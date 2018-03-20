 Фанаты московского ЦСКА выпустят к матчу с английским "Арсеналом" майки с надписью "Новичок тур-2018"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы". Надпись будет отсылать к скандалу с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, веществом из серии "Новичок".

Когда эти футбольные команды встречались в 2006 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов, в Великобритании был отравлен полонием бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. На первых порах в причастности к этому делу подозревали некоторых фанатов ЦСКА – якобы они могли помочь с доставкой радиоактивного элемента. На что болельщики ответили выпуском маек с надписью "ЦСКА Москва. Полониевый тур".

Напоминаем, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.