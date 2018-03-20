 МИД Чехии вызвал российского посла из-за заявления Захаровой по делу Скрипаля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Чехии.

Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR. — MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.

Ему предстоит объяснить утверждение официального представителя МИД РФ о причастности Чехии к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок", которым были отравлены российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ранее МИД Швеции также вызвал российского посла с требованием объяснить позицию Захаровой.

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В субботу, 17 марта, официальный представитель российского МИДа назвала "наиболее вероятными" источниками происхождения яда "Новичок" Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. Позднее министр обороны Чехии Карла Шлехтова отметила "абсурдность" подобных заявлений, а министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём сочла утверждения российской стороны "неприемлемыми и необоснованными".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".