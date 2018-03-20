 Молдова возвращает посла в Россию после трехмесячного перерыва

Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский по итогам встречи с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общеизвестно, что молдовско-российские отношения проходят через непростой период. К сожалению, накопилось много проблем, которые ждут своего решения. Во время встречи с господином Карасиным обратил особое внимание на необходимость преодоления существующих проблем, в том числе недопустимости в будущем преследования официальных лиц Молдовы, находящихся по служебным делам в России", - отметил Ульяновски.

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По его словам, стороны обсудили и необходимость активизации двухстороннего диалога по вопросу расследования факта отмывания российских финансовых средств с использованием банковских структур Молдовы.

Напоминаем, посол Негуца был отозван в Кишинев на неопределенный срок в связи с непрекращающимся преследованием молдавских официальных лиц, находящихся в командировках на территории РФ.

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