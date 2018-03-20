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 Политика Украины
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 Россия потратила много энергии и средств на фальсификацию выборов в Крыму, - Джемилев

Российская Федерация путем угроз и подкупа пыталась добиться необходимого результата во время проведения выборов президента России в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Джемилев, передает Цензор.НЕТ.

"Крым на выборах для Путина имел особое значение. Было важно для него, чтобы коренной народ показал картинку массового участия в выборах и якобы радости от того, что Крым находится в составе России. На это было потрачено много энергии и средств. Вместе с угрозами татарам были и попытки материального подкупа. Пытались подкупить не самих избирателей, а тех, кто организовывал процесс", - сказал Джемилев.

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По его словам, статистические данные об участии крымских татар в выборах являются сфальсифицированными, так же как и данные о количестве татар на полуострове. Джемилев напомнил, что когда россияне после аннексии проводили перепись населения, то в некоторых татарских поселках людей никто не считал.

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Напоминаем, выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.

Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/n3056788
 
 
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хрен с тем, пенсионеры оплатят, ядерный электорат урода должэн за все его прихоти платить из своего кармана (пенсии)
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На избирательный крымский горшок главный парашин сходил - теперь электоратом будет подтираться?
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А где фото с голосования в Крыму? Где фото ажиотажа при голосовании в Крыме? Их нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия потратила много энергии и средств на фальсификацию выборов в Крыму, - Джемилев
 
 
 
 
 
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