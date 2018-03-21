 США настроены на продолжение диалога с РФ, но будут строгими по ряду вещей, включая санкции, - пресс-секретарь Белого дома Сандерс

Также она отметила, что пока нет конкретных планов относительно возможной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Нет конкретных планов. Но мы хотим продолжать вести диалог с Россией и продолжать говорить о некоторых общих интересах", - отметила Сандерс.
По ее словам, Вашингтон будет последовательным, в частности, это касается санкций.
"Мы будем продолжать поддерживать позицию, которую мы имели, и, когда это будет необходимо, (она) будет суровой. В то же время мы хотим продолжать вести диалог, чтобы мы могли работать над некоторыми проблемами, касающихся обеих стран. И мы будем продолжать это делать, продолжая быть строгими по ряду вещей, включая санкции в отношении России", - добавила Сандерс.
Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием.
После разговора с Путиным Трамп заявил о желании встретиться с ним "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонки вооружений, которые выходят из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.
"Putin - khuilo!" (Ukrainian: Пу́тін - хуйло́; IPA: [ˈputʲin xʊjˈlɔ], Russian: Пу́тин - хуйло́, IPA: [ˈputʲɪn xʊjˈlo], a commonly used English translation: Putin is a dickhead)[1] is a Ukrainian- and Russian-language slogan deriding Russian President Vladimir Putin. The slogan was originated in Ukraine in 2014 having grown from a football chant first performed by FC Metalist Kharkiv ultras in March 2014 on the onset of the Russian annexation of Crimea and military intervention in Ukraine. The phrase has become very widespread throughout Ukraine among supporters of the Ukrainian government and more generally those who do not like Russia or Vladimir Putin in both Russian-speaking and Ukrainian-speaking areas of Ukraine.