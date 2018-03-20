 Россия потратила много энергии и средств на фальсификацию выборов в Крыму, - Джемилев

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

"Крым на выборах для Путина имел особое значение. Было важно для него, чтобы коренной народ показал картинку массового участия в выборах и якобы радости от того, что Крым находится в составе России. На это было потрачено много энергии и средств. Вместе с угрозами татарам были и попытки материального подкупа. Пытались подкупить не самих избирателей, а тех, кто организовывал процесс", - сказал Джемилев.

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По его словам, статистические данные об участии крымских татар в выборах являются сфальсифицированными, так же как и данные о количестве татар на полуострове. Джемилев напомнил, что когда россияне после аннексии проводили перепись населения, то в некоторых татарских поселках людей никто не считал.

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Напоминаем, выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.



Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.