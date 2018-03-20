 Львовский облсовет требует запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Винницкому, который сжег флаг ОУН в Варшаве

как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте облсовета.

"Особенно циничным выглядит то, что указанные действия произошли с участием депутата Сейма Республики Польша Роберта Винницкого, который совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины - красно-черным флагом и растоптал его перед камерами. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от Министерства иностранных дел Украины и СБУ немедленной и жестокой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата Сейма Республики Польша персоной, пребывание которой в Украине нежелательно", - говорится в тексте обращения.

Как сообщалось, 19 марта польские националисты провели манифестацию под зданием посольства Украины в Варшаве.

В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации радикалы сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Посольство Украины в Польше осудило манифестацию польских националистов и обвинило в антиукраинской пропаганде.