EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  786  17
Все про:медицина (1541) Минздрав (1495) село (126) реформы (2928)

 Сельским врачам будут давать жилье бесплатно

Медицинские работники будут получать жилье бесплатно, а оплата всех врачей "первички" уже до конца года существенно изменится, когда учреждения здравоохранения присоединятся к медреформе и подпишут договоры с НСЗУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным Минздрава, в бюджете предусмотрено 5 млрд гривен, которые в частности будут использованы для строительства новых амбулаторий, жилья для врачей, приобретение медицинского оборудования и служебного транспорта. Часть средств будет потрачена на оснащение учреждений здравоохранения, закупку современного оборудования. 

Минздрав и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали и утвердили Порядок формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи. Теперь есть законодательное основание для принятия планов развития сети "первички" в сельской местности.

Более 13 млн украинцев, живущих в сельской местности, требуют лучшего доступа к качественным медицинским услугам, поэтому первоочередная задача - создать сеть медучреждений, чтобы людям не приходилось преодолевать десятки километров до ближайшей амбулатории, а врачи были заинтересованы ехать работать в селах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун

В конце прошлого года вступил в силу Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности". В декабре прошлого года правительство поручило Министерству здравоохранения совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать и утвердить Порядок формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи. Порядок, уже является действительным, определяет критерии разработки и утверждения плана сети первички. Речь идет о перспективных долгосрочных планах развития сети в сельской местности, чтобы житель каждого населенного пункта мог получить качественную медицинскую помощь.

Амбулаторий "После принятия на областном уровне и согласования в Минздраве - Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет курировать процесс развития сети. Сеть оказания первичной медицинской помощи предусматривает, что даже если в вашем населенном пункте не будет кабинета врача или амбулатории, то они будут расположены таким образом, что врач при необходимости сможет быстро приехать к пациенту. Именно для таких случаев предусмотрено, что врачи будут иметь служебный транспорт", - отметили в Минздраве.

Источник: https://censor.net.ua/n3056802
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
, на яких поверхах ? , не дуже далеко від метро ? , , і як там з платними парковками , у цих селах ?
 показать весь комментарий
 
Сільським лікарям держава має БУДУВАТИ нові енергозберігаючи та економні будинки за рахунок бюджету, це має бути службове житло! Лікар не має витрачати 10-20 тис. грн на рік на опалення вугіллям чи дровами своєї оселі, будинок лікаря має бути оснащений сонячним колектором, теплонасосами, системою розумний будинок, бути утепленим та повністю автономним.
 показать весь комментарий
 
лучше бы лечение и здоровье дали народу.... устроили геноцид...
 показать весь комментарий
 
 
Полное соитие вато-зраднюков с честно ФСБотой Сельским врачам будут давать жилье бесплатно - Цензор.НЕТ 685
Сельским врачам будут давать жилье бесплатно - Цензор.НЕТ 6767
 показать весь комментарий
 
 
А городские заработают на квартиры в польшах.
 показать весь комментарий
 
 
Сельским врачам будут давать жилье бесплатно.

Мабуть, в тих будках, про які не так давно згадував гарант.
 показать весь комментарий
 
 
не давайте взятки врачам и будет вам счастье всемирное. Сельским врачам будут давать жилье бесплатно - Цензор.НЕТ 3163зав.Отделениями больниц каждый год пригоняют новую тачку из за бугра за ваше бабло. мимо кассы Украины идут миллиарды гривен.
 показать весь комментарий
 
 
А може у лікарів повинні бути достойні зарплати?
 показать весь комментарий
 
Сільським лікарям даватимуть житло безкоштовно
Сільським лікарям даватимуть житло безкоштовно - Цензор.НЕТ 7745.
 показать весь комментарий
 
Они станут наркоманами,читайте Булгакова Сільським лікарям даватимуть житло безкоштовно - Цензор.НЕТ 6825
 показать весь комментарий
 
чЛенинцы-Сралинцы 70 лет землю селянам раздавали. Сільським лікарям даватимуть житло безкоштовно - Цензор.НЕТ 3623а паспорта начали выдавать аж 1974 году.
 показать весь комментарий
 
Хороше діло, але що воно буде так, як написано на бумазі , не дуже віриться.,а от що в когось буде ще одна трьохповерхова буда-навіть не сумніваюсь.
 показать весь комментарий
 
похоже, служебный транспорт в виде лисапєда, они тоже получат бесплатно. возможно даже с правом личного пользования.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСельским врачам будут давать жилье бесплатно
 
 
 
 
 
 вверх