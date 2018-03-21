EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3421  35
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4725) Нацполиция (7098) Запорожская область (536)

 Подполковник полиции сбил пешехода в Запорожской области, от полученных травм мужчина скончался в больнице

Подполковник полиции, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. От полученных травм последний скончался. Решается вопрос об отстранении полицейского от выполнения служебных обязанностей. Проводится проверка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Так, 20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, доставлен в районную больницу. От полученных травм последний скончался.

"Водитель автомобиля - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области. Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Маршрутка с пассажирами перевернулась в Запорожье, трое пострадавших, - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

"Обстоятельства резонансного ДТП с участием полицейского будут расследоваться объективно и беспристрастно", - подчркнули в Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3056805
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вангую, що винуватцем зроблять покійного потерпілого, скажуть, що створив аварійну ситуацію.
 показать весь комментарий
 
 
все залежить стільки цей піджполковник занесе торб до прокуратури та суду, адже саме в тих органах засідають самі чесні представники нашого суспільства. За останніх 4 років преславутої нової ери панування нових держиморд, за виразом Шевченка, жоден мабуть суддя не сів за грати, я не чув такого факту.
 показать весь комментарий
 
 
А что, такого в действительности не может быть , пешеходы никогда не создают аварийную ситуацию?
 показать весь комментарий
 
 
Выговор объявят, или поставят на вид?
 показать весь комментарий
 
 
Скоро будуть новини - "від отриманих травм водій помер у лікарні"... Бо народ по-троху сатаніє...
 показать весь комментарий
 
 
народу не сатаніти потрібно, а об'єднуватися в гурт та ставити перед держимордами у владі та їх покровителями-баригами питання соціальної справедливості, рівності перед законом. А то бігати з кайлом розуму багато не треба, однак і толку від цього не буде.
 показать весь комментарий
 
 
В 2014 народ объединился и поставил вопрос, а его сначала избили палками, а затем расстреляли.... Не хотят эти (как Вы говорите барыги и держиморды) понимать просто вопросы..... Підполковник поліції збив пішохода в Запорізькій області, від завданих травм чоловік помер у лікарні - Цензор.НЕТ 9181
 показать весь комментарий
 
Не гони біса, спочатку клан зека хотіли бариги іншого клану поперти, спекулюючи мовним питанням літом 2012 року. Не вийшло у 2012, а зимою в кінці 2013 підвернулась нагода із питанням про Європу, от і найшли провокаторів серед студентів, потім радикали вивели людей. Гарячі голови до них підтягнулись з простого люду, не спорю, бо яник не задовільняв суспільство. В результаті клан порошенка добився свого, а людям як завжди - дуля, ну хібащо безвіз єдине досягнення. Не такий стихійний бунт людям був потрібний, не такий, а через виборчий процес, через гурт гнати держиморд та бариг від корита
 показать весь комментарий
 
 
Это я и сам все видел, но после участие в выборах 2014, когда в Змиевском р-не сняли (за три дня до выборов... По закону можно) членов участковой избирательной комиссии от БПП и "УДАР" и поставили людей Мураева я не верю в честные выборы в Украине..... И не надо мне как Вы говорите - "гнать беса", что эти уроды отдадут власть мирным путем..... Только идеалисты в Украине верят, что в Украине выборы что-то решают. Видел и участвовал....
 показать весь комментарий
 
и че ....да ниче...даже года условно не дадут...откупится от реформированого шоколадного суда
 показать весь комментарий
 
 
Цей навіть одслинювать не буде. Він свій член кодла чинуш
 показать весь комментарий
 
 
Розслідування буде об'єктивним. Насмішили. Подібних подій в Україні тисячі. Хоч один подібний вбивця був визнаний винним і покараний? В гіршому випадку тікають на «демократичний» захід. Інші платять на місці. А один міністр все штрафи підвищує та знижує швидкість.
 показать весь комментарий
 
 
Для обсуждения и, тем более, осуждения, мало инфы.
Может полкан был пьян, и вышивал кульбиты по дороге, а может пешеход под бухлом переползал дорогу.
 показать весь комментарий
 
С сохранением заработной платы и льгот по ЖКХ надеюсь?
 показать весь комментарий
 
Дать медаль и наградной пистолет, чтобы в будущем добивать выживших.
 показать весь комментарий
 
Все идет по нарастающей. Вон в Кировоградщине злоумышленники обманом отобрали землю у крестьян через подкупленных нотариусов оформляя фиктивные сделки дарения, а судьи все это узаконивали своими решениями. Когда атошники попытались заступиться , то их Луценко закинул в в Мариупольский СИЗО, а нотариусы и судьи продолжают спокойненько работать.
Вот такие у нас прокуроры, менты, судьи, мафия рулит......но Порошенко конечно же не при чем.
 показать весь комментарий
 
 
Полиция в запорожской области и в Запорожье - сплошные коррупционеры. Нужна срочная ротация. Чтобы сюда прислали полицейских из других регионов, а этих отправили туда. Командиров всех подразделений нужно заменить и сделать так, чтобы не было распределения по участкам и закрепления на местах. Чтобы каждый раз в районах дежурила новая полиция, чтобы не было коррупции и они не могли договариваться с бизнесом и чиновниками и творить беспредел.
 показать весь комментарий
 
 
Единственная ротация , которая поможет нашим ментам , это ротация в шнеке мясорубки .
Всё остальное - это бе-бе-бе-бе ...
 показать весь комментарий
 
 
Так хорошо ведь начали - ездили с мигалками по городу, гоняли бандитов. И куда всё это делось? По-моему мнению полиция начинает служебно хереть. А то что ты пишешь - так кто делать это будет? Нет реальной силы. Даже националисты на это неспособны. Я же говорил, что нельзя было объединять милицию и полицию, а сделать, чтобы работало две службы, чтобы они вдвоём приезжали на вызов и можно было друг на друга писать протоколы. И как вариант таким бы образом все полицейские прошли бы самоочищение. Но где там! Поэтому бью во все колокола - нужно менять в Запорожье и области беспредельщиков времён янукоида на новых...полицейских.
 показать весь комментарий
 
Тількищо по Інтеру передали: в Смілі мужик в ямі пробив два колеса, викликав поліції щоб задукументувати цей факт. Поліція приїхала і .... взялась складати протокол на водія, мов порушив правила дорожнього руху, оскільки повинен був це передбачити. Хотілося б запустити начальника Смілянського відділу поліції бігати поперед всіх машин та перевіряти яка форма ями, яка її глубина, бо під водяним покровом тільки на кофейній гущі можна гадати, чи то яма впереді машини, чи то просто калюжа. Оце така в нас розумна поліція пішла......Хоча слідкувати за дорожним покриттям і складати протоколи за неремонт доріг повинна саме поліція......
 показать весь комментарий
 
 
Б.же прости, но лучше бы скончался не последний, а первый.Было бы справедливо.
 показать весь комментарий
 
Проводится проверка (С)
В ходе проверки выяснилось, что пешеход сам прыгнул под колеса автомобиля уважаемого пана полицейского и продолжал сии действа до летального исхода, чем нанес непоправимую моральную травму пану подполковнику и материальный ущерб ему же. Постановили: выплатить пану полковнику оздоровительные, отправить в отпуск и стянуть компенсацию за поврежденный автомобиль с семьи погибшего.
 показать весь комментарий
 
А пішохід переконався, що не заважає п'яному мусору їхати за добавкою? Підполковник поліції збив пішохода в Запорізькій області, від завданих травм чоловік помер у лікарні - Цензор.НЕТ 9186
 показать весь комментарий
 
це не рефома міліції а тупо переклеювання вивісок
 показать весь комментарий
 
Ваную: Сначала затянут дело, а потом год условно полкану, да и то в самом пиковом случае...
 показать весь комментарий
 
После вчерашнего условного срока убийце, бывшему гайцу, во Львове, тут могут еще и наградить.
 показать весь комментарий
 
Объективно и беспристрастно покойного сделают виноватым, а подполковника - наградят пожизненно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковник полиции сбил пешехода в Запорожской области, от полученных травм мужчина скончался в больнице
 
 
 
 
 
 вверх