 Львовский облсовет требует объявить персоной нон грата секретаря канцелярии президента Польши Квятковского

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Zaxid.net

Тогда, во время поминальных мероприятий, госсекретарь канцелярии президента Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков.

В связи с этим депутаты Львовского облсовета обратятся в МИД и СБУ с призывом признать Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, а также направить ноту протеста президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями. Проект решения инициировал председатель фракции "Свободы" Олег Панькевич. За него проголосовало 56 депутатов (всего в совете 84 депутата).

Добавим, что ранее в этот же день депутаты Львовского облсовета признали персоной нон грата польского депутата польского парламента Роберта Винницкого, который 19 марта попрал в Варшаве красно-черный флаг.

Напомним, что Гута Пеняцкая (ныне село Голубица в Бродовском районе на Львовщине) была разрушена в 1944 году. В память об убитых мирных жителей был установлен мемориал, который в 2017 году взорвали неизвестные и разрисовали нацистской символикой. Его восстановили в течение месяца за счет местной общины. Через два месяца после этого инцидента неизвестные разрисовали оскорбительными надписями и нацистской свастикой мемориал расстрелянным в годы Второй мировой войны полякам в бывшем селе Гута Пеняцкая.

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