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Все про:Труханов (131) САП (725) Вугельман (4)

 Апелляционный суд отказал в ходатайстве САП и оставил на занимаемой должности заместителя мэра Одессы Вугельмана

Апелляционный суд Киева не удовлетворил ходатайство САП об отстранении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана от должности.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба суда.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Вугельмана П.В., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018" , - говорится в сообщении.

Тогда суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Павла Вугельман.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - рассказали в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил на должности заместителя мэра Одессы Вугельмана, подозреваемого в присвоении имущества, - адвокат

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. 

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. 

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3056787
 
 
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Зачем НАБУ установило прослушку в кабинете главы САП?
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у вугельманов везде родственники найдутся.
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Ну,то шо в Одессе много вугельманов - как раз дело обычное,исторически такой город. То,шо вугельман оказался жуликом - тоже,в общем-то,неудивительно. А вот то,как данного конкретного вугельмана так рьяно защищает реформированный суд - вот это.....тоже,впрочем,не особо удивляет
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Паша Вугельман кристальной души борец за денежные знаки. Такой же как и все судьи в Украине. Тотальная коррупция.
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То все мелочи. Главное завтра террористку Савченко арестовать！
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд отказал в ходатайстве САП и оставил на занимаемой должности заместителя мэра Одессы Вугельмана
 
 
 
 
 
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