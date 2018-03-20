 Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США

Об этом сообщает Стив Герман, корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома в ходе общения с представителями СМИ совместно с Саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом.
"У нас была очень хорошая беседа и я ожидаю, что мы встретимся в недалеком будущем", - приводит слова Трампа Стив Герман.
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Ну этo самo сoбoй. Как неделю назад выяснилoсь, друг вoва уже заранее пoзабoтился o благoпoлучии американскoй энергетики в частнoсти и инфраструктуры в целoм, взлoмав кoды управления атoмными станциями, электрoлиниями и вoдoснабжением. Как же егo теперь не пoздравить и не пoдтвердить приверженнoсть к сoтрудничеству вo всех сферах? Жаль тoлькo, чтo дoнальд наш самым первым с пoздравлениями не успел - вперед негo Дoдoн с этим абхазским хренoм пoдсуетились, ну а сразу за ними уже и президент США в oчередь встал...
Вiтання тобі наснилися, напевно перенюхав свіжопофарбованих матрьошок.
та й Меркель така ж...
Весь світ не поздоровив, дехто прокляв - а вони поздоровили
«Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа».
А где же вЯличие? Мож нужно эти все поздравления гордо бросить в ненавистные морды врагов рассеюшки?
Но всё равно от подобных новостей становится как-то гнидко.
Походу и Цензор с Бутусовым москалям продался?
А прищемить шо-то эти трое могут разве шо свои яйца в моих дверях.
Инфа проверенная, от самого Стива Германа. Не путать с Аней Герман из Колодруб - это другое.
Роли поменялись, теперь эксСовок разоряет Штаты "гонкой вооружений".
Так в чем притензии к Трампу?
Или Рэйган с Горби не встречался?
Или Порошенко руку не жал ему?
Поздравила бы (не дай Бог, конечно, эту экстремистку-большевичку в Белый дом) Клинтон, все бы тут молчали.
Против Трампа топит леволиберальная шушера, как в США, так и повсюду.
Ладно американцы, но как украинцы могут поддерживать Клинтон и Ко - это же марксисты-большевики!
Забыли, что делали большевики в Украине?
Это та же публика, только в развитии, в перспективе.
Основная борьба Трампа - это борьба за национальные ценности США - против леволиберальной идеологии всеобщей ненависти.
По сравнению с антитрамповской пропагандой в США, пропаганда в России - это детский сад.
Я очень рад, что в США реальная демократия (наверное, единственная страна на земле), и счастлив, что американцы проявили настоящую мудрость в 2016.
Трамп Путина поздравил - караул! Да, мне не нравится его "неопределенность", но... Украина имеет торгвлю, дипотношения, банки и т.д. и т.п. со страной-агрессором! Даже сотрудничество в сфере ВПК не полностью прекращено!
Трамп виноват? Как москалям Обама был виноват, так украинцам, - Трамп?
Трамп войдет в историю, как великий американский Президент. Возможно, самый великий.
Национальный парламент изберите, национального президента изберите в своей стране!
Никто ни за вас, ни за нас ничего делать не будет.
Линдси Грэм
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина.
Есть мнение, что гражданин Путин уже настолько оторвался от реальности, что таки ожидал поздравлений от лидеров ведущих стран мира и соседей, что уже вряд ли оправдается. Российские СМИ разнесли сообщение о поздравлении президента Франции Макрона, но на самом деле, тот звонил Путину по другим вопросам, не связанных с выборами. Он довел до старика позицию Запада по Сирии, Украине и химической атаке на Великобританию. Понятно, что от самой Британии поздравление может быть только в виде повестки в суд, а Штаты уже дали знать, что поздравлений не будет.
Очевидно, что и от Украины не будет никаких официальных поздравлений. Понятно, что отдельные граждане и гражданки, поздравили его в частном порядке, но поздравление кума или агентэссы - дежурная вещь и скорее - дань нормам приличия. Из них у Путина может сложиться искаженное впечатление от того, что он остался еще на один срок в объекте недвижимости с золотой сантехникой.
В то же время, Украина уже становится настоящей европейской страной, а потому, просто отмолчаться - нельзя. В какие-то моменты, молчание расценивается как согласие и потому, мы взяли на себя смелость поздравить Владимира Путина от имени редакции и наших многочисленных читателей. Причем, мы намерены это сделать в стиле, который сейчас очень ценится в РФ - с использованием исконности. Мы специально нашли исторический текст, который максимально соответствует нынешней ситуации. Правда, это стремление имеет свою цену. Написан он на языке, который в РФ считают несуществующим. Но нас оправдывает тот факт, что на момент составление оного, русского языка еще не было, а этот - был и на нем писали важные государственные бумаги.
Понятно, что мы его немного подправили, чтобы он полностью подходил именно к этому событию, но правки и добавления - минимальны и даже не совсем парламентские выражения мы оставляем почти без изменений, ибо из песни слов не выкинешь.
Итак, вот этот текст поздравления:
Ти, президент, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй ты в чорта президент, лицар і говнокомандувач, коли голою сракою ежака не вбъешь?! Чорт ти, висрана твоя морда. Пітух ти навозний, Гамбурзький і Якутський! Hе будешь ты, сукiн син, синiв україннських пiд собой мати, твойого вiйска мы не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*об твою мать! Вавилоньский ты жихась, Макэдоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Сирійський кат, випердок хімічний, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего х*я крюк. Свиняча ти морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну и мать твою й*б. От так тобi Українці видказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанських пасти і собак до смерті паплюжити. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцилуй в сраку нас!..
Поскольку этому тексту ( небольшими правками) уже несколько сотен лет и он стал одним из символов украинского народа, то его можно принимать за почти официальный. Надеюсь, это поздравление прочтет если и не сам Путин, но его окружение - точно. Вот оно и будет приветом от украинцев.