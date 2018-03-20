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 Политика Украины, Общество
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Все про:дипломатия (1063) Львовщина (1402) облсовет (345) Россия (68512) визовый режим (412)

 Львовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией

Львовский областной совет во вторник принял обращение к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с призывом разорвать дипломатические отношения с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте облсовета.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обуславливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие взаимоотношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - приводится текст обращения.

Также облсовет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Напомним, разрыв дипломатических отношений с Россией обсуждается давно, но президент Петр Порошенко выступает против этого.

Также читайте: Яценюк: Дипотношения с РФ де-факто разорваны, необходим визовый режим

Источник: https://censor.net.ua/n3056773
 
 
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Странно. С чего бы это?
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Отделяться сепары не иначе собрались!
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щас порошенко их объявит агентами Кремля или Госдепа
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ты его так защищаешь,аж подхрюкиваешь,что скорее всего трахает он именно тебя
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цього не буде.бо Офшоренко втратить Ліпецьк та територію сбуту канхфет раісю
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Ух ты! Аж целый облсовет во Львове - зрадофилы Львовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией - Цензор.НЕТ 9969
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так весь Львів ходить відкрито з посвідченнями фесебе
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Навіщо ви гойдаєте будку оффшорника? Херанту і так добре. Воно виходить на трибуну, верещить на весь світ про окупанта, волає "Слава Україні!", торгаш безідейний
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конечно. тамжынашилюди - мышыбратья и адиннарот с лолитой кокориной.
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Торговлю надо развивать. Чем больше Украина продаст товаров в паРашку, тем меньше денег у ваты останется на войну.
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ага. чем дальше в лес тем толще партизаны.
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вот именно, как парасенка будет бизнес вести?
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В реальности хотя-бы представительства, консульства, культурные центры и всё подобное закрыли. Про посольства и мечтать сложно..
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пора столицу переносить во Львов - настоящая Украина там...
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Львовский облсовет послал на куй барыгу и его подельников !
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Как только разорвем, сразу снизятся цены, тарифы и удвоится ВВП.
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ну, они же во Львове не в курсе, кто по Конституции отвечает за внешнюю политику
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Не заважайте патріоту Пєцє трясти пейсами і закликати весь світ боротися з агресором /торговими партнерами херанта
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в ответ Президент и ВР призвали Львовский облсовет вывезти мусорные отходы из областного центра
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Ты такой был до медреформы, или тебя уже подлечили по новому？
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медреформа стартует со 2 квартала 2018 года созданием системы домашних врачей
вам в паРаше ещё лет 15 кочевряжиться до этого
так что зубоскалить будем мы, и уже скоро
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Думаешь им нужна такая реформа? Они мечтают о ней? Как бы нам не хотелось, но они не сумасшедшие.
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достаточно усвоить, что наша медицина уже полностью легла на самое дно, чтобы понять, что пора начинать реформу
но есть врачи и фармацевты, которые сопротивляются
взрослым людям понятно, почему
так что другого пути нет
кстати, Турция уже прошла этот путь - с визгами, завыванием
а теперь все довольны - даже старухи в горных аулах
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ти, дебільне, тему новини бачило? до чого тут львівське сміття, недоумкувате, коли твій парашенко торгує з окупантом?
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это всёравно что призвать хозяина борделя , превратить его в пансион
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Только агенты кремля могут требовать разорвать дружбу и сотрудничество с кремлем. Львовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией - Цензор.НЕТ 7782
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Однозначно. Не понимают, шо путен жеж может напасть
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Друзів держи близько а ворогів ше ближче.
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Давным - давно пора. И банду ФСБ-РПЦ обьявить вне закона.
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За целостность Украины давали гарантии солидные страны, когда мы от ядерного оружия отказались. Пусть одного из подписантов и лечат теперь. А нам о чем можно говорить с варварами? Молодцы депутаты.
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разрыв дипломатических отношений с Россией обсуждается давно, но президент Петр Порошенко выступает против этогоИсточник: https://censor.net.ua/n3056773 - тобто - ціла облрада "агентів Хуйла" ? Львовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией - Цензор.НЕТ 6524
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У рошена осталась одна возможность остаться у власти. Доказать что ему еще кто то верит. За граждан страны, я молчу… А вот как мировые лидеры будут продолжать помогать Украине, видя, что в коррупционное болото деньги вкладывать опасно.
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нема , в нього , можливостей - єдине про що зараз ведуться таємні переговори - те , на яких умовах Офшоренко здасть владу наступнику ...
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а что Наша Гадюшенька думает по этому поводу...?
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Отакої! Яка несподіванка. Дипломатичні відносини досі не розірвані??? Зрада!!!
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угу - але тем не менш , чомусь , головний "ворог народу" це Савченко ... ?
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Радикалы сначала говорят, а потом думают. Если Украина разорвёт дипломатические
отношения с Россией, то как мы будем освобождать наших ребят из российских тюрем?
Скоро в ядерных реакторах украинских АС закончится топливо. А его Украине поставляет
Россия. Не трудно понять что будет с предприятиями и населением если остановятся АС.
Кроме того отработанное топливо Украина отправляет в Россию. Может его выгружать
возле Львовского облсовета или во дворы депутатов? Львовский облсовет по моему
мнению самый глупый облсовет среди всех облсоветов Украины.
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Ух, сколько вопросов должен был решить Порошенко, оказывается. А что сделал? Вертикаль власти?
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він набивав свої бездонні кишені і слухняно виконував всі вказівки Хуйла ... хіба цього мало ?
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а с мусором львовский облсовет разобрался?! забыли уже как свой гребанный мусор вывозили по всей стране и в тихую сбрасывали насрав на экологию?! много берет на себя львовский облсовет! тупорылый на тупорылом сидят там и тупорылым погоняет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛьвовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией
 
 
 
 
 
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