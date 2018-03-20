 Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко. ДОКУМЕНТ

Документы политик опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Полностью с текстом документов можно ознакомиться тут.
"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко.
По мнению депутата, Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, должен подать "документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице".
Напоминаем, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".
Надя не только рассекретила всех агентов но и год водила их за нос
Интересно они такие же ипанутые и умственно отсталые как гадя -вертольот?
1,7 ТИС вподобань ... не слабо
Они хотят что бы ихнии выродки были панами над нашими детьми и суют их в раду,-озеро Байкал самое глубокое...
В Раде конечно есть буфет, но в Метро можно больше бухла натырить.
"А, какая ложь! Цюрупа был жирный и всё время ел, а все говорят, что он падал в голодные обмороки". "Мне плевать, был он жирный или нет. Мне плевать, как он там питался и что он хотел делать. Главный вопрос заключается в том, что идеальная норма, транслировавшаяся через него, была в том, что человек при продовольствии должен падать в голодный обморок").
А шо ты жрать будешь когда все магазины разграбят ?
Запасайся продуктами.
https://www.youtube.com/watch?v=TseuVM_MAI0
На взятие зимнего и метро намекаете ?
Надо было сразу обследовать Надежду без обидняков, а ради её же блага, а они сразу героя давать и в ПАСЕ отправлять.
https://www.youtube.com/watch?v=b14SUqBHckg
представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Н. Савченко.
Это же бред сивой кобылы: ... в неустановленное время, ...в неустановленном месте
составляли какие-то планы. Я так и не понял, что должны были сделать террористы -
уничтожить Верховную Раду когда там будут Президент, Кабмин и депутаты или захватить
ВР ночью и удерживать ее?
Она сталкнулась, с реальными генетически отобранными уродами,красиво замаскировавшимися и при деньгах и власти, которые решают судьбу народа Украины.
А она из народа и во власть, и без подготовки, вот и сломалось в ней что то! И определилась, где на самом деле враги, и предатели. В кубло собрались.
https://strana.ua/news/130891-nadezhda-savchenko-chto-napisano-v-dokumente-lutsenko-po-delu-savchenko-.html