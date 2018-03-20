 Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США

Об этом заявила в ходе брифинга во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций. - Ред.)", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по "Северному потоку-2".
Нойерт отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA.
"Мы выступаем против строительства "Северного потока", - напомнила Нойерт. "Мы считаем, что проект "Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину", - подчеркнула она.
Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.
Выпишите на списочек всех инвесторов и участников сп-2, и последите за их телодвижениями в течение года. Кстати, некоторые дальновидные еще успели в прошлом году соскочить.
Это предупреждение, что-то вроде "черной метки" - иным языком....
Вместо четырёх труб, ты говорил, тянут уже только две. И то не понятно куда и зачем тянут вторую, так как Турция заинтересована только в одной.
"Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год). Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании "Газпром".
Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. "Газпром" признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей."
Лол. На "Южный поток" поехавшие потратили 250 млрд. рублей в землю, зарытые трубы и законсервированные станции, теперь 46 ярдов выбросили в пропасть на "Турецкий". Больше чем уверен, что не последняя усушка утруска. Если представить себе, сколько ребята убили на лоббирование, ручные партии, взятки, продажи в кредит Турции С-400, уступки Болгарии, суды с экологами и антимонопольными организациями, на переброску труб с юга на "Северный поток-2" то можно было бы спокойно 10 лет продолжать экспорт через Украину, и не париться. Но так слишком легко. Вот так вот выглядит сумасшествие, запомните как именно. Когда впереди экономики начинает бежать политика или идеология, получается срала мазала - не хватило глины. Всегда спрашивайте себя - зачем я делаю то или это, не горит ли у меня пукан и не заставляет ли делать странное.
https://www.youtube.com/watch?v=gpDtOzr5dOI
мне так нравится его ненавязчивая реклама ПаРаши, что иногда возникает сомнение - а вдруг он не кацап...!!!
а потом вспоминаю Кровавого Пастора, и его фразу - "да не, #уйня какая-то...", и всё становится на место...
ты думаешь вы можете играть блефуя бесконечно...?
Подводный трубоукладчик Pioneering Spirit
флаг Мальта
порт приписки Валлета
IMO 9593505
Оператор Allseas Engineering
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ а также для прокладки подводных трубопроводов
Принадлежит швейцарской компании Allseas,которая выступала и заказчиком судна. Конструкторские работы выполнила финская компания Deltamarin в 2009 году
в этом судне российского ничего нет,иди спать покоритель морей