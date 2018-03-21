 Подполковник полиции сбил пешехода в Запорожской области, от полученных травм мужчина скончался в больнице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Так, 20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, доставлен в районную больницу. От полученных травм последний скончался.

"Водитель автомобиля - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области. Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Обстоятельства резонансного ДТП с участием полицейского будут расследоваться объективно и беспристрастно", - подчркнули в Нацполиции.