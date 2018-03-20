 Аваков обсудил с послом Италии дело нацгвардейца Маркива

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Аваков и Давиде Ла Чечилиа обсудили факт завершения досудебного расследования в деле нацгвардейца Виталия Маркива. Министр напомнил, что итальянская сторона так и не откликнулась на предложение о создании совместной следственной группы с целью эффективного взаимодействия в сборе необходимых доказательных материалов, поиске и допросе свидетелей", - говорится в сообщении.

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Аваков подчеркнул, что Маркив не имеет никакого отношения к трагической смерти итальянского фоторепортера Роккелли. Он также добавил, что управление СБУ в Донецкой области продолжает расследовать обстоятельства смерти Роккелли и Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Андреевке, неподалеку от Славянска.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

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