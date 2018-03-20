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Все про:история (1406) Львовщина (1402) облсовет (345) память (724) Польша (4243) флаг (610)

 Львовский облсовет требует запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Винницкому, который сжег флаг ОУН в Варшаве

Львовский облсовет обратился к МИД Украины и СБУ с требованием запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Роберту Винницкому за сожжение им в Варшаве 19 марта черно-красного флага ОУН.

как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте облсовета.

"Особенно циничным выглядит то, что указанные действия произошли с участием депутата Сейма Республики Польша Роберта Винницкого, который совершил надругательство над символом национально-освободительной борьбы Украины - красно-черным флагом и растоптал его перед камерами. Учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от Министерства иностранных дел Украины и СБУ немедленной и жестокой реакции. В частности, считаем необходимым объявить упомянутого депутата Сейма Республики Польша персоной, пребывание которой в Украине нежелательно", - говорится в тексте обращения.

Как сообщалось, 19 марта польские националисты провели манифестацию под зданием посольства Украины в Варшаве.

В протесте приняли участие представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря. Во время демонстрации радикалы сожгли изображения Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Посольство Украины в Польше осудило манифестацию польских националистов и обвинило в антиукраинской пропаганде.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056768
 
 
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Не запретить, а пустить на територию, взять с него штраф согласно законодательству Польши и назад отправить!
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это сепар , раша его спонсирует - смотрите сюда как она постит его телодвижения - https://news.rambler.ru/person/vinnitskiy-robert/ Роберт Винницкий.. раша кучу бабла даёт за антиукраинскую пропаганду
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главная задача РФ в гибридной войне это поссорить Украину с Западными союзниками,для этого точечно подкупаются политики и в Польше и в Украине,типа Вятровича,от вони которых поднимается целый снежный ком взаимных обвинений по сути на пустом месте
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нехай той вінецький приїде-а аи йому морду набийте.
за Прапор те треба робити
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Больше трэша, больше!!! А то скучно както
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Впустить тогда, когда вышьет бисером флаг ОУН .
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Логічно. Польща запроваджує свої правила, а ми - свої.
Коли сусід наривається на неприємності ( я про поляків)- він їх (неприємні) отримує!
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Не при этой власти. Пока у керма находятся потомки борцунов "с украинским буржуазным национализмом", ни какой вменяемой реакции Державы на явно невменямых соседей мы не дождемся.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьвовский облсовет требует запретить въезд в Украину депутату польского Сейма Винницкому, который сжег флаг ОУН в Варшаве
 
 
 
 
 
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