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 Политика Украины
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 ОБСЕ будет оказывать давление на Россию с требованием освободить Сущенко, - Дезир

Ситуация с задержанием и арестом в ​​России украинского журналиста Романа Сущенко является примером нарушения норм Хельсинского акта.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который находится с визитом в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

"Все страны-члены ОБСЕ подписывали Хельсинкский акт 1975 года. Они обязались защищать права журналистов. И ОБСЕ со времен своего создания стояла на позиции, что свобода слова, информации - они значительно выше вопросов безопасности. Именно поэтому страны ОБСЕ подписывали обязательства помогать работе журналистов. Мы понимаем, что отношения между некоторыми странами во время конфликтов сложные, как это сейчас между Украиной и Россией. Но мы настаивали и настаиваем, что журналисты не являются и не могут быть сторонами конфликта", - заявил он.

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По словам Дезира, он знал Романа Сущенко по его работе корреспондентом "Укринформа" в Париже. И был удивлен задержанию журналиста во время частного визита в Россию.

"По Сущенко много месяцев не было вообще понятно, в чем его обвиняют. Мой предшественник, и я, мы обращались в соответствующие органы в Москве. Как мы сейчас видим, обвинения Романа вообще не связаны с его профессиональной работой журналистом. Мы видим во многих странах такую ​​позорную практику, когда журналистов обвиняют в чем угодно - в терроризме, шпионаже, а не в том, за что преследуют", - заявил представитель ОБСЕ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056767
 
 
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Сенцова отравили радиоактивным веществом-считают эксперты.
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Не устану повторять.

Сущенко сам виноват. Ибо какого хрена собкор Укринформ во Франции вместо Парижа оказался в мацькве, окромя как по собственной дурости?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ будет оказывать давление на Россию с требованием освободить Сущенко, - Дезир
 
 
 
 
 
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