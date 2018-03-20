 Госагентство по управлению зоной отчуждения анонсировало организованные экскурсии на ЧАЭС

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится на странице агентства в Фейсбуке.
"Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", – сообщили в ведомстве.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующая система не останавливает "сталкеров". Нужно увеличивать наказания за посещение Чернобыльской зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения
По словам его руководителя Виталия Петрука, основное внимание при посещении будет уделяться мерам безопасности посетителей. Они будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходить обязательный дозиметрический контроль.
В разработанный маршрут входит посещение многих объектов: от защитных сооружений на случай чрезвычайных ситуаций до местной столовой. Кроме того, посетителям покажут основные помещения третьего энергоблока, из которых происходило управление реактором. В маршрут входит знакомство с интегрированной автоматизированной системой контроля объекта "Укрытие", которая сейчас контролирует состояние объекта.
"Нужно помнить, что Чернобыльская АЭС продолжает оставаться ядерным объектом, и мы по-прежнему строго придерживаемся всех требований безопасности для подобных предприятий. Однако мы стараемся быть максимально открытыми и прозрачными, стараемся минимизировать количество барьеров для посетителей, лишить их сложной схемы согласования визита. Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами к положительным преобразованиям в стране", – заявил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.
Короче, "Аби вашi грошi.."
@Убежден, что такие изменения станут дополнительными шагами к положительным преобразованиям в стране", - заявил генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин.
Каким, интересно, образом кормушка, которую выстрогал для себя Игорь Грамоткин, что-то положительно преобразует в стране?