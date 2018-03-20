 Львовский облсовет призвал Президента и ВР разорвать дипломатические отношения с Россией

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается на сайте облсовета.
"Своими последними действиями Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексированном Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обуславливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Считаем недопустимыми такие взаимоотношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - приводится текст обращения.
Также облсовет выступил за введение визового режима для граждан Российской Федерации.
Напомним, разрыв дипломатических отношений с Россией обсуждается давно, но президент Петр Порошенко выступает против этого.
Нью-Нью-Йорк
вам в паРаше ещё лет 15 кочевряжиться до этого
так что зубоскалить будем мы, и уже скоро
но есть врачи и фармацевты, которые сопротивляются
взрослым людям понятно, почему
так что другого пути нет
кстати, Турция уже прошла этот путь - с визгами, завыванием
а теперь все довольны - даже старухи в горных аулах
отношения с Россией, то как мы будем освобождать наших ребят из российских тюрем?
Скоро в ядерных реакторах украинских АС закончится топливо. А его Украине поставляет
Россия. Не трудно понять что будет с предприятиями и населением если остановятся АС.
Кроме того отработанное топливо Украина отправляет в Россию. Может его выгружать
возле Львовского облсовета или во дворы депутатов? Львовский облсовет по моему
мнению самый глупый облсовет среди всех облсоветов Украины.