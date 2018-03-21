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 За прошедшие сутки враг 5 раз обстрелял позиции ВСУ, один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму, - штаб

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За прошедшие сутки агрессор совершил пять обстрелов укреплений украинских защитников", - сказано в сообщении

По данным штаба, на донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции украинских сил в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел укреплений украинских сил неподалеку от Станицы Луганской, а из 82-мм минометов и зенитной установки - вблизи Троицкого. Кроме того, 82-мм минометы враг применил по защитникам Луганского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял позиции ВСУ возле Новогригорьевки, ранен один украинский воин, - штаб

"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Еще один украинских  военнослужащий получил боевую травму. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили необходимую медицинскую помощь", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, 19 марта российские наемникираз открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки враг 5 раз обстрелял позиции ВСУ, один военнослужащий ранен, еще один получил боевую травму, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056796
 
 
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