 Подполковник полиции сбил пешехода в Запорожской области, от полученных травм мужчина скончался в больнице

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
Так, 20 марта около 18:30 в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на собственном автомобиле совершил наезд на пешехода. В результате аварии мужчина, личность которого устанавливается, доставлен в районную больницу. От полученных травм последний скончался.
"Водитель автомобиля - временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области. Решается вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования", - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
"Обстоятельства резонансного ДТП с участием полицейского будут расследоваться объективно и беспристрастно", - подчркнули в Нацполиции.
Может полкан был пьян, и вышивал кульбиты по дороге, а может пешеход под бухлом переползал дорогу.
Вот такие у нас прокуроры, менты, судьи, мафия рулит......но Порошенко конечно же не при чем.
Всё остальное - это бе-бе-бе-бе ...
В ходе проверки выяснилось, что пешеход сам прыгнул под колеса автомобиля уважаемого пана полицейского и продолжал сии действа до летального исхода, чем нанес непоправимую моральную травму пану подполковнику и материальный ущерб ему же. Постановили: выплатить пану полковнику оздоровительные, отправить в отпуск и стянуть компенсацию за поврежденный автомобиль с семьи погибшего.