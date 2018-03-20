 Львовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте облсовета.

"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обуславливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие взаимоотношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - приводится текст обращения.

Также облсовет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.

Напомним, разрыв дипломатических отношений с Россией обсуждается давно, но президент Петр Порошенко выступает против этого.

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