 Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации и законопроект о защите жилищных прав студентов-переселенцев

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Первым блоком вопросов в среду традиционно предусмотрены вопросы ратификации. Так, на этот раз парламент планирует принять два президентских и два правительственных законопроекта - 0166 "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", 7195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления", 0145 "О ратификации Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" и 0153 "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок".

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Далее Рада собирается принять в первом чтении проект закона 6142 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по защите жилищных прав студентов", согласно которому предусмотрено обеспечение молодых людей из числа ВПО гарантированным временным местом проживания и совершенствование процедуры регистрации их места жительства.

После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи" и проекта постановления 2335 "О мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц".

Следующим блоком депутаты рассмотрят проект постановления о проведении парламентских слушаний, в частности проект постановления 8082 "О проведении парламентских слушаний на тему: "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп" и 6129 "О проведении парламентских слушаний на тему: "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенных изменений климата".

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Далее парламентарии собираются перейти к принятию во втором чтении законопроекта 4591 "Об учреждении бизнес-омбудсмена".

В 15:00 в среду в Раде состоятся парламентские слушания на тему "Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития".

Остаток дня, с 16:00 народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.