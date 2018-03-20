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 За рубежом
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 Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела"

Российские дипломаты, высланные правительством Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, покинули страну. Из Великобритании улетели 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

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Дипломаты отправились в Москву самолетом Ил-96 с бортовым номером RA-96023. Этот лайнер фигурирует в материалах дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафикеСообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

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В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия". 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056769
 
 
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...разве "Министерство иностранных дел", а не "Наркомат..."?
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Там достатньо кокаїнової пилюки в салоні щоб нормально закинутись.Головне-глибоко вдихати нюхалом. Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела" - Цензор.НЕТ 7438
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На родину, в Кострому, хороводы водить.
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Он не только кокс, но и Новичка возит? Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела" - Цензор.НЕТ 4243
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Угу,это у вас спецсамолет-дерьмовоз такой. Всякое дерьмо возит - то кокаин,то Патрушева,то руснявых "дипломатов".
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пока срач да внутри политические дела - мля ребилы миг 29 навернули в Сирии Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела" - Цензор.НЕТ 6656
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Шимус, откуда дровишки?

Я конечно рад, но хотелось бы с подтверждением.
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Весь полёт ползали под креслами и совали носы под обшивку и во все щели
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Это не самолет, а какой-то блокбастер, то кокс, то рыбку, то банддипломатов возит по всему свету. Он что у рашистов один такой ?
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Это такой специальный самолёт " с блекджеком и шлюхами" © Російські дипломати залишили Велику Британію на літаку з "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 479
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Добро пожаловать для поправки здоровья в родные кацапские джунгли !
Почувствуйте разницу между цивилизованной страной и хуйловской резервацией.
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Вообще-то этот аэроплан должен быть арестован властями Аргентины за наркотрафик.
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у Наркобарона самалётов нет,есть СТРЕХолёт но он на ремонте.пароход Адмирал Кузя в Британию не пустят Гринписы,экология это страшнее ядрёной бимбы Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела" - Цензор.НЕТ 3637
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О! Посиділа на борошні і стала краще виглядати! Млинців, мабуть напекла...
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обратно в дно, без перспектив и надежд - в стабильность, стабильное погружение в болото.
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Кокаин, мельдоний и новичок - триада успеха современной Рассеи.
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Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела".

Втішали аргентинським грузом як могли прямо під час польоту.


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Самолет - чистильщик. Заметает кацапские провалы
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В высокоскрепную Рассею из загнивающей Британии.
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как это кому? хуйлу,гундяйке и рамзанке.
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Причем тут ''кокаинового дела''? Из-за химатаки
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Выгнали из-за химатаки, а они не придумали ничего лучшего чем улететь на кокаиновом самолете.
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прилетят щасливыми, радостными и полными сил (тамв грузовом крапали осстались еще
их покажут в аэропорту и скажут что они наконец то освободилсь от тягот загнивающего запада... и стали щасливы
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шойгу ? показывает как он на Европу десантироваться будет
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Ехай нахуй, как пойоцца в незабвенной песне шнура , а теперь еще и всяких нетолерантных бритов.
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Во всей этой истории интересно то, что вместе с 23-мя дипломатами с Великобритании на Россиюшку уехали и 80 их родственников. Восемьдесят, Карл！ Вот так вот Россеюшку любят ныне...
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А почему Карл? Персонажа "Место встречи изменить нельзя" кажись Карпом звали.
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как то не гигенично , кокс и дерьмо , возить одним транспортом
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Кацапы пожили в цивилизации теперь и домой пора.
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Из Великобритании улетели 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи.
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НУ НАКОНЕЦ ТО.....
ЭТА.. АСТАТОЧНА ПЕРЕМОГО
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ТАКИХ ПЕРЕМОГ, ЙЯ ИСЧЁ НЕ ВИДЕЛА...
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ЦЕНЗИР. ДАВАЙ ИСЧЁ.. У МЕНЯ МЕСЯЧНЫЕ...
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знатно обосцанных хрюкоцапов сцаными тряпками по харе хлестают уже повсюду, вяликие пля, бугогага Російські дипломати залишили Велику Британію на літаку з "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 4798
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Рюссишэ партизанэн здавайся!яйко млеко давай и будэт тэбэ каммунызьм.
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Похороны на совремённой рацеи.
"А чо, - спрашиваю у того, кто сбросил это фото, - покойника вне гроба на погост тарабаните?" "Это, - отвечают мне, - не покойник, а сельский попыч. Успел, с#ка, лишнего хватануть на ногах не держался. Вот его и погрузили вместе с гробом. В надежде что до кладбища очухается, а там читанёт какую-никакую поминальную молитву". "Круто, - говорю, у вас". "А то!"
Російські дипломати залишили Велику Британію на літаку з "кокаїнової справи" - Цензор.НЕТ 2791
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела"
 
 
 
 
 
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