 Обнародованы представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности. ДОКУМЕНТ

Документы политик опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Полностью с текстом документов можно ознакомиться тут.
"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко.
По мнению депутата, Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, должен подать "документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице".
Напоминаем, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".
- Кого конкретно?
- Обоих!
И из страны на всякий случай выслали югика казла и его крючконосую казлиху.
Але для мене сьогодні один простий висновок - Адя марінетка в чужих руках, а може навіть і "Корисний ідіот".
Але в Україні повинен діяти Закон і він діє.
Правда закон діє по особливому принципу -
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«Своим - всё, чужим - закон»
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Бенито Муссолини.
Начинаю сомневаться в тех гадостях, которые о ней сообщали раньше.
Ведь то, что она говорит про кагальную власть - правильно.
Нет, Савченко, в силу своей культуры и умственных способностей, не может стать лидером,
Но вместе с Михо является отличной клизмой для украинской власти.
Наша задача - эту клизму сохранить.
И вымыть из украинской власти кагальное лайно!