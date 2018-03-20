 Действия Трампа не достойны лидера Свободного мира, - Маккейн о поздравлении "диктатора" Путина

Об этом говорится в заявлении Маккейна, опубликованном на его странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Маккейн подчеркнул, что переизбранный в России Путин – диктатор, а российские выборы являлись фикцией. Потому, как считает сенатор, такие действия Трампа не достойны "лидера Свободного мира", которым должен выступать президент США.

"Американский президент не возглавляет Свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на выборах. Сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые так рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", – заявил Маккейн.

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Ранее президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы нацбезопасности и усилия по достижению стратегической стабильности. Кроме того, Д.Трамп в ходе разговора "поздравил президента Путина с его переизбранием на выборах 18 марта".