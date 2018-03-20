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Все про:ГПУ (8563) Савченко (2619) Геращенко_Антон (894)

 Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал текст двух постановлений Генеральной прокуратуры Украины: о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко и о предоставлении согласия на ее задержание.

Документы политик опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности 01
Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности 02

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Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности 03

Полностью с текстом документов можно ознакомиться тут.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко.

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По мнению депутата, Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, должен подать "документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице".

Напоминаем, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности 04

Читайте: Будет показано видео, подтверждающее причастность Савченко к планированию теракта в Раде, - Ирина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3056781
 
 
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геращенки, скоро вас , мразей, на столбах начнут развешивать, без всякого представления
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- На всякий случай лишить гражданства и выслать из страны.
- Кого конкретно?
- Обоих!
И из страны на всякий случай выслали югика казла и его крючконосую казлиху.
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Генеральная Красотка , то-ли анонсировала, то-ли анониро....., Атноша порвал Фейсбук, в общем - панде страшно .
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сначала дружно скандировали-голодающую в президенты...потом-консерва, а сейчас -робин гуд. Вы что все с русру перешли, она там хероиня.
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Взагалі дійсно цікава амплітуда.
Але для мене сьогодні один простий висновок - Адя марінетка в чужих руках, а може навіть і "Корисний ідіот".
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Я вірю , що Надія буде давити соєвих рошенівських тараканів до кінця.
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Хуйло теж плекає таку Надію... Але щось обламується в нього останнім часом...
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А я вірю, що Генеральна прокуратура разом з СБУ доведе розпочату справу до кінця, і Савченко з компанією відповість не тільки за підготовку терактів в центрі Києва, але й за тих хлопців, які загинули через неї в 14 році. А в українськрму Парламенті більше не буде неадекватних депутатів. А хто сьогодні захищає Гадю, той або недалека людина, або ненавидить країну, в якій живе.
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Таких, як Адя більша половина в органах державної влади. Починаючи з Банкової і Грушевського.
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Я не прихильник Аді і навіть її дії мені не подобаються.
Але в Україні повинен діяти Закон і він діє.

Правда закон діє по особливому принципу -

*

«Своим - всё, чужим - закон»

.
Бенито Муссолини.
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Сейчас все подряд клянут "Порхатого" и всю его команду при власти коррупционеров и украинофобов, все начиная с националистов, патриотов - активистов, ветеранов АТО и Майдана все сторонники: " Самопомощи, Батькивщины, Радикалы, Укроп".... Но они в некоим случае так преступно не разваливают как продажная Гадя государственность Украины, и они не пытаются провести кровавые диверсии против своего же украинского народа . И в конце концов все противники Порхатого они не изменяют своей Украинской Родине в угоду проклятым кремлёвским фашистам и преступно подло не продались за кровавые сребреники )(уйла. Нет прощения этой продажной твари Гаде - сявке....
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При всей неприязни к Савченко - вижу явную подставу.
Начинаю сомневаться в тех гадостях, которые о ней сообщали раньше.
Ведь то, что она говорит про кагальную власть - правильно.
Нет, Савченко, в силу своей культуры и умственных способностей, не может стать лидером,
Но вместе с Михо является отличной клизмой для украинской власти.
Наша задача - эту клизму сохранить.
И вымыть из украинской власти кагальное лайно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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