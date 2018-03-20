 Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Документы политик опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.





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Полностью с текстом документов можно ознакомиться тут.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко.

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По мнению депутата, Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, должен подать "документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице".

Напоминаем, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

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