 Румыния не признает выборы президента России в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.

"Министерство иностранных дел Румынии напоминает, что Румыния признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией, а потому не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", – говорится в сообщении.

Дипломаты заверили, что министерство иностранных дел Румынии также подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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