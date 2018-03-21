EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1446  30
Все про:Кабмин (10349) Россия (68539) сотрудничество (616)

 Кабмин на сегодняшнем заседании намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 марта намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы и создать государственное учреждение "Офис по привлечению и поддержке инвестиций"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке дня правительства.

Среди прочего, Кабмин одобрит проект закона об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

Также он утвердит размера страхового запаса природного газа и финансовый план государственного предприятия "Энергорынок" на 2018 год.

На заседании планируется также утвердить порядок создания Совета по государственной поддержке кинематографии.

Среди прочего, Кабмин создаст межведомственную рабочую группу по вопросам подготовки предложений по решению системных проблем и налаживания эффективного сотрудничества и диалога с иностранными инвесторами для реализации их предложений по улучшению инвестиционного климата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы разрываем экономическое сотрудничество с РФ, - Гройсман

Кроме того, будет утверждена государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018- 2022 годы.

Также на заседании будут рассмотрены некоторые вопросы назначения руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики и членов их наблюдательных советов.

Кроме того, правительство в среду утвердит численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле - мае 2018 года и установит четкие цели деятельности для государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100% акций (долей) принадлежат государству.

Будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.

Источник: https://censor.net.ua/n3056797
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сотрудничество на сегодня равно 4 %,куда уж сокращать?
 показать весь комментарий
 
 
А напомните мне, милейший, страну №1 во внешнеторговом обороте Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Хреново что не читаешь Указы и приказы Наркобарона кремля.
 показать весь комментарий
 
ЄС на першому місті з великим відривом.
 показать весь комментарий
 
 
300 наименований товаров украинских в черном списке Кремля.какая торговля?Только 5 миллиардов кубиков газа в год Украина обязана купить по Стокгольмскому Арбитражу и все.Остальное Новинский торгует.
 показать весь комментарий
 
Позор, что эту программу прекращают на 5 году войны. Большой позор и плевок в лицо всем украинцам.До сих пор действует позорный договор о дружбе.До сих пор действуют масса договоров с РФ, которые позорят Украину,потому что РФ их не выполняет и плевала на них, а Украина их не расторгает, несмотря на рос агрессию. Позор,что до сих пор нет визового режима с агрессором и не прекращены дипотношения. Позор, что до сих пор некоторые депутаты безнаказанно шныряют в РФ, а "народные" артисты там развлекают Путина и путинистов и до сих пор "народные". Позор что Пэдро до сих пор не убрал свои предприятия с территории РФ и они работают. Такая власть как сейчас сама по себе позорна, преступна и позорит украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
какой такой позор ??? , , тока бизнес , ничего личного ,,, , а как же европа , которая из-за раша-энерго ресурсов готова на сотрудничество / торговлю с россией ?
 показать весь комментарий
 
А вы хотели что бы все и сразу..?? Что бы остановилась масса украинских предприятий...??
Все сделано по уму....дано время украинским предприятиям на то что бы они нашли новых поставщиков и новые рынки сбыты.....
А теперь да..теперь уже пора сжигать все мосты с паРашей.....а кто не успел или не захотел. найти новых поставщиков и новые рынки...то уже его проблемы....
 показать весь комментарий
 
Такими темпами лет через десять , Кабмин насмелится поставить вопрос о прекращении торговли с страной-агресором
 показать весь комментарий
 
 
Картинка відображає мрії багатьох жителів України. Особливо жителів Криму та Донбасу.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, что уже менее чем через год этих подонков не будет.
 показать весь комментарий
 
Наркобароны Кремля давно импортозамесились,более 300 украинских товаров в санкционном списке,торговую войну начинала не Украина,а еще Санитарный врач всея СаРая Анищенка. Кабмин на сегодняшнем заседании намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ - Цензор.НЕТ 8460
 показать весь комментарий
 
"Среди прочего, Кабмин одобрит проект закона об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии." - что бы вы понимали..., Простят многомиллиардный долг Лугандонии за счет граждан Украины....
 показать весь комментарий
 
 
"Среди прочего, Кабмин одобрит проект закона об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии" ________________внимание! уж не то ли это "предложение" ПОГАСИТЬ ДОЛГИ ОЛИГАРХАМ ЗА ЭЛЕКТРИКУ, КОТОРУЮ ОНИ ПОСТАВЛЯЛИ В ЛУГАНДОН БЕСПЛАТНО(!), ЗА НАШ(!) ГРАЖДАНЕ СЧЕТ??????!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
а мы шо знаем как распределяется реально бюджет ?
 показать весь комментарий
 
эти расходы давно в наших платежках или ты думаешь ахмэтушка что то сделал бесплатно для биомусора дыныры?
 показать весь комментарий
 
падумаишь ,,, , загляните в учебники истории , , траплялися и сторични войны ,,,
 показать весь комментарий
 
Наркобарон готовится к войне в Сирии.20 американских эсминцев переброшены в Средиземноморье и Персидский залив
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Странные люди. Неужели Гойсман не в курсе дела, что его кукловод Офшорник уже года два назад создал гостыцькирдыць по инвестициям под своего другана Ложкинда. А с прекращением договора с Кацапией еще смешнее двоечник аккурат все делает. Пока все механизмы этого потужного решения заработают, придет 2020 год и он сам закончится. Но пэрэмога останется в памяти лохопетной
 показать весь комментарий
 
Плешивый собирает войско из партизанов до 55 лет,приказ от 19 марта уже издан.
 показать весь комментарий
 
Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота - некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли - никого не осталось.
Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал. (с)
 показать весь комментарий
 
Активный бизнес с Кремлем ведет только Вадим Новинский,уже 16 миллиардов накосячил. Кабмін на сьогоднішньому засіданні має намір припинити дію програми економічного співробітництва з РФ - Цензор.НЕТ 1265
 показать весь комментарий
 
та ладно брехать - "один новинский"...оказывается это "новинский" ОДИН увеличил товарооборот с россией в 2017 году на 29(!)%???)))))))))
 показать весь комментарий
 
По факту даже визового режима с рашкой нет - имитаторы хреновы.
 показать весь комментарий
 
 
візовий не впроваджують тому що ватани їдуть на рашу працювати, ну хтось користується тими потягами на Маскву, ну той же Львів - Москва, здається не дамбасяне.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКабмин на сегодняшнем заседании намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с РФ
 
 
 
 
 
 вверх