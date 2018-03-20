 Апелляционный суд отказал в ходатайстве САП и оставил на занимаемой должности заместителя мэра Одессы Вугельмана

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба суда.

"20 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Вугельмана П.В., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018" , - говорится в сообщении.

Тогда суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности подозреваемого Павла Вугельман.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 1 марта 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - рассказали в суде.

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Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.