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Все про:Львовщина (1402) нон грата (342) облсовет (348) Польша (4243)

 Львовский облсовет требует объявить персоной нон грата секретаря канцелярии президента Польши Квятковского

В среду, 20 марта, депутаты Львовского областного совета приняли решение обратиться в Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел из-за событий, которые произошли 25 февраля в Гуте Пеняцкой.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Zaxid.net

Тогда, во время поминальных мероприятий, госсекретарь канцелярии президента Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков.

В связи с этим депутаты Львовского облсовета обратятся в МИД и СБУ с призывом признать Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, а также направить ноту протеста  президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями. Проект решения инициировал председатель фракции "Свободы" Олег Панькевич. За него проголосовало 56 депутатов (всего в совете 84 депутата).

Добавим, что ранее в этот же день депутаты Львовского облсовета  признали персоной нон грата польского депутата польского парламента Роберта Винницкого, который 19 марта попрал в Варшаве красно-черный флаг.

Напомним, что Гута Пеняцкая (ныне село Голубица в Бродовском районе на Львовщине) была разрушена в 1944 году. В память об убитых мирных жителей был установлен мемориал, который в 2017 году взорвали неизвестные и разрисовали нацистской символикой. Его восстановили в течение месяца за счет местной общины. Через два месяца после этого инцидента неизвестные разрисовали оскорбительными надписями и нацистской свастикой мемориал расстрелянным в годы Второй мировой войны полякам в бывшем селе Гута Пеняцкая.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056794
 
 
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Единственного, кого обьявят, а точнее обьявили －это Саакашвили.В остальных случаях －молча утрутся, как и с законом о нац.памяти в Польше.
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_Не стоит лить воду на мельницу рашистов, идти у них на поводу. Нужно сломать их сценарий! Конфликт этот объективно выгоден (я про государства, а не отдельные политсилы с их узкими шкурными интересами) лишь расие.
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шу а шо?=))
Найден завод, на котором на самом деле производятся российские ракеты Сармат и прочие летучие вундервафли.
Это, бляха муха, завод БОИНГ.
Видео прямо оттуда. Новейшие российские разработки, анало-говнет, прорывные дефлорационные технологии!

https://www.facebook.com/Charles.L.Schreiber/videos/10211968260381256/

даже и не знаю шо сказать=))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛьвовский облсовет требует объявить персоной нон грата секретаря канцелярии президента Польши Квятковского
 
 
 
 
 
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