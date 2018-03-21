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Все про:Путин (23674) санкции (6605) США (13430) Вашингтон (43) Трамп (1702) Сандерс (4)

 США настроены на продолжение диалога с РФ, но будут строгими по ряду вещей, включая санкции, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон настроен на продолжение диалога с Москвой.

Также она отметила, что пока нет конкретных планов относительно возможной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Радио Свобода.

"Нет конкретных планов. Но мы хотим продолжать вести диалог с Россией и продолжать говорить о некоторых общих интересах", - отметила Сандерс.

По ее словам, Вашингтон будет последовательным, в частности, это касается санкций.

"Мы будем продолжать поддерживать позицию, которую мы имели, и, когда это будет необходимо, (она) будет суровой. В то же время мы хотим продолжать вести диалог, чтобы мы могли работать над некоторыми проблемами, касающихся обеих стран. И мы будем продолжать это делать, продолжая быть строгими по ряду вещей, включая санкции в отношении России", - добавила Сандерс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.

После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

Источник: https://censor.net.ua/n3056799
 
 
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, , действия администрации трампа , и его лично , одобряю , , , дональд разруливает косяки слизняка обамы , , который допустил рост имперских амбиций кремля-хуйла ,,,
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Возможно это мудро и даст возможность сохранить жизни но чикотило оно и есть чикатило.Мое убеждение:такое нужно утилизировать хотя может это как то несовместимо с высокой моралью.Но мораль в отношении такого упыря не действительна
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Мы настроины на то, что не настроины ни на что!
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в школу треба було чаще ходить ,,, , настроение , а , значит -- настроены ,,,
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Пох, давно было... лет так 35 назад, а над грамматикой в инете не замарачиваюсь !
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Мы будем продолжать поддерживать позицию, которую мы имели, и, когда это будет необходимо, (она) будет суровой....


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не понял....Путин ваш президент,или Порошенко хуйло?
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а ваш. ??? , , вы чьих будете ? , , и о понятиях ,,, - человек себя понять должен , , а мироздание - подождет , , энштейны-коперники найдутся/подтянутся ,,,
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Ху@ло одно и оно в Кремле. Вот и Википедия о том же:
"Putin - khuilo!" (Ukrainian: Пу́тін - хуйло́; IPA: [ˈputʲin xʊjˈlɔ], Russian: Пу́тин - хуйло́, IPA: [ˈputʲɪn xʊjˈlo], a commonly used English translation: Putin is a dickhead)[1] is a Ukrainian- and Russian-language slogan deriding Russian President Vladimir Putin. The slogan was originated in Ukraine in 2014 having grown from a football chant first performed by FC Metalist Kharkiv ultras in March 2014 on the onset of the Russian annexation of Crimea and military intervention in Ukraine. The phrase has become very widespread throughout Ukraine among supporters of the Ukrainian government and more generally those who do not like Russia or Vladimir Putin in both Russian-speaking and Ukrainian-speaking areas of Ukraine.
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Турецкий поток,Северный поток,Сила Сибири,это круто.Но газа не хватает США налаштовані на продовження діалогу з РФ, але будуть суворими щодо низки речей, включно із санкціями, - прес-секретар Білого дому Сандерс - Цензор.НЕТ 58278 % жителей Омска газифицированы,остальные топят дровами и углем,потому подключиться к ГрязьПрому дорого,денех нет.
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В Техасе прогремел шестой взрыв за три недели ,Советники Трампа отговаривали его от поздравлений Путину - что бы не было видно было связи Трампа с Путиным, который набрал популярности среди россиян, на взрывах многоэтажек
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США налаштовані на продовження діалогу з РФ, але будуть суворими щодо низки речей, включно із санкціями, - прес-секретар Білого дому Сандерс - Цензор.НЕТ 878 коли до вас це дійде - ви багато шо зрозумієте...
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Ложил пуйло на вашу строгость с прибором.
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так диалог и непрекращалса, просто напоминание - начали вас драть после Крыма и будем продолжать - ведь амери такие - всегда остовляет шанс на жизнь, даже приговорённый к смертной казни может пробувать позвонить губернатору - не большой, но шанс остатса жывим.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША настроены на продолжение диалога с РФ, но будут строгими по ряду вещей, включая санкции, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс
 
 
 
 
 
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