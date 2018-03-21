 Непогода в Украине: 18 населенных пунктов в 2 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7", - сказано в сообщении.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекаись 2 тыс. 54 чел. и 1 тыс. 666 ед. техники, в том числе от "Укравтодора" 2 тыс. 54 чел. и 1 тыс. 537 ед. техники, от ГСЧС - 455 чел. и 129 ед. техники.

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Подразделениями ГСЧС в течение суток проведена буксировка 169 ед. автотранспортных средств, в которых находились 258 человек.

В ведомстве добавили, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.