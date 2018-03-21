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Все про:непогода (357) ГСЧС (1392) электроэнергия (163)

 Непогода в Украине: 18 населенных пунктов в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7", - сказано в сообщении.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекаись 2 тыс. 54 чел. и 1 тыс. 666 ед. техники, в том числе от "Укравтодора" 2 тыс. 54 чел. и 1 тыс. 537 ед. техники, от ГСЧС - 455 чел. и 129 ед. техники.

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Подразделениями ГСЧС в течение суток проведена буксировка 169 ед. автотранспортных средств, в которых находились 258 человек.

В ведомстве добавили, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056800
 
 
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, , и шо. ? , , а непогода , разве не один из форматов погоды ?
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Пугали, пугали "снегопадом"... Утром проснулся - "не впечатлило"... Сыпет "по чуть-чуть". Видно, пока снегопад добирался к нам - "выдохся"... Ну, ничего, снег, растаявший в низовьях Днепра, "подопрёт" воду, которая подойдёт с Припяти, Днепра, Сожи, Десны... (Жириновский так и не смог перебросить "российскую днепровскую воду" ни в Волгу, ни даже в Десну). Разлив ожидается "знатным"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНепогода в Украине: 18 населенных пунктов в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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