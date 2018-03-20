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Все про:Молдова (906) посол (1179) Россия (68512)

 Молдова возвращает посла в Россию после трехмесячного перерыва

Посол Молдовы в России Андрей Негуца, отозванный на неопределенный срок в декабре 2017 года, возвращается в Москву.

Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский по итогам встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общеизвестно, что молдовско-российские отношения проходят через непростой период. К сожалению, накопилось много проблем, которые ждут своего решения. Во время встречи с господином Карасиным обратил особое внимание на необходимость преодоления существующих проблем, в том числе недопустимости в будущем преследования официальных лиц Молдовы, находящихся по служебным делам в России", - отметил Ульяновски.

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По его словам, стороны обсудили и необходимость активизации двухстороннего диалога по вопросу расследования факта отмывания российских финансовых средств с использованием банковских структур Молдовы.

Напоминаем, посол Негуца был отозван в Кишинев на неопределенный срок в связи с непрекращающимся преследованием молдавских официальных лиц, находящихся в командировках на территории РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056783
 
 
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просто там есть шабашка. побелить стены надо.
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Це ж знов ходити замість унітаза на дірку.
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молдоване есть молдоване))) после выборов дрыщщать..ща все за Додона партию проголосуют и фсё... кина закончилась
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Ну выслали США кацапов . Гдето им надо работать .
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И Лондон выслал . Бедная Молдова- щас нагрузят ее дипломатами
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