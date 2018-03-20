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 Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018"

Фанаты московского футбольного клуба ЦСКА решили выпустить к матчу с лондонским "Арсеналом" майки с надписью "Novitchok tour-2018. Тo be continued…" ("Новичок тур-2018. Продолжение следует…").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы". Надпись будет отсылать к скандалу с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, веществом из серии "Новичок".

Когда эти футбольные команды встречались в 2006 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, в Великобритании был отравлен полонием бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. На первых порах в причастности к этому делу подозревали некоторых фанатов ЦСКА – якобы они могли помочь с доставкой радиоактивного элемента. На что болельщики ответили выпуском маек с надписью "ЦСКА Москва. Полониевый тур".

Напоминаем, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.

Источник: https://censor.net.ua/n3056777
 
 
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это типа -"можем павтарить..." ни черта рассеяне не лечатся...а после "триумфа" пути можно ожидать от них массу пакостей...и где угодно...
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ВВП РФ = ВВП Нью-Йорка
2 ВВП РФ = ВВП Великобритании
Стоимость ЦСКА - 350 млн долл
Стоимость Арсенала - 1,4 млрд долл
о чём речь )))) единственно что они могут только шить футболки ...с китая)
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Кацапов может вылечить только полоний. Навсегда и без рецидивов.
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Я бы с такой фамилией в тему про полоний и "новичок" не очень бы заходил!
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Прямо как наша Надя .
Перфоманс со смертью.
Это лечится если шутники узнают что такое смерть по настоящему, а не между новостями спорта и прогноза погоды.
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Ой як хороше! Молодці! Хай піддадуть палива в англійські та світові СМІ, а то зненацька "любов" до всього рузького може пригаснути.
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Быть кассавом - неизлечимая болезнь...
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Россия - это психически больная страна (с)
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надпись должна быт такой: "мы вас усех атравим,патамушто вы нас ни любите"
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Придурки. Тупые создания. Лучше бы выпустили майки "мы долбоёбы" или "не обижайтесь на нас,у нас 1 лишняя хромосома".
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надпись должна быть,на фоне чикатило,национального героя россии

Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018" - Цензор.НЕТ 7780
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Та их национальный герой столько народа в землю загнал, что Чикатило и не снилось.
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Чикатило - агнец по сравнению с кровавым путлером.
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первенство рф больньіх нп голову
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дело в том,что существование россиян ставит под сомнению теорию эволюции
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Давайте, фашистская кацапня, делайте все, чтобы ЧМ по футболу вы провели в одиночестве...
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Пусть футболят в собственные башки, может выпадет лишняя хромосома.
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это хорошо. До дна еще далеко. Сейчас бы надо в германии еще покопать.
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ну выиграть у Арсенала не получится , поэтому баннерами потешатся
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что бы хуйло не делало,а репутацию и имя оно себе уже заработало,на весь мир
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ну наверное это хорошо - может кто то еще в мире не понял какой это био-мусор рашисты... Полезно будет для всеобщего образования....
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Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018"

Мудачок.
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мокши даунами были и остались, их легко проиграть наперед. Дадут мировому сообществу повод для бойкота и очередных санкций до полного запрета рашки в мировом обиходе.
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шо то в обдроченцев пошло не так =))
Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018" - Цензор.НЕТ 2008
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похоже,что все адекватные люди выехали из России,пора ее законопатить и взорвать изнутри
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Москалю збрехати - шо дурню с горки збiгти
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мне интересно, как еще кацапы должны плюнуть в лицо цивилизованному миру, чтобы те наконец, не утерлись, а утерли русских? каждый раз (после Боинга, Трампа, новичка и тп) думаешь, ну все, это дно, им хана. И каждый раз еуропа упрямо доказывает, что это был не плевок, а Божья роса. Что происходит????
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Бабло, Женя, бабло. Оно не пахнет а у орды углеводов хватает, чтобы некоторых лидеров "цивилизованого мира" подогревать.
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Кацапию постепенно зажимают в тиски,разоряя экономически,изолируя политически,меняя общественное мнение(раша тв по всему миру брешет).Войну развязывать никто не хочет,мягкими методами добьют
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Думаю не выпустят эти майки,очко заиграет да и фсб не даст. Эти петушки не будут кукарекать.
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Чому ні? У росіян нема де зупинятися. Все можливо і навіть шизофренія є частиною русского міра.
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Даже не верится, что они это посмеют проделать. Мало того что уже происходит? Ну и мудачьё ж тупоголовое...
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британцям ще не набридло , що якісь кацапи , весь час макають їх в лайно ? Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018" - Цензор.НЕТ 2580
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ну у них "искандьори еще не дохохотали" а они уже новое клеймо на лоб лепють...

Ню-ню сказал крокодил...
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"Можем повторить ! " руские народные гуляния на игре в Турции.
матч 4-го тура Лиги Европы Бешикташ - Локомотив
Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018" - Цензор.НЕТ 5763
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Мне направление нравится, пусть продолжают
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Это полностью опровергает аргументацию британца Бориса Джонсона, что "простые россияне" Британии не враги. Что они якобы "зомбированы", не знают правды и т.п. Именно что знают, именно враги. И санкции должны быть против них всех.
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Це тішить: наші фанати прогресивні, бачать Україну єдиною, воз'єднались заради ідеї, помирали заради цього в Дніпрі...
А рашка, деструктив- новічок, смерть, бидло іншого і не бажає(
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та шоб ви нюхали отой "новічок" усією впердією, коли він вам так до вподоби!
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Англичане ответят традиционно: https://www.youtube.com/watch?v=54bTUKaVqLs Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018" - Цензор.НЕТ 1433
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раша роет себе могилу своим милитарисским ураугаром, севкорею и Ына сторонятся как проказы теперь приполярнаянигерия на очереди.....
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Я так понял шо кони хотят в Лондоне отгрести по полной, плюс еще получить бан от английского правительства с выдворением из страны особо ипанутых болел. Но ничего, думаю шо от Арсенала два раза по трешке получат и будут месить болото в своей говнолиге.
Озил им нож в спину вставит как надо))) А Генрих, тот шо Мхитарян, добавит)))
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Думаю, британским болельщикам следует проявить вежливость, заодно поздравив нового-старого президента РФ, надписями на своих футболках "Putin-HUILO".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018"
 
 
 
 
 
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