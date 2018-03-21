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 Великобритания пока не планирует новых санкций против РФ, но будет ужесточена проверка частных рейсов из России

Великобритания пока не будет применять дальнейшие санкции против России из-за отравления в Солсбери, но активно рассматривает новые ограничительные меры на случай необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявили в офисе премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Associated Press.

На Даунинг-стрит сообщили, что Совет национальной безопасности Великобритании во вторник провел встречу, чтобы обсудить последнюю информацию об отравлении Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

В офисе Терезы Мэй также отметили, что кроме высылки дипломатов, Британия ужесточает проверку частных рейсов, прибывающих из России, и готовит законодательство, направленное на активы нарушителей прав человека.

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Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3056790
 
 
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скоро королеву на ретузах повесят,прямо на троне,эти терпилы выразят недоразумение
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Ну так российские олигархи везут ворованные деньги в британские банки. Зачем им терять клиентов ?
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деньги можно конфисковать,а российских бомжей отправить домой,еще заработать на терпилах
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Британская Империя наносит ответный удар !!!!
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подставляет очко,ждет пока его порвут на британский флаг
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_Всё завершилось, как я и предполагал, пердежом в лужу... увы. Плохой знак! Путлер в очередной раз проверил Запад на вшивость и обнаружил хронический педикулёз. А значит, гарантировано ещё более агрессивное наступление путлера на глотку беззаботно спящего Запада. Плохой знак для всех.
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Хлопці! Де ви ті, хто казали, що британія зробить страшні санкції та взагналі приб'є )(уйла. Де оптимісти, що вважали, що той Новічок щось змінить в цьому жорстокому Світі. Ніхто отримане баблішко не буде віддавати за принципи, заради якихось агентів - зрадників. Да хоч розпи%дячить )(уйло нас ядерними бомбами. Повиють, поОзабочу.ться і далі підуть торгувати. Ну може поїзди будуть перевіряти сильніше, чи дивитись щоб всі помили руки.
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Британия и не сильно с рашкой торгует. Но, импотенты полные. Просто историю государства, от которого 400 лет дрожал весь мир, позорят...
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Зачем им торговать, когда Абрамович, Усманов, различные покойные Березовские сами привозят деньги на счёт в Лондон ?
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Страшно далеки они от реальности...
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Вот они! Бесславные потомки Черчилля и Тэтчер!
И М П О Т Е Н Т Ы !
П О З О Р !
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Я бы не ставил Тэтчер на одну полку с Черчилем. Кроме высказываний о РФ Тэтчер ничем выдающимся не отметилась( скорее ее ненавидели в самой UK), и Кремль ее, по факту, особо и не замечал.
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Бриты давно уже не субъекты международной политики. Все вопросы решаются в обкоме. А там пока что сидит лохматое чмо.
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готовит законодательство, направленное на активы нарушителей прав человека.Источник: https://censor.net.ua/n3056790
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- Застал жену с любовником...
- Ты, наверное, его убил!?
- Нет.., но я так на него посмотрел!...
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Чета три-пятнадцать не видно. Писала что-то типа : восхищаюсь выдержкой Мэй, какая мудрая женщина. Лайков 15-20 было под дифирамбами. Я ответил- ставлю на то, что Мэй утрется. Так заспамили сразу ))
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Да, одна только коррумпированная и нищая Украина валит пацаков пачками, а ЕС с Великобританией могут только сделать пять КУ))))))) и носить малиновые штаны)))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания пока не планирует новых санкций против РФ, но будет ужесточена проверка частных рейсов из России
 
 
 
 
 
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