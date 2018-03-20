 Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму, - Арьев

Об этом он рассказал Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", – подчеркнул Арьев.

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Выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с рекордным результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.



Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.



19 марта пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что список из 140 человек, причастных к организации и проведению голосования в аннексированном Крыму, уже передали ЕС. Верховная Рада Украины намерена голосовать за непризнание выборов президента России.