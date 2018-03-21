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Все про:выборы (20210) Путин (23656) Россия (68512) Румыния (500)

 Румыния не признает выборы президента России в оккупированном Крыму

Румыния не признает незаконную аннексию Крыма, следовательно, и проведение выборов на этой территории.

Как передает Цензор.НЕТ об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.

"Министерство иностранных дел Румынии напоминает, что Румыния признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", – говорится в сообщении.

Дипломаты заверили, что министерство иностранных дел Румынии также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056793
 
 
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Жди, потому что даже у эстонцев уровень жизни в несколько раз выше обоссанной путинской России.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРумыния не признает выборы президента России в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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