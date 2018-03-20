 Аваков обсудил с послом Италии дело нацгвардейца Маркива

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Аваков и Давиде Ла Чечилиа обсудили факт завершения досудебного расследования в деле нацгвардейца Виталия Маркива. Министр напомнил, что итальянская сторона так и не откликнулась на предложение о создании совместной следственной группы с целью эффективного взаимодействия в сборе необходимых доказательных материалов, поиске и допросе свидетелей", - говорится в сообщении.
Аваков подчеркнул, что Маркив не имеет никакого отношения к трагической смерти итальянского фоторепортера Роккелли. Он также добавил, что управление СБУ в Донецкой области продолжает расследовать обстоятельства смерти Роккелли и Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Андреевке, неподалеку от Славянска.
Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.
Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.
Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.
16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.
20 марта 2017 вблизи поселка Водяное под Мариуполем Донецкой области начался масштабный бой за всю историю АТО."Оккупанты прямо сейчас валят по украинским морпехов из всего, что есть. Наши ребята достойно отвечают. По предварительным данным, полностью истребили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Сейчас в бой вступили враждебные российские танки. Раньше работали только ночью. Сегодня впервые вышли в бой днем", - сообщили волонтеры People's Project.В 9:30 пехота боевиков пошла в наступление на украинские позиции. В 11:30 противник начал стрелять из артиллерии и установки "Град". В штабе АТО назвали это самым мощным столкновением после боя на Светлодарск дуге в декабре 2016 года."Три часа был бой за опорник. Танк сепаров не подбили, но два раза "прогоняли". На третий раз танк вернулся и выкатился на 200 метров позиции и начал расстреливать в упор. Бой был на чужих позициях. Один пехотинец, прыгнув в окоп, убил трех оккупантов со своего штатного автомата. По сути морпех сделал то, что два месяца назад не получилось у боевиков во время штурма морпихивського опорника", - рассказывает волонтер Serg Marko.Во время боя погибли 2 бойца ВСУ. 7 получили ранения. У боевиков - 9 погибших и 13 раненых.