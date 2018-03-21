 Лавров о деле Скрипаля: Всем бы пошло на пользу, если бы в Лондоне перестали нервничать и успокоились

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.
"Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений", - сказал он.
"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - продолжил Лавров.
Москва надеется, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить местонахождение бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также вопросы, связанные с расследованием, заявил министр иностранных дел РФ.
"Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло", - сказал российский министр.
Лавров также отметил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по этому делу, однако пока что попытки РФ тщетны.
"Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100% согласились, - отметил Лавров. - Подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе".
Москва настаивает на сотрудничестве с Лондоном по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).
"Настаиваем на сотрудничестве в полном соответствии с положением конвенции о запрещении химического оружия, - подчеркнул министр. - Главное, чтобы на это согласилась британская сторона".
Москва ответит Лондону в случае новых враждебных действий на основе принципа взаимности.
"Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий [то], конечно же, никто не отменял принцип взаимности", - сказал глава МИД РФ.
Вопросы Москвы к Лондону по делу Скрипаля абсолютно профессиональны, в них нет никакой лирики.
"Вопросы, которые у нас возникают [по делу Скрипаля], абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства", - сказал Лавров.
Лавров посоветовал властям Великобритании успокоиться и не нервничать в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - сказал он.
Российский министр указал на то, что Лондон поспешил выдвинуть обвинения задолго до того, как завершилось следствие."Так что англосаксонская система права пополняется новым очень интересным прецедентом", - отметил глава МИД РФ.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Вчера, 20 марта, 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
сдохнут должна параша, в противном случае сдохнут все остальные. либо станут парашей.
Только вдумайтесь - насколько АНТИЧЕЛОВЕЧНЫ всё руководство Рашки вместе с Ларвовым? Они в убийствах запрещёнными секретными боевыми отравляющими веществами в мирной стране в мирное время не видят никакой проблемы - просто "небольшой инцидентик".
я бы еще добавил григян
они уже в университетах учились и на х...ю своем чопорном весь мир вертели.
у вас два государства успели в говно развалиться, а у них королева за это время даже не простудилась...
Британцы могут быть очень жесткими ребятами. Они первыми объявили войну фашистской
Германии и ДВА года херачились с ней, пока Сталин с Адольфом целовались в дёсны и делили Европу.
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"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", - отметил Путин
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Як вони гарно співають дуетом.
Тому будемо чекати - що буде далі.
Похоже Лошади мало информации, о том, что Скрипаль с дочерью находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Ему нужен точный адрес. Как минимум в этой части странное заявление. Видимо "дело" с точки зрения кремля еще не завершено.
Может показаться безумием такое предположение, но представьте, что может быть, если медики все же выходят пострадавшего? Пусть не надолго, но он будет в состоянии дать показания?
коксу ему дайте чтоль)))