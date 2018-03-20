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Все про:выборы (20210) Маккейн (255) Путин (23656) Трамп (1698)

 Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

Об этом говорится в заявлении Маккейна, опубликованном на его странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму, - Арьев

Маккейн подчеркнул, что переизбранный в России Путин – диктатор, а российские выборы являлись фикцией. Потому, как считает сенатор, такие действия Трампа не достойны "лидера Свободного мира", которым должен выступать президент США.

"Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на выборах. Сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", – заявил Маккейн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы нацбезопасности и усилия по достижению стратегической стабильности. Кроме того, Д.Трамп в ходе разговора "поздравил президента Путина с его переизбранием на выборах 18 марта".

Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении диктатора Путина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056775
 
 
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А самый главный ресурс - это сталактит в Серове. Но это - военная Тайна! Тссс...
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Электорат путина из Ростова- это надо видеть, ржака полнейшая: https://www.youtube.com/watch?v=TSo5N8hhSfs&t=1s
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Мария Захарова ответила Андрею Макаревичу на его слова о "злобных дебилах": "Перестаньте нас оскорблять!"
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Там дальше она продолжила - мы вовсе не злобные . ! .
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это сарказм!... она супер - давно тролит ватоцефалов!...))))
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Трамп боится Путина.. Пукан имеет на него компромат , но Трамп так же кончит как Скрипал ь я чувствую
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Да не "сталактит"! А - СОСУЛЯ!!! Говорили ж скрЕпанавты, что у них не только "сосульки", но и СОСУЛИ!
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Що і слід було довести - весь світ "проковтнув" захоплення Криму і Донбасу - весь світ вітає Хуйла з переобранням ...
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хтось визнав вибори Хуйла не легітимними ?
можливо , хоча б Україна , їх такими визнала ?
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МакКейн, как обычно красава, правду так правду
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Потому шо МакКейн - Республиканец,а Рыжий - аморфное существо с непонятной ориентацией,побывавшее во всех партиях.
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Чистокровный барыга, как и его кореш в Украине
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Не везет Америке последние лет 25 с Президентами! То Буши, то Обамки, то Биллы, теперь вообще Рыжий!
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Зато русне везет - все время одно и то же хуйло Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина - Цензор.НЕТ 8147
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Не забывайте! Их много! Двойников! Каждые 6 лет новый приходит! В этом весь сакральный смысл!
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После всего, что сделало Хуйло (не забываем и убийство его прямого конкурента у стен Кремля) поздравить его могут только конченные люди, недолидеры своих стран.
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Америка достойна иметь президентом только такого, как Джон Маккейн.
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Профессор Лебединский: 80% жителей РФ - злобные или тихие идиоты, жаждущие войны сволочи или убогие приспособленцы


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Лебединский, конечно БОЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ! Чтобы давать оценку жителям России! Помню Алексея ещё с 90-х! В России стал не нужен, решил Украину покорить! "Я танцую пьяный на столе!" Шедевр его творчества!
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Всеобьемлющюю оценку обитателям страны-помойки дал БОЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ А.С.Пушкин.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя -
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды.....
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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В то время, как Александр Сергеевич писал эти строки в Америке поди, продолжали истреблять индейцев и загонять их в резервации?
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А твоих предков покупали/продавали/меняли на борзых шенков как скотину.И с тех пор ничего не изменилось в твоей стране-помойке.
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Крепостное право - позорное пятно на теле Российского Государства. Но я бы с таким опытом рабовладения не очень бы выступал!
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нету такого государства..есть великая прекрасная расия

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На представленной Вами карте, у Хохлов Крым отвалился! Да и море Черное, как-то недорыто!
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рабовладение в Штатах насчитывало меньше 120 лет,в то время как рабовладение на московии - почти 400.Крупнейшим рабовладельцем на московии была православная церковь.На твоем месте я бы даже вякать на эту тему не стал Дії Трампа не гідні лідера Вільного світу, - Маккейн про привітання "диктатора" Путіна - Цензор.НЕТ 2463
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Не будем углубляться в исторические дебри, а то еще до "крестовых походов" и сжеганий на кострах доберемся!
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Голландец мухосранский, а знаешь в чём существенная разница между рабовладельческим строем в тех же США да и других странах Европы, и крепостном праве на московии?

Во-первых. В сроках избавления от данных позорныхпятен истории.
А во-вторых... что ОСНОВНОЕ! Когда "пиндосы и евролиберасты" гноили в рабстве другие народы, вЯликие и могучие ордынско-немецкие сЦари-сЦарицы да ЫмпЫраторы- ЫмпЫратрицы с дворянством гноили в не менее гнусных условиях свой собственный народ. Вас сделали рабами вместо негров из Африки.
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Голландец мухосранский, о судьбе народов Сибири рассказать не желаешь?
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А что в Сибири не так? Давайте лучше про Западную Украину поговорим...
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А что в Западной Украине не так?

Давайте лучше обсудим китайцев, которым хуйло отдал в Сибири несколько намКрышей с лугандо-домбабвами в вечное пользование.
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Накануне своих выборов Путин вдруг вспоминает, что в Британии зажился некий Скрипаль и приказывает исправить это положение. Хотите сказать, что такого не может быть?
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В твоей стране-помойке ? Разумеется,может! Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина - Цензор.НЕТ 6955
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Накануне своих первых выборов Путин взрывает свои дома со спящими мирными жителями. В РФ все может быть
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Вы Трампа? Меркель? Моди? Дзиньпина? Абэ? Имеете ввиду?
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Самое странное, что Трамп поздравил ху%ла после официального заявления Белого дома о том, что этого не будет. Ох и мутный тип...
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Может это не Тип мутный? А Дом Белый официальный?
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в кремле уже забеспокоились...., провод телефонный начали проверять не оборвался ли - что же проклятые пиндосы уже сутки как не поздравляют....... Трампушка таки позвонил.... уря!
да и саддам с милошевичем бы тоже хотели, но увы...(( но ничего асад пока еще жив)))
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Маккейн по делу Трампушку нагибает , не пойму я США с этим Трампом ничего не делают.
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Имели Нас ввиду Президенты...Но я верю в Украине будет Мир и Благодать!
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от тобі і США ......
Ось що газпром животворящий робить!!
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Цікаво, а Гітлєра після 1939 року хто-небудь з нормальних країн поздоровляв з "побєдой на виборах"?
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Китайцы их к себе не пустят. Китайцы сами к ним идут.
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Точно. Как там? Я вас любил и спереди, и сзади..
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а прибалты, это типа карелия и вокгруг питера? ведь знаю Балтиицов,
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ВЫБОР могут сделать только СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ и не на фарсе под названием "выборы", а с оружием в руках как СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, а не НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ (клоуны и статисты режимов УЗУРПАТОРОВ)!
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И тут, Остапа понесло... Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина - Цензор.НЕТ 133
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поздравлением куйла,трамплин ,импичмент готовит для себья...
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Рак мозку - то вам не цяцьки-пляцьки.
І не хухри-мухри....
То серйозна справа.
таку хрінь несе той Маккейн....
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Путлерас - его банда и их пособники - бездарное, моральное и умственное отребье, их надо судить по делам и за дела.
(link: http://sdobra.org/2016-putin-v-tsifrah-i-faktah/) sdobra.org/2016-putin-v-t…
Все сторонники и пособники путлера под стать ему самому - это дураки, сумасшедшие и подонки !!
(link: https://putinism.wordpress.com/2017/07/01/krys/) putinism.wordpress.com/2017/07/01/kry…
(link: http://gtmarket.ru/ratings/homicide-rate/info) gtmarket.ru/ratings/homici…

Крысиное царство !!
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"Передовые газет были ужасны - лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным".

Ремарк, Ночь в Лиссабоне. Вместо Германии вставь Россию и станет понятно, что все фашистские режимы одинаковы.
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О газе и Катаре !
Уходя - уходи!
20th Март 2018 anti-colorados

Когда стало известно о том, что президент уехал с визитом в Катар, то сам собою возник вопрос о газе. Как известно, эта крохотная страна является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ). Он отчаянно рвется на рынок Европы, настойчиво пытаясь там закрепиться, но этому препятствует одна из самых мощных в мире, трубопроводных систем поставок газа. Как известно, газопроводы идут из районов Северной Африки, Северного моря и РФ. По этой причине, надо либо втискиваться в узкие ниши именно СПГ, либо каким-то образом выходить на конкуренцию с газом трубопроводным.

Понятно, что в первую очередь, Катар вторгается в давнюю вотчину Газпрома, который в принципе не приемлет конкуренции и готов даже развязывать войны, но не работать в конкурентной среде. Изначально понятно, что СПГ имеет ряд слабых сторон, в частности - более высокая цена равного объема газа и более сложная инфраструктура его приема. Хотя, длинные газопроводы тоже стоят не копейки, но рабочее давление газа в системе, гораздо ниже того давления, которое необходимо для доведения его до кондиций, необходимых в танкерных поставках. Это значит, на месте погрузки должен быть завод по закачиванию газа в танки, а на месте разгрузки - завод по приему и соответственно - понижению этого давления до необходимого конечному потребителю. Стоимость терминала по приему сжиженного газа, исчисляется миллиардами долларов. С другой стороны, СПГ имеет принципиально другие логистические и потребительские свойства, подобные нефти. Если уже терминал создан, то газ можно покупать у того, кто предложит лучшую цену и условия, а не у единственного поставщика, вдоль труб которого ездят танки. То есть, именно российская газовая труба, имеет включенную, в комплект поставки, потенциальную войну. СПГ же - практически не имеет политического второго дна, чем выгодно отличается от «стабильного и надежного поставщика», пускающего газ из своей берлоги. В общем, тут есть из чего выбирать, но как не крути, для перехода именно на СПГ, необходимы и решимость, и понимание глобальной ситуации. А к тому же, нужно довольно плотное и плодотворное общение с поставщиком или поставщиками СПГ, которые должны понимать причины, по которым многие становятся на опасный путь покупки газа у бандитов.

Но, безусловно, Катар заинтересован в продвижении своего основного экспортного товара и готов многое сделать для завоевания новых рынков. Насколько можно судить по объемам потребления газа, у Газпрома было два крупных клиента - потребителя газ: Германия и Украина. Сейчас понятно, что Украина готова на финансовые издержки ради того, чтобы освободиться от российского газового шантажа, который повторяется с завидной периодичностью, ибо ничего не предвещает изменения отношения Москвы к поставкам своего газа, как к некому оружию.

Кстати, привлечение управляющей компании для украинской ГТС как раз из той же оперы. Это - «наш ответ Чемберлену». Поскольку транзитный договор завершается и Москва мечется в попытках таки обойти Украина как транзитера, то управляющая компания возьмет на себя обязательства и гарантии по договору, но не получит ГТС в собственность. То есть, она будет получать свою плату за менеджмент, а основные суммы от транзита газа, будут поступать Украине, как собственнику ГТС. Насколько можно понять, правительство не планирует покупать российский газ либо очень долго, либо никогда.

В этой связи, кроме «реверса» и собственной добычи газа, сведение баланса требует дополнительного источника поступления газа. Недавние манипуляции с вентилем, которые продемонстрировал Кремль, частности, были компенсированы польскими поставками газа, поставленным тем же Катаром и США как СПГ.

И вот уже достигнута предварительная договоренность о поставках катарского газа в Украину. Для Катара это был бы серьезный выход на европейский рынок, а потому, Пороху было о чем договариваться и насколько можно понять, удалось достичь взаимовыгодных соглашений. Это значит, что созданы предпосылки уже не политического, а технического отказа от российского газа, навсегда.

Кстати, в Москве уже многие это понимают и с ужасом «чешут репу», ибо это «отвалила» не Литва или Молдова, а Украина, которая начала выходить из кризиса и показывает рост экономики. То есть второй, по количеству потреблявшегося газа, покупатель, не просто уходит, а уходит на взаимовыгодных условиях к другим продавцам газа и может забыть слово «Газпром» как дурной сон.

А это уже - тенденция. Тем более, что Германия уже начинает планировать создание собственных терминалов по приему СПГ, а это - первый рынок по объему, да и Шредер не вечен. Возраст уже не юношеский, да и от тюрьмы ему зарекаться нет смысла.

В общем, президент удачно съездил в Катар и кроме газа, там наверняка поднимались вопросы инвестиций, а Катар - один из мощнейших инвесторов современности. Ну а то, что все прошло удачно, подтверждает соглашение о безвизовом режиме для путешествий граждан обеих стран.
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Дай-то бог. А катару нужно тянуть трубу в Европу.
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Катар і побудує комплекси по прийому свого газу з танкерів в Україні. Питання тільки з Босфором
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ну посмотрим как зРАда не признает эти псевдо-выборы
Ирочка Луценко уже внесла альтернативный законопроект в зРаду
правда цензор об этом почему-то помалкивает Дії Трампа не гідні лідера Вільного світу, - Маккейн про привітання "диктатора" Путіна - Цензор.НЕТ 7880
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Лера, ты как всегда спамом занимаешся
пока еще голосования не было, а вот жена пгокугога уже законопроект альтернативный забацала Дії Трампа не гідні лідера Вільного світу, - Маккейн про привітання "диктатора" Путіна - Цензор.НЕТ 4346
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Hellis‏ @5Hellis_

не совсем понимаю шок некоторых, что Тимошенко поздравила Путина. Это предсказуемо. Кто -то может представить,что Юля не поцелует руку своему хозяину, рискуя получить черную метку? А вот что в самом деле хреново, что страх перед Ху у нее намного сильнее, чем перед украинцами.
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старина Джон Маккейн, как всегда в точку.
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По данным источников, из главного офиса партии Тимошенко на Туровской просочилась совершенно неожиданная для широких масс, в том числе и ее сторонников, информация о том, что «газовая принцесса 90-х» поздравила с победой нового-старого президента России. Да-да, того самого ВВП, с той самой победой, которую официальный Киев по множеству очевидных причин призывает не признавать. Пока некие политологи сулят ей всяческие победы на всех будущих выборах, сама Юлия Владимировна похоже налаживает связи со своими давними «друзями» и «газовыми партнерами». Разве не понимает ЮВТ, что в нынешних условиях войны на Донбассе и аннексии Крымского полуострова это практически сравнимо с госизменой? Не думаю. Опытный стратег Тимошенко все четко осознает и просчитывает. Потому поздравляла Путина она не лично и даже не по телефону, а через третьих лиц. По данным источников, посредником в данном случае выступил еще один влиятельный персонаж времен Кучмы-Лазаренко, по совместительству кум несменного российского «царя-самодержавца» Виктор Медведчук. http://izvestia.kiev.ua/blog/show/84378
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а ведь это будущий президент..до трех лет с конфискацией =)) ну, если в Польшу мыть сартиры не убежишь=))
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Дай Бог здоров'я Джону Маккейну і величезна подяка від украінців , за його послідовну підтримку нашої краіни !!
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Маккейн - то людина з великої літери..нє чєта вам соєвим, які мову опанувати не можуть..він свою добре знає Дії Трампа не гідні лідера Вільного світу, - Маккейн про привітання "диктатора" Путіна - Цензор.НЕТ 1589
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"Бесчисленные российские патриоты....", "лишенные права...."

Да этой рабской орде, которая в первую очередь США и ненавидит, нахрен никакие права не нужны. Кроме одного - всех ненавидеть, и убивать по своему усмотрению.
.

Маккейн из ума выжил.
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Якби трамп пережив, щось подібне до того, що переживав Маккенн, то Україна не здавалась йому б такою далекою ( у всіх сеансах)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДействия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина
 
 
 
 
 
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