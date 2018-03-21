 Швеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает AFP.

Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение.

В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения не пока нет.

Ранее сообщалось, что члены королевской семьи и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию из-за возможной причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.