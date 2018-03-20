Российские дипломаты покинули Великобританию на самолете из "кокаинового дела".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

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Дипломаты отправились в Москву самолетом Ил-96 с бортовым номером RA-96023. Этот лайнер фигурирует в материалах дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве. По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро. По предварительным данным, обнаруженные в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

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В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным The Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию. Также появилась информация о том, что в операции участвовал спецборт из летного отряда "Россия".