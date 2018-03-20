 Судьи, рассматривающие дело Ефремова, заявляют об угрозах

Как сообщает портал Судебной власти, судьи поэтому обратились к правоохранителям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По информации 7 марта 2018 на сайте "Живой Старобельск" неизвестные в комментариях к новости обнародовали оскорбительные и угрожающие высказывания в отношении судей - за ними "плачет виселица", "по отношению к этим людям должен быть суд".

"Такие высказывания судьи воспринимают как угрозу расправой и связывают с рассмотрением ими в составе коллегии судей уголовного производства, поскольку ранее на упомянутом сайте уже появились комментарии по указанному уголовного производства", - говорится в сообщении.

Портал Судебная власть не уточняет о каком уголовное производство. Известно, что Пелых и Кудрявцев входят в состав судейской коллегии, которая рассматривает дело в отношении бывшего народного депутата Александра Ефремова.

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Напоминаем, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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