 Работающие над "Северным потоком-2" компании могут попасть под американские санкции, - Госдеп США

Об этом заявила в ходе брифинга во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций. - Ред.)", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по "Северному потоку-2".

Нойерт отметила, что сотрудники госдепартамента подробно объясняли представителям других стран, как действует CAATSA.

"Мы выступаем против строительства "Северного потока", - напомнила Нойерт. "Мы считаем, что проект "Северный поток-2" поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы, если Россия получит еще один рычаг, с помощью которого она сможет оказывать давление на европейские страны, в частности на Украину", - подчеркнула она.

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Старт строительства газопровода "Северный поток-2" запланирован на 2018 г. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство 3-й и 4-й веток балтийской магистрали с доведением ее мощности до 110 млрд куб. м в год. Газ "Северного потока-2" должен прийти в австрийский Баумгартен. Запуск "Северного потока-2" является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.