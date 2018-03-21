Сельским врачам будут давать жилье бесплатно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным Минздрава, в бюджете предусмотрено 5 млрд гривен, которые в частности будут использованы для строительства новых амбулаторий, жилья для врачей, приобретение медицинского оборудования и служебного транспорта. Часть средств будет потрачена на оснащение учреждений здравоохранения, закупку современного оборудования.

Минздрав и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали и утвердили Порядок формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи. Теперь есть законодательное основание для принятия планов развития сети "первички" в сельской местности.

Более 13 млн украинцев, живущих в сельской местности, требуют лучшего доступа к качественным медицинским услугам, поэтому первоочередная задача - создать сеть медучреждений, чтобы людям не приходилось преодолевать десятки километров до ближайшей амбулатории, а врачи были заинтересованы ехать работать в селах.

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В конце прошлого года вступил в силу Закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности". В декабре прошлого года правительство поручило Министерству здравоохранения совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать и утвердить Порядок формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи. Порядок, уже является действительным, определяет критерии разработки и утверждения плана сети первички. Речь идет о перспективных долгосрочных планах развития сети в сельской местности, чтобы житель каждого населенного пункта мог получить качественную медицинскую помощь.

Амбулаторий "После принятия на областном уровне и согласования в Минздраве - Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет курировать процесс развития сети. Сеть оказания первичной медицинской помощи предусматривает, что даже если в вашем населенном пункте не будет кабинета врача или амбулатории, то они будут расположены таким образом, что врач при необходимости сможет быстро приехать к пациенту. Именно для таких случаев предусмотрено, что врачи будут иметь служебный транспорт", - отметили в Минздраве.