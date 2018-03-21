EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Спорт, За рубежом
  716  13
Все про:Дания (155) Швеция (474) ЧМ-2018 (86)

 Швеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Официальные делегации Швеции и Дании могут проигнорировать ЧМ-2018 в России.

Как передает Цензор.НЕТ об  этом сообщает AFP.

Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение.

В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения не пока нет.

Ранее сообщалось, что члены королевской семьи и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию из-за возможной причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Источник: https://censor.net.ua/n3056792
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если все страны поддержат бойкот, у сборной России появляется некоторый шанс стать чемпионами мира. Хотя, есть вероятность, что они и его просрут.
 показать весь комментарий
 
 
Речь идёт о политиках, не о сборных по футболу.
 показать весь комментарий
 
Жестокие эти политики. Для сборной РФ даже встречный ветерок небольшой силы - уже серьезное препятствие. А если еще и соперники выйдут на поле - то полный песец.
 показать весь комментарий
 
Ну на сборную РФ плевать. Причём не только нам. Другое дело, что европейские государства не собираются полностью бойкотировать ЧМ, а лишь частично на официальном уровне без делегаций.
 показать весь комментарий
 
"Пук, а не "бойкот".
Это ж надо, какой протест - запретить задрипанному чиновнику, которого никто и нигде не знает, ехать в рашку...
 показать весь комментарий
 
 
Нидерланды, Италия, США - не пробились на ЧМ 2018.
 показать весь комментарий
 
Кстати, Европа и Евро-2012 в Украине бойкотировала. и что? Толку от этого было не много.
 показать весь комментарий
 
За некоторое время до начала ЧЕ-2012 «The Guardian» публикует здоровенную колонку: «Правительство Великобритании заявило о бойкоте футбольного чемпионата Евро 2012 года, который начинается в пятницу, в знак протеста против «выборочного правосудия», применяемого к находящейся в заключении Юлии Тимошенко - лидеру украинской оппозиции».
канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она и её правительство не планируют посещение ни одного матча немецкой сборной в Украине «до тех пор, пока ситуация с правами человека при президенте Викторе Януковиче не улучшится».
Демонстративно не поехали в Украину президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, комиссар ЕС по вопросам юстиции Вивиан Рединг. На майский саммит Украина - ЕС в Ялте принципиально не поехали президент Чехии Вацлав Клаус и его немецкий коллега Иоахим Гаук.

У европейских лидеров нет единого мнения о том, какой должна быть реакция. Как поступить - разорвать диалог, ввести против Киева санкции или и дальше придерживаться открытости? Отсюда и появилась идея бойкота Евро-2012. Политического, а не спортивного: национальные сборные, конечно, поедут на соревнование, однако лидеры Евросоюза не будут позировать для фотографов рядом с Виктором Януковичем. Символическая мера, которая, тем не менее, унизительна для президента Украины».

Читать далее: https://ukraina.ru/digest/20180316/1020064992.html
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияШвеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России
 
 
 
 
 
 вверх