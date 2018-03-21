 Швеция и Дания могут бойкотировать чемпионат мира по футболу в России

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает AFP.
Представитель МИД Швеции заявил агентству, что отказ официальных лиц был вынесен на обсуждение.
В датском министерстве заявили, что вопрос о бойкоте рассматривается, но решения не пока нет.
Ранее сообщалось, что члены королевской семьи и британские министры не поедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году в Россию из-за возможной причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.
Это ж надо, какой протест - запретить задрипанному чиновнику, которого никто и нигде не знает, ехать в рашку...
канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она и её правительство не планируют посещение ни одного матча немецкой сборной в Украине «до тех пор, пока ситуация с правами человека при президенте Викторе Януковиче не улучшится».
Демонстративно не поехали в Украину президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, комиссар ЕС по вопросам юстиции Вивиан Рединг. На майский саммит Украина - ЕС в Ялте принципиально не поехали президент Чехии Вацлав Клаус и его немецкий коллега Иоахим Гаук.
У европейских лидеров нет единого мнения о том, какой должна быть реакция. Как поступить - разорвать диалог, ввести против Киева санкции или и дальше придерживаться открытости? Отсюда и появилась идея бойкота Евро-2012. Политического, а не спортивного: национальные сборные, конечно, поедут на соревнование, однако лидеры Евросоюза не будут позировать для фотографов рядом с Виктором Януковичем. Символическая мера, которая, тем не менее, унизительна для президента Украины».
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