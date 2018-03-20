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Все про:Зона отчуждения (77) экскурсия (17)

 Госагентство по управлению зоной отчуждения анонсировало организованные экскурсии на ЧАЭС

Руководство Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения упростило процедуру посещения Чернобыльской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится на странице агентства в Фейсбуке.

"Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", – сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующая система не останавливает "сталкеров". Нужно увеличивать наказания за посещение Чернобыльской зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения

По словам его руководителя Виталия Петрука, основное внимание при посещении будет уделяться мерам безопасности посетителей. Они будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходить обязательный дозиметрический контроль.

В разработанный маршрут входит посещение многих объектов: от защитных сооружений на случай чрезвычайных ситуаций до местной столовой. Кроме того, посетителям покажут основные помещения третьего энергоблока, из которых происходило управление реактором. В маршрут входит знакомство с интегрированной автоматизированной системой контроля объекта "Укрытие", которая сейчас контролирует состояние объекта.

"Нужно помнить, что Чернобыльская АЭС продолжает оставаться ядерным объектом, и мы по-прежнему строго придерживаемся всех требований безопасности для подобных предприятий. Однако мы стараемся быть максимально открытыми и прозрачными, стараемся минимизировать количество барьеров для посетителей, лишить их сложной схемы согласования визита. Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами к положительным преобразованиям в стране", – заявил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.

Также читайте: За выходные в Зоне отчуждения задержали четверых сталкеров, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3056780
 
 
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Однако мы стараемся быть максимально открытыми и прозрачными, стараемся минимизировать количество барьеров для посетителей, лишить их сложной схемы согласования визита.

Короче, "Аби вашi грошi.."

@Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами к положительным преобразованиям в стране", - заявил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.

Каким, интересно, образом кормушка, которую выстрогал для себя Игорь Грамоткин, что-то положительно преобразует в стране?
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ну наконецто допетрали что на любопытстве других можно неплохие бабки зарабатывать... ещё бы не поленится и на западных ресурсах дать рекламу.... желающих будет достаточно, только организуйте все по европейски а не тяп ляп....
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посещение реактора за дополнительную плату
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я помню. сми меня прям разорвать готовы были, когда я организовывала поездки туда в 2007-2012 как тур оператор... а теперь прям открытость такая . процедуру упростили.. только не написали, что только за одну страховку на день в зоне надо 200 грн заплатить.. Поборы настоящие... плюс за программу, которую они копируют на компе берут по деньги.. плюс за сопровождение.. ну в общем набегает так неплохо.. просто деньги из воздуха...
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А компенсацию когда у них "енг" лет так через 5-7 на "пол шестого" упадет, им "сталкеры" потом компенсации платить будут...?!... - Ты даже не представляешь, сколько разных могильников сильно радиоактивного мусора там везде по закапывали, в спешке, просто засыпая песком без всяких мер дезактивации... - ты-бы и сам туда не сунулся, а не то, что еще разных любителей острых ощущений туда таскал....
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