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Все про:отравление (930) Россия (68512) Чехия (765) Захарова (132) Скрипаль (109)

 МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля

Российский посол Александр Змеевский вызван в МИД Чехии из-за заявления Марии Захаровой, сообщается во вторник, 20 марта, в Twitter официального ведомства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Чехии.

Ему предстоит объяснить утверждение официального представителя МИД РФ о причастности Чехии к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ранее МИД Швеции также вызвал российского посла с требованием объяснить позицию Захаровой.

Читайте: МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля

В субботу, 17 марта, официальный представитель российского МИДа назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения яда "Новичок" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Позднее министр обороны Чехии Карла Шлехтова отметила "абсурдность" подобных заявлений, а министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём  сочла утверждения российской стороны "неприемлемыми и необоснованными".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Источник: https://censor.net.ua/n3056772
 
 
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Спецоперация по переназначению.. все молодцы.. но Ксюха особо отличилась ... МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 994
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Алексей Нарышкин‏Підтверджений профіль @AlexNaryshkin 10 год10 годин томуБільше
Срочное собщение ЦИК: проигравшие кандидаты в президенты через две недели примут участие в парапрезидентских выборах.
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Ксюхе не привыкать на полусогнутых... МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 6188
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Кгбисткая шушера усиленно ищет приемника и последователя хула, шо бы их всех не повесили после его ухода
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И потом они как глисты залезут в нового президента
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Свежий Charlie Hebdo (Собчак- кукла, навальный связанный сидит в углу)

МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 4189
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Месть мелкого за ношение чемоданов за ее отцом. Он урод .
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Не хочет раша сидеть одна в своем навозе - надо и других обмазать.
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захарова опять с бодуна заявы делает. страна непуганых пи..арасов.
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Кажется, наступает время "вечнобухой Машке" "За базар отвечать...". Чехия со Словакией, да и Швеция, могут и послов отозвать, а российских "персонами нон грата" объявить... Или Лавров, по примеру "шефа", тоже заявит, что его пресс-секретарь "пургу несёт..."?!
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Интересно, а коксовый самолёт с руснявыми, что летит из Британии ещё до Чехии не долетел?

Мож, чтоб два раза не летать и этих заберёт?
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спецоперация ИХНИГДЕНЕТ завоняла по всему миру,Машка ЗаХЕР чесная алкашка,зря вы так. МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 9413
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Кацапы передали по СМИ что Трамп поздравил х""ло с победой, зря он это сделал, но не смог он по своей доброте не поздравить...
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Та кацапам сбрехать шо два пальца ...
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Чехи молодцы, все могут производить. Их немцы научили.
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наверное у тебя никогда не было автомобиля Шкода собранной чехами
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Кацапы по всем каналам трындят что поздравил, вот у них пердаки начали гореть, что я в Минске зарево вижу...
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Запрет российским гражданам голосовать на выборах президента РФ на Украине является грубейшим нарушением международного права, Киев такими действиями теряет доверие и авторитет на международной арене, заявил в понедельник лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян (за исключением дипломатов) для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"В очередном русофобском порыве власть и радикалы оказались едины, продемонстрировав пренебрежение к правам российских граждан в частности и международным правовым нормам в целом. На этом фоне верхом цинизма выглядит заявление новоиспеченного украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что "нарушений недопуска обнаружено не было". И это при том, что, в соответствии с нормами международного права, запрет российским гражданам голосовать на выборах является грубейшим нарушением", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии на сайте организации.




По его мнению, украинская власть игнорирует международные правовые нормы, "теряет не только остатки доверия своих соотечественников, но и остатки авторитета на международной арене".
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов. Жители Крыма и Севастополя в минувшее воскресенье впервые голосовали на выборах президента России.
МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 7563
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ну, i нашо тут ця купа кацапського гiвна?
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а шо, новочебоксарский Обособленный завод № 4 в Чехию переехал?
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ви його там спочатку на кол посадіть а потім і питайцте що там і чому?
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Московиты заврались так, что это уже похоже не бред больного. Хотя, в принципе, они и есть - больные на всю голову.
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Это шедевр вот она суть России и ни хрена объяснять не надо
https://www.youtube.com/watch?v=PlGVmDEN4r4
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Хммм, народ ещё на высеры русских реагирует... Отвечать на их бред - себя не уважать. Хотя я понимаю - дипломатический протокол...
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