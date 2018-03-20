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Все про:выборы (20210) Госдепартамент США (757) поздравление (628) Путин (23656) Трамп (1698)

 "Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом

Поздравление американским президентом Дональдом Трампа российского президента Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства являлось частью протокола.

Об этом заявила в ходе брифинга во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина

"Я бы сказала, что это называется протоколом... Нравится нам это или нет, но у нас есть отношения с российским правительством. Это просто часть мира, это просто реальность, это не значит, что мы с ней (с Россией. - Ред.) во всем согласны", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему Трамп поздравил Путина.

Нойерт подчеркнула, что Вашингтон "критикует Россию, когда она несет ответственность за действия, и мы не будем колебаться это делать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднимать трубку и вести диалог", - добавила представитель госдепа США.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы нацбезопасности и усилия по достижению стратегической стабильности. Кроме того, Д.Трамп в ходе разговора "поздравил президента Путина с его переизбранием на выборах 18 марта".

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056782
 
 
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Только что рыжий дурень провел хуйлом себя по губам...
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18 марта Дональд Трамп отправил к берегам Сирии 20 американских эсминцев.
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А вот истинные результаты Хайла.Математики постарались.Минимум 10 миллионов голосов приписано.Явка завышена.Заштрихованная часть -приписки."Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом - Цензор.НЕТ 4560
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У кого-то еще остались сомнения что первыми врагами Украины есть - порошенко, путин, трамп. "Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом - Цензор.НЕТ 8918
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Судя по порядку, в котором ты их разместил, Путлер тебе ближе, чем Порошенко ? Ответь на контрольный вопрос: Крым чей ?
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Любитель шоколада ты мой причем тут в каком порядке?!..
Крым ВСЕГДА был и БУДЕТ - Украинский !!!!
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Сегодня днем 6 самолетов разведчиков стран НАТО провели воздушную всей Прибалтики.
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Наш друг ,герой Америки, Джон Маккейн резко разкритиковал Трампа ,за поздравления Хайла и потребовал не мешать независимому прокурору Мюллеру.Маккейн одужуе!"Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом - Цензор.НЕТ 5096
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Був би сильний хід, якщо б Трам поручив би Лукашеку поздаровити від себе. Або Назарбаю. Або навіть нашому шпигуну!
А так...
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по поводу 20.03.2018 22:38

делаю ставку, что зРада с подачи блока ПП признает эти псевдо-выборы в Рашке
(кроме Крыма естественно- это было бы вообще полное снятие масок)
и все это будет подано как высшая дипломатия для плебса
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...Благодаря путинизму выяснилось, что в XXI веке сложно разработанные идеологии/мифологии со своими философскими теориями вроде марксизма вообще не нужны. Вероятно, они соответствовали сравнительно низкому уровню информационного развития общества XIX - начала XX столетия: идею нужно было долго вколачивать в сознание масс, чтобы она постепенно становилась материальной силой. А сейчас все распространяется мгновенно и требуется лишь простейший импульс: мы - они. Или, попросту, запах крови. Как ни странно, усложнение информационных систем, имитирующих и как бы заменяющих мозг, упрощает стадного человека до биологической сути, до простейшего рефлекса ненависти.
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Трамп: "Володья, поздравляю: в Гаагском трибунале ты будешь сидеть в должности президента России".
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Поздоровили того, хто насрав на всі існуючі і не існуючі протоколи. Ех виии, слабаки.
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Кто то там недавно не по протоколу руку некоторым не пожал... и норм.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом
 
 
 
 
 
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