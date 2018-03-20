 МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Чехии.
Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR.— MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.
Ему предстоит объяснить утверждение официального представителя МИД РФ о причастности Чехии к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ранее МИД Швеции также вызвал российского посла с требованием объяснить позицию Захаровой.
В субботу, 17 марта, официальный представитель российского МИДа назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения яда "Новичок" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Позднее министр обороны Чехии Карла Шлехтова отметила "абсурдность" подобных заявлений, а министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла утверждения российской стороны "неприемлемыми и необоснованными".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Срочное собщение ЦИК: проигравшие кандидаты в президенты через две недели примут участие в парапрезидентских выборах.
Мож, чтоб два раза не летать и этих заберёт?
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян (за исключением дипломатов) для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан в частности и международным правовым нормам в целом. На этом фоне верхом цинизма выглядит заявление новоиспеченного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что "нарушений недопуска обнаружено не было". И это при том, что, в соответствии с нормами международного права, запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии на сайте организации.
По его мнению, украинская власть игнорирует международные правовые нормы, "теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене".
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Жители Крыма и Севастополя в минувшее воскресенье впервые голосовали на выборах президента России.
20.03.2018 06:41
https://www.youtube.com/watch?v=PlGVmDEN4r4