 Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США

Об этом сообщает Стив Герман, корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома в ходе общения с представителями СМИ совместно с Саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом.

"У нас была очень хорошая беседа и я ожидаю, что мы встретимся в недалеком будущем", - приводит слова Трампа Стив Герман.

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