. - Подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе".

Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).

"Настаиваем на сотрудничестве в полном соответствии с положением конвенции о запрещении химического оружия, - подчеркнул министр. - Главное, чтобы на это согласилась британская сторона".

Москва ответит Лондону в случае новых враждебных действий на основе принципа взаимности. 

"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - сказал глава МИД РФ.

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Вопросы Москвы к Лондону по делу Скрипаля абсолютно профессиональны, в них нет никакой лирики.

"Вопросы, которые у нас возникают [по делу Скрипаля], абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства", - сказал Лавров.

Лавров посоветовал властям Великобритании успокоиться и не нервничать в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал он.

Российский министр указал на то, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие."Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом", - отметил глава МИД РФ.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны". 

Вчера, 20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Источник: https://censor.net.ua/n3056809
 
 
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Після повішення путіна та всієї путінської банди, включно з Лавровим, всі заспокояться!
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Было бы НЕПЛОХО - Арестовать Лаврова по признакам Соучастия в УБИЙСТВЕ. А на следствии пусть уже Объясняет, что кому плохо и как лучше для всех или не для всех.
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- Я вице-король Индии! - отрапортовал он, краснея. - Отдайте мне любимого слона . - Это у вас бред, - ласково сказала докторша, - вы в лечебнице, мы вас вылечим.(c)
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дебильный руцкий язык создан только для одного - Холопам оправдываться перед Барином
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ОТРАВИТЕ ЛАВРОВА ДОЧЬ С ВНУЧКОЙ И ПОТОМ СКАЖИТЕ ЕМУ ТОЖЕ САМОЕ
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Нефіг було травити. Тепер не скігліть.
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На Москву прибыли высланные из Лондона российские дипломаты.. Лавров о деле Скрипаля: Всем бы пошло на пользу, если бы в Лондоне перестали нервничать и успокоились - Цензор.НЕТ 1112
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Подковы уже обновил..конь педальный..???
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ну что, уже 5 стран начали говорить о бойкотировании ЧМ-2018 по футболуна кацапстане... а что, если скоро поступит идея от тех же англичан перенести ЧМ-2018 в другую страну, может быть даже Великобританию... а расию навсегда лишить проведения ЛЮБЫХ международных соревнований... вот это был бы настолько достойный ответ мельдониево-воровато-брехливой стране, что она бы сама сковырнула педофила путенина...
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повякают и успокоятся, вон уже пупкина начали поздравлять
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это ничего не решит. там преемников с лишней хромосомой хватает.
сдохнут должна параша, в противном случае сдохнут все остальные. либо станут парашей.
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не могу разделить Ваш оптимизм - там стОлько имперских ублюдков!
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Похоже не дождётся! Обсерется как и все вокруг.
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Менталитет Лаврова: "не ну чё вы кипиш-то подняли? Ну подумаешь какого-то там шпиона с дочкой отравили секретным боевым газом - мелочь какая? Ну подумаешь - попутно ещё 20 чел мирных граждан в мирное время отравили боевой запрещённой химией - эка невидаль? Мы вон в Сирии десятками тысяч травим - и ничего?"
Только вдумайтесь - насколько АНТИЧЕЛОВЕЧНЫ всё руководство Рашки вместе с Ларвовым? Они в убийствах запрещёнными секретными боевыми отравляющими веществами в мирной стране в мирное время не видят никакой проблемы - просто "небольшой инцидентик".
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народ там такой же. на одном кацапском форуме, я спросил у каца одобряет ли он внесудебные казни. ответ был: "Двумя руками за!"
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Интересуются где пострадавшие. Наверно добиь хотят.
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Лавров: в Лондоне перестали нервничать и успокоились.... И какого хрена в Лондоне нервничают. Ну траванули на их территории , дык это, чего они нервничают. Что хотим , то и делать будем. Никто нам не указ.
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дык в лондоне уже и так успокоились, пошумели, высказали декларации и готовы к диалогу
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Жуйте сопли дальше, ждем новых плевков...
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Фи, даже не интересно. А где "В глаза смотреть! Я сказал!", "Кому вы угрожаете? Ядерной державе?"
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С дипломатического это переводится так: обосрались так заткнитесь, хавайте молча!!!!
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Підсцикає сівий мєрін, аж падає на ровному місці Лавров о деле Скрипаля: Всем бы пошло на пользу, если бы в Лондоне перестали нервничать и успокоились - Цензор.НЕТ 6563
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Цікаво що він меле "наші японські друзі допоможуть" , з яких часів у рашкі друзі у Японії, вони що вже Курільскі острови повернули до Японії?
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Надеятся помахать морковкой перед японцами и они сразу станут адвокатами Рашки!
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яою морковкою? Якщо з расейських демативаторів, то там японцям показують велтчезний фалос і підпис "*** ва а не Куріли!" які там дружні стосунки то Ла-врун знову бреше.
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Японцам больше доставляет друг хуйла- Ын Лавров про справу Скрипаля: Для всіх було б корисно, якби в Лондоні перестали нервувати та заспокоїлися - Цензор.НЕТ 5936
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Усе. Пиэць. Вернет всех стьюдентов UK , которые учатся в расеянских вышках, хана активам лордов и пэров и сэров. Слезы (смеха) застилают мои глаза. ЕЕ величество Королева Об"единенного Королевства Великобритании Шотландии и Северной Ирландии (дай Бог ей здоровья и долгих лет жизни), ухохатывается - тем самым продлевая жизнь !
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Світом править бабло і не важливо чим воно пахне чи "Нговічком" чи хуйлом - головне щоб його було багато. І особливо в Англії де кацапського бабла вкладено чи не найбільше це прекрасно розуміють. А тому все закінчиться як з Литвиненком - нічим.
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лорди, пери та сери з своїми ледями - должны лягти й ждать! ))
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лавруше надо сена успокоительного погрызть,с коксом....
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левел 87, не меньше...учись Климкин как нужно грамотно тролить...и все весело, с издевающейся ухмылочкой... Лавров про справу Скрипаля: Для всіх було б корисно, якби в Лондоні перестали нервувати та заспокоїлися - Цензор.НЕТ 1953
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хоть бы речь лошади читал бы внимательно с дип языка Мы ваших студентов вышлем (ц)лавров Лавров про справу Скрипаля: Для всіх було б корисно, якби в Лондоні перестали нервувати та заспокоїлися - Цензор.НЕТ 9231"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности" Источник: https://censor.net.ua/n3056809 Лавров про справу Скрипаля: Для всіх було б корисно, якби в Лондоні перестали нервувати та заспокоїлися - Цензор.НЕТ 9231
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Представляешь , в своё время Риббеннтроп славился вот таким "грамотным троллингом" , затем уже на скамье подсудимых тролль сей как -то совсем скис , а после оглашения приговора расплакался.
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І не кажи, 23 віслюка вислали з Лондона, а Калантарян каже що це на користь, дійсно левел 87, гарно вірменин русню в бараки загнав.
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каждый видит свое. Мне - грамотный профессионализм, а тебе вот почему-то бараки мерещаться... Лавров про справу Скрипаля: Для всіх було б корисно, якби в Лондоні перестали нервувати та заспокоїлися - Цензор.НЕТ 856
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Было бы НЕПЛОХО - Арестовать Лаврова по признакам Соучастия в УБИЙСТВЕ. А на следствии пусть уже Объясняет, что кому плохо и как лучше для всех или не для всех. (дебильный руцкий язык - создан для одного Холопам оправдываться перед Барином)
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Куда вы на Англию лезете, чумазые приполярные емели? Когда вы еще соломой ж*пу вытирали,
они уже в университетах учились и на х...ю своем чопорном весь мир вертели.
у вас два государства успели в говно развалиться, а у них королева за это время даже не простудилась...
Британцы могут быть очень жесткими ребятами. Они первыми объявили войну фашистской
Германии и ДВА года херачились с ней, пока Сталин с Адольфом целовались в дёсны и делили Европу.
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Эй ты забыл шо цорей на москве за их таньга сажали или убирали
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Кацапи, нєхер скігліті! Бєрітє лапаті і ідітє капаті !!!
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"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились"
***
"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", - отметил Путин
***
Як вони гарно співають дуетом.
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Ни хрена Лондон не сделает и Германия тоже и весь Евросоюз вместе взятый тк бабла чунчхенского вложено немеряно +торговля и тд это все игра на пипл!!
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Отожмут и на все вопли из московии - ответ простой санкции
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Була інформація, що в Банку Ватикану заблоковано $140 млрд пуТлєра, а Британії можуть заблокувати $400 млрд також пуТлєра.
Тому будемо чекати - що буде далі.
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В Лондоні будували метро а москалі борзих на холопів міняли.
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"Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь..."

Похоже Лошади мало информации, о том, что Скрипаль с дочерью находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Ему нужен точный адрес. Как минимум в этой части странное заявление. Видимо "дело" с точки зрения кремля еще не завершено.
Может показаться безумием такое предположение, но представьте, что может быть, если медики все же выходят пострадавшего? Пусть не надолго, но он будет в состоянии дать показания?
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успокойте коня
коксу ему дайте чтоль)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров о деле Скрипаля: Всем бы пошло на пользу, если бы в Лондоне перестали нервничать и успокоились
 
 
 
 
 
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