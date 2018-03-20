 "Это называется протоколом", - Госдеп США о поздравлении Путина Трампом

Об этом заявила в ходе брифинга во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Я бы сказала, что это называется протоколом... Нравится нам это или нет, но у нас есть отношения с российским правительством. Это просто часть мира, это просто реальность, это не значит, что мы с ней (с Россией. - Ред.) во всем согласны", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему Трамп поздравил Путина.



Нойерт подчеркнула, что Вашингтон "критикует Россию, когда она несет ответственность за действия, и мы не будем колебаться это делать".

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"Но реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднимать трубку и вести диалог", - добавила представитель госдепа США.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы нацбезопасности и усилия по достижению стратегической стабильности. Кроме того, Д.Трамп в ходе разговора "поздравил президента Путина с его переизбранием на выборах 18 марта".

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.