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 Политика Украины
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 Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму, - Арьев

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев подал заявку на проведение дебатов по вопросу непризнания российских выборов в аннексированном Крыму на апрельской сессии Ассамблеи в Страсбурге.

Об этом он рассказал Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Очевидно, Украина должна обращаться к международному сообществу, чтобы осудить незаконные выборы на аннексированном полуострове. По крайней мере я, как глава делегации в ПАСЕ, уже подал заявку на проведение текущих дебатов на апрельской сессии в Страсбурге. Но, очевидно, мы можем отдать предпочтение поддержке срочных дебатов по расширенной тематике по России, если такое представление на расширенную тематику сделает делегация Великобритании", – подчеркнул Арьев.

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Выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с рекордным результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.

Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.

19 марта пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что список из 140 человек, причастных к организации и проведению голосования в аннексированном Крыму, уже передали ЕС. Верховная Рада Украины намерена голосовать за непризнание выборов президента России.

Источник: https://censor.net.ua/n3056766
 
 
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Не признать выборы в Крыму это значит Не признать выборы ВОООБЩЕ, т.е. президента в рашке нет, есть Контролирующая власть Группа лиц во главе с гражданином не имеющего официального Международного статуса. (там визу в стандартной очереди будет получать, в аэропорту в общей очереди, публичный туалет)
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В цьому і прикол. Але подивимось, як воно буде.
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Нема у этих педиків невдах яиц шоб с буйно помешанными мацкалями бодаться. да и хуйлу до одного места признание выборов легитимными. Объективно расеянский нароТ его опять выбрал шо с Крымом, шо без. Да и дружбан трампушка уже позвонил и поздравил. Так шо программа минимум выполнена - с метрополии асашай поздравили и бабло в облигациях американского госзайма нужно продолжать держать дальше)))
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Не признать выборы в Крыму, это не признать количество голосов крымчан и все.
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Після того як ці вибори визнали головні лідери, привітавши Путіна???................. Украина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму, - Арьев - Цензор.НЕТ 3769
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да он ваш Хуйло - так и пиши Андруша...\никто тебя здесь за это ругать не будет...\
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дебати з про вибори куйла є не що інше як повзуча легалізація куйла...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина инициировала дебаты в ПАСЕ о непризнании российских выборов в оккупированном Крыму, - Арьев
 
 
 
 
 
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