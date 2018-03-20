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Все про:газопровод (595) Госдепартамент США (757) Россия (68512) санкции (6600) Северный поток (199)

 Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США

Санкции США могут затронуть иностранные компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила в ходе брифинга во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши

"Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций. - Ред.)", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по "Северному потоку-2".

Нойерт отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA.

"Мы выступаем против строительства "Северного потока", - напомнила Нойерт. "Мы считаем, что проект "Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и лично Путин, - Яценюк

Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.

Источник: https://censor.net.ua/n3056785
 
 
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ну почему же могут? Попадут однозначно. Причем не сразу, а когда будут в потоке по самые полушария.
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Вероятность 50%, то есть могут попасть, а могут и не попасть.
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Вероятность 100%. Попадут. Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4980 Санкции США только усиливаются Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8192
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вероятность - это когда Вы билет PowerBall купили.
Выпишите на списочек всех инвесторов и участников сп-2, и последите за их телодвижениями в течение года. Кстати, некоторые дальновидные еще успели в прошлом году соскочить.
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Скорее всего попадут. Штатам свой газ тоже надо куда-то продавать, раз уж проекты со сланцевым газом "провалились",по словам московитских ыкспердов Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9367
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У Штатов есть куда весомей "аргументы", чем какие-то там СПГ...
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Так это пока.Все течет,все изменяется. Не так давно Миллер обьявлял саму идею сланцевого газа фантазией
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так и было, да и большая часть мишек пританцевали дурным песням мюллера.
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Основний конкурент Штатів на ринку ЗПГ - Австралія. Що там грінпіс каже, сильно кенгуру ущемляють? Чи не час ввести нові санкції?
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Почему бы тебе не спросить об этом гринпис и заодно самих кенгуру?
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Поки буде з кенгуру базар-вокзал... Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1830 А тим часом з інтервалом в півроку автралійці запускають два 50-тимільярдних проекти офшорного видобутку та зрідження газу, так great again ніколи не настане Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 744
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Ну и флаг им в руки.А США и так great enough,независимо от того,шо блеет Рыжий.
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Так enough що без пакостей кацапському газекспорту ніяк не можуть переможний сланцевий в Європу впихнути? Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8749
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Тебе не нравятся санкции против русни? Одному Рыжему клоуну тоже не нравятся Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1919
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Такое объявление называется "токсичность"...!... Компании могут конечно дальше продолжать сотрудничество с )(уйласосией..., НО тогда они в любой момент могут попасть под санкции, и зависит это, от очень ненадежного хуйла в кремле...!...

Это предупреждение, что-то вроде "черной метки" - иным языком....
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Странно, почему не грозят санкциями "Турецкому потоку". Эрдоган настолько крут?
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А что там грозить, если русня и так выпиливает 500+ км того твоего Турецкого потёка?

Вместо четырёх труб, ты говорил, тянут уже только две. И то не понятно куда и зачем тянут вторую, так как Турция заинтересована только в одной.
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Ну так и СП-2 пусть тогда тянут - деньги тратят. Зачем им мешать?
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он просто не понимает,что происходит вокруг
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Кому грозити, якщо його Газпром за свої гроші будує?
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Рогам і копитам чи бенефіціарам з кооперативу озеро?
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Турки отказываются от российского газа, "Газпром" пилит трубы
Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2286"Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год). Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании "Газпром".

Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. "Газпром" признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей."

Лол. На "Южный поток" поехавшие потратили 250 млрд. рублей в землю, зарытые трубы и законсервированные станции, теперь 46 ярдов выбросили в пропасть на "Турецкий". Больше чем уверен, что не последняя усушка утруска. Если представить себе, сколько ребята убили на лоббирование, ручные партии, взятки, продажи в кредит Турции С-400, уступки Болгарии, суды с экологами и антимонопольными организациями, на переброску труб с юга на "Северный поток-2" то можно было бы спокойно 10 лет продолжать экспорт через Украину, и не париться. Но так слишком легко. Вот так вот выглядит сумасшествие, запомните как именно. Когда впереди экономики начинает бежать политика или идеология, получается срала мазала - не хватило глины. Всегда спрашивайте себя - зачем я делаю то или это, не горит ли у меня пукан и не заставляет ли делать странное.
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Дурник не розуміє, що витрачене "на Южпоток" майже = невитраченому на Турецпоток - це один і той же газопровід до Чорного моря, хіба що ціни зараз трохи нижчі ніж тоді
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Да и "Китайский поток" США не трогают.
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Это тот который называется "Сибир-Наш"...?!... Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7317
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укладка труб идет полным ходом. Песцы начали мигрировать на юг, что бы занять природную нишу обитания барсуков, умерших от смеха.
https://www.youtube.com/watch?v=gpDtOzr5dOI
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ты как герой Кокшенова в "глухой защите"
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а может он и не строит...\нет - не газопровод, а дурачка из себя...\
мне так нравится его ненавязчивая реклама ПаРаши, что иногда возникает сомнение - а вдруг он не кацап...!!!
а потом вспоминаю Кровавого Пастора, и его фразу - "да не, #уйня какая-то...", и всё становится на место...
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If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck.
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а вот сейчас утка точно обиделась что её с козлом сравнили...)
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А зачем его трогать? Не напомните,почем русня в Китай собирается газ продавать?
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Не знаю. Почём?
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Ну есть мнение, что этот проект убыточен для России. Так что пусть строят.
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Нехай США вийде з ядерної угоди з Іраном і ціна стане дуже жирна
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Во-Во - а это просто МногоХодовОчка для вас...)))
ты думаешь вы можете играть блефуя бесконечно...?
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много санкций не бывает, пусть ордынцы крепчают от них!!!
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Я так понимаю американцы дают возможность самим отказатся от этого говнопотока, а воо если не откажутся, то привет санкциям
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Уже пора хорошенько навалять этим хмырям...шоб как в поговорке "жадность фраера сгубила"
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Думаю ключевая фраза что Америка "против строительства". Раз это прозвучало, значит и меры вырабатываются что бы этот проект не состоялся.
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Хотя, пусть строят..., будет, что Украине в Европе у "грязьпрома" конфисковать... Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6236
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Загоняют Наркобарона в угол медленно и нежно. Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1711
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Как интересно, кацапы даже сами не умеют трубы в кучу сваривать, пнивлекают иностранные компании. Дааа, реально сверхдержава
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Такие кораблики вещь в Мире штучная
Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9264
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На их фоне авианосец - прогулочная яхта.
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Этот тип судов называется accommodation barge,лидеры в их использовании голландцы и бельгийцы,россия нанимает эти компании для разработки своих шельфов
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4 годика кораблику. Не такой уж он и старый.
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напиши IMO номер,я проверю,а то сам понимаешь,вы брехуны мирового уровня
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Pioneering Spirit
Подводный трубоукладчик Pioneering Spirit
флаг Мальта
порт приписки Валлета
IMO 9593505
Оператор Allseas Engineering

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ а также для прокладки подводных трубопроводов

Принадлежит швейцарской компании Allseas,которая выступала и заказчиком судна. Конструкторские работы выполнила финская компания Deltamarin в 2009 году

в этом судне российского ничего нет,иди спать покоритель морей
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Якийсь західний світ імпотентний. Давайте вже здавайтесь пуйлу всі. Нехай він вас запрягає в санки і шмагає по спинякам
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та да, слабаки они все, хорошо все-таки что ты гражданин великой державы, экономически развитой, демократической, да?
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Та ні, а все тому що Улю на царя не вибрали Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6518
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сдаётся мне что 3-я мировая начнётся с рассеи через балтийские страны...и Беларусь...а там Берлин и Париж...))) типа-39год "наоборот"..."могем павтарить"... Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 958
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а Шредер и Мкеркель-"против"...один :из-за денег "газпрома",вторая-по политическим мотивам...а так-ничего личного...)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРаботающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США
 
 
 
 
 
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