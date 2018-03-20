 Вечером 20 марта могут ограничить въезд в Киев большегрузного транспорта, - КГГА

Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий, сообили Цензор.НЕТ в пресс-службе КГГА.

Ограничения позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники.

Городские власти убедительно просит киевлян не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Напоминаем, что по прогнозу синоптиков, 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра, 7-12 м / с.

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