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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8556) Савченко (2613) Геращенко_Антон (893)

 Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал текст двух постановлений Генеральной прокуратуры Украины: о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко и о предоставлении согласия на ее задержание.

Документы политик опубликовал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко 01
Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота. ВИДЕО

Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко 03

Полностью с текстом документов можно ознакомиться тут.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко.

Также смотрите: Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки. ФОТОрепортаж

По мнению депутата, Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, должен подать "документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице".

Напоминаем, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко 04

Читайте: Будет показано видео, подтверждающее причастность Савченко к планированию теракта в Раде, - Ирина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3056781
 
 
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гадя просто еще не знает, что когда ей сказали "в дурке лучше, чем в тюрьме" - ее в очередной раз на--али
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рубан, з його досвідом роботи в спецслужбах, чомусь не побачив нічого просто навіть "дивного" в тому, що саме його попросили перевезти "безпечні меблі" через КП...така херня, малята...косить під дурика...а що він там робив, в ордло? підробляв перевозкою меблів?...
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главное кому эти мебельные дрова нужны, которые грузили в складе оружия, но то таке
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Кому они нужны те дрова, если только в Киеве сколько дорогих тачек можно отжать ....
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Ген плокуЛОЛ обосрался по полной,
Надя не только рассекретила всех агентов но и год водила их за нос
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Охринеть. На цензоре появились даже гадяботы.
Интересно они такие же ипанутые и умственно отсталые как гадя -вертольот?
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Растет снежный ком народного гнева и когда пойдёт лавина...-это уже не сотни,это сотни тысяч не шляшкорадикало,а реально радикально готовых действовать.
Они хотят что бы ихнии выродки были панами над нашими детьми и суют их в раду,-озеро Байкал самое глубокое...
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Не впечатляет.
В Раде конечно есть буфет, но в Метро можно больше бухла натырить.
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А он так опух от голода, что до метро не дойдет. Когда то комиссар по вопросам продовольствия товарищ Цурюпа падал в голодные обмороки. Геращенко оприлюднив подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання Савченко - Цензор.НЕТ 4406
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Кстати уроженец Херсона товарищ ЦЮрюпа имеет наследника-тот же АНТОНИНА!
"А, какая ложь! Цюрупа был жирный и всё время ел, а все говорят, что он падал в голодные обмороки". "Мне плевать, был он жирный или нет. Мне плевать, как он там питался и что он хотел делать. Главный вопрос заключается в том, что идеальная норма, транслировавшаяся через него, была в том, что человек при продовольствии должен падать в голодный обморок").
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Там даже есть приватные комнаты отдыха с личным санузлом,и того же шляшка туда сопроводят личные охраники.
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Пофиг на шляшка.
А шо ты жрать будешь когда все магазины разграбят ?
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Я шоколяд не продаю, а то что людям жрать нечего было когда борцы за народное счастье разграбили магазины это я знаю.
Запасайся продуктами.
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Та то ті самі ольгінці з новими методичками.
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а з цих нема кого притягати до відповідальності, всі перевірені роками кадри...
Геращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко - Цензор.НЕТ 380
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Дивує не те що Тротилова Дупа відверта дебілка. Жахає те що є багато дебілів які її підтримують і зокрема на цензорі. Навіть не кажу про її упоротого фаната Три ен, то взагалі клініка. А про гадін фан клуб який тусується на цензорі. І чуйка каже що це кодло ще зовсім недавно аж ссяло в захопленні від собакашвілі.
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Да вот это поворот крендель отмочил номер...подкинули баблаГеращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко - Цензор.НЕТ 8107
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Я бы еще "принудительное обследование в психбольнице организовал", для прокурора, который сочинил сие кровожадное "подання", для самого Луценко, который скорее всего верит во все, что там написано, и заодно для самого Геращенко (уж очень подозрительно он тарелки лижет).
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Гадя думає, що всіх налякала, вже й ролик запустила: "Бабах, що всралися?"

https://www.youtube.com/watch?v=TseuVM_MAI0
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І це звернення генерального прокурора? І за отаку маячню ці дегенерати отримують шалені зарплати зі сплачуваних нами податків. Половина цього "звернення" це цитування невідносящихся до суті справи законів і смакування як Савченко з Рубаном кувиркалась десь в апартаментах. Жодного навіть натяку на наявність якихось реальних доказів готування інкримінованого злочину і близько немає. За такі справи "шиті білими нитками" таких прокурорів треба гнати в шию, а не в ВР з докладами пускати, бо...
Геращенко оприлюднив подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання Савченко - Цензор.НЕТ 6660
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Что это за картинки вы постите ?
На взятие зимнего и метро намекаете ?
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Натякаю на Швондерів і Шарікових на посадах генеральних прокурорів...і тих, хто їх призначав "в очістку".
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Слова Геббельса: дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней. Проверено на России и ныне подтверждается в Украине на примере с Савченко （хотя она сама мелет хрен знает что ）, а немногим раньше на Сааке. Телевизор свое дело делает исправно！Надька －баба шизанутая, но то, что ей *шьют* ни в какие ворота не лезет.
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Треба було викчити минуле Савченко до того як з неї робити "героя України", а зараз це удар по іміджу усієї влади, прямо чи опосередковано.
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А Гончаренко не герой України, а просто депутат.
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просто спікер БПП і просто синок сєпара-Костусєва і сам активний борець за "хрюсский мір" ... всього лише ...
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з Гадею у влади цугцванг. Залишити на свободі - її прибере ФСБ та будуть по усьому світу по казувати по рашаЗМІ як укр влада позбавляється ворогів. Закрити у буцигарні - влада врятує одну дуркувату голову, але отримає тиск з усіх сторін відносно політв язнів. Тікати з України вона не буде, їй просто це не дозволить )(уйло. Ця консерва від )(уйла не така проста як здавалось. Зараз починається її основна місія.
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сами виноваты, знали что Надежду Гебня рашистская таскала по своим псих.институтам и кто знает , что они ей там делали, кодировали или чип какой-нибудь в нос втыкнули, может она жертва, а не преступник! Гебня всю рашку на 25 кадр подсадила - народ сходит с ума, достали совковые разработки отрав и угрожают всему миру.
Надо было сразу обследовать Надежду без обидняков, а ради её же блага, а они сразу героя давать и в ПАСЕ отправлять.
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22 марта Суд Наркобарона кремля в Донецке Рост.области дал Гаде 22 года тюрьмы и штраф 20 000 рублей за убийство журнашлюх кремля Игоря Корнелюка и Антона Волошина.невезуха для Надюхи опять.
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Геращенко это тот, который тарелки за другими посетителями в ресторанах вылизывает?
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так спалится с Рубаном отдавая честь к пустой башке может только Круглая Дура. Геращенко оприлюднив подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання Савченко - Цензор.НЕТ 6603
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Сакашвили предатель, Надя террористка и.т.д. - власть убирает неугодных, а народ хавает сказочки и хаит тех кто действительно готов за него бороться.
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народ підтримує "тех кто действительно готов за него бороться" - купа провладних інтерент-ботів не показник ...
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К сожалению этим ботам удаётся сильно засорять эфир.
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Посадят. Или в психушку принудительно засунут. Но она не сумасшедшая, нет. И не такая дура, какой прикидывается.
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Надюха по хамски себя ведёт. Её к кормушке допустили - молча чавкай и карманы набивай, что бы и внукам хватило. А она сука ещё и бреше на уважаемых людей.
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СБУ читало Сайт Мыколы Яновича Азирова "Антифашист",там ясно сказано : Саакашвили,Тимошенко и Мураев не прошли Кастинг.Ставка делается на Савченко. Геращенко оприлюднив подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності і затримання Савченко - Цензор.НЕТ 1833не будьте идиотами.Спаибо Мыкола Янавич.
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То, что Надя неадекватная - это понятно, ей лечиться надо, также как и тем кто составлял
представление ГПУ на привлечение к уголовной ответственности Н. Савченко.
Это же бред сивой кобылы: ... в неустановленное время, ...в неустановленном месте
составляли какие-то планы. Я так и не понял, что должны были сделать террористы -
уничтожить Верховную Раду когда там будут Президент, Кабмин и депутаты или захватить
ВР ночью и удерживать ее?
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А чем она отличается, от других в Зраде? Что не под тех, ложится? Там заведен порядок в ВР, каждый должен быть под кем то, и те кто не ложится, тот не вписывается в систему! Ты чей холоп будешь? Одно её существование рушит отлаженную систему, стада! Вот и сводят её с глузду, а у тех у кого есть её крохи, крыша тоже, от этого гадюшника, поедет! А крыша у неё едит, это от того, что в Зраде, селекционный материал предателей Украины. А на войне враг был открыт, и не скрывал, что он враг, всё было просто.

Она сталкнулась, с реальными генетически отобранными уродами,красиво замаскировавшимися и при деньгах и власти, которые решают судьбу народа Украины.
А она из народа и во власть, и без подготовки, вот и сломалось в ней что то! И определилась, где на самом деле враги, и предатели. В кубло собрались.


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Расстрел Парламента в Армении 27 октября 1999 оду есть в Ютубе.Полюбуйтесь,вам "понравится".
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Оперативный и адекватный анализ "подання" Луценко. Учись, Бутусов, у настоящих журналистов
https://strana.ua/news/130891-nadezhda-savchenko-chto-napisano-v-dokumente-lutsenko-po-delu-savchenko-.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко обнародовал представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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