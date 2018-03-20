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 Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием и вскоре может встретиться с ним, чтобы обсудить сокращение вооружений, а также вопросы Украины и Сирии.

Об этом сообщает Стив Герман, корреспондент "Голоса Америки" в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома в ходе общения с представителями СМИ совместно с Саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом. 

"У нас была очень хорошая беседа и я ожидаю, что мы встретимся в недалеком будущем", - приводит слова Трампа Стив Герман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не удивили результаты выборов в России, Трамп не будет поздравлять Путина, - Белый дом

Источник: https://censor.net.ua/n3056765
 
 
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Петра третьим пригласите
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представляешь как тебя руске лишнехромосоми теперь прокленяет.
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Трамп и Путин выразили заинтересованность в активизации экономического сотрудничества, отдельно затронув тему энергетики.
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Ну этo самo сoбoй. Как неделю назад выяснилoсь, друг вoва уже заранее пoзабoтился o благoпoлучии американскoй энергетики в частнoсти и инфраструктуры в целoм, взлoмав кoды управления атoмными станциями, электрoлиниями и вoдoснабжением. Как же егo теперь не пoздравить и не пoдтвердить приверженнoсть к сoтрудничеству вo всех сферах? Жаль тoлькo, чтo дoнальд наш самым первым с пoздравлениями не успел - вперед негo Дoдoн с этим абхазским хренoм пoдсуетились, ну а сразу за ними уже и президент США в oчередь встал...
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Все таки поздравил, зато как наши СМИ форсили, что Меркель Трамп Макрон не поздравят
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ну признаиса, ажь кончил - ведь угодал, не?
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Че ты там ноешь? опять тебя отодрали и не заплатили?
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да ладно тебе, драят вас лишнехромос и та и будет продолжать, ведь вы якобы за стабильность проголосовали, так что не скули - ничего не изменится в лучшую сторону.
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Болезненный, ты цвет флага возле моего имени видишь? Причём я тут к кацапам? Если ты неадекват получил грубый ответ- поищи причину в себе
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он должен подумать,не менее 24 часов,над тем,что ты ему сказал
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в смысле, ты думаешь я то и делаю как жду, как какое то овно мне что то напишет - не смеши.
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да не скули, ведь что что, но однодневок под прокси тут различить не трудно - нескули, сглотаи горечь и мужаиса - да не первый и не последнии раз, тебе же не привыкать.
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инфузорий, как ты определил, что я под прокси? Черт галимый, помелом своим иди торгуй кто тебе 3 копейки кинет
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тудовлянін лаптєногий, Макрон дзвонив вашому хуйлопану з інших питань, не пов'язаних з виборами. Він довів до вашого старого мудака позицiю Заходу щодо Сирії, Україні і хімічної атаки на Британію.
Вiтання тобі наснилися, напевно перенюхав свіжопофарбованих матрьошок.
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Ещё один высрался, у вас че обострение сегодня обсмыркаши?
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ну давай, кацапе. Це як раз ваша тема.
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та вам в рашке неделю мож пить боярьішник
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Меркель и Трамп следили за Пэцей. Как только Пэця поздравил, так и Меркель, а за ней уже и Трамп.
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А говорили что не будет поздравлять.
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та вам в рашке неделю мож пить боярьішник
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от, падлюка, цей Трамп...
та й Меркель така ж...
Весь світ не поздоровив, дехто прокляв - а вони поздоровили
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Турбьёрн Ягланд, генсек Совета Европы:
«Поздравляю с вашим переизбранием 18 марта 2018 году на пост президента Российской Федерации. Мы в Совете Европы надеемся, что ваш новый президентский срок будет периодом мира и процветания для российского народа».
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А русня, такое впечатление, что эти поздравления от клятых пиндосов и ненавистных евролиберастов прям собирает, чтоб в рамочку на стенке прицепить.

А где же вЯличие? Мож нужно эти все поздравления гордо бросить в ненавистные морды врагов рассеюшки?
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Да ты шо?)) А вообще даже странно, что янгланд первый, вместе с *вечными вождями* не поздравил плешивого) Цирк) Открою для тебя большой секрет,это дипломатические формальности. Кацапетовку ,еще пока не послали окончательно в одно место,ну все идет к этому.
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Мир стремительно несётся в преисподнюю...
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Впрочем, в дипломатических делах само по себе это особо ни к чему не обязывает - сегодня можно поздравить, а завтра и задвинуть в задницу визжащий на предельных оборотах, брызжущий машинным маслом дымящийся моторпенис, усаженный крючьями и лезвиями.

Но всё равно от подобных новостей становится как-то гнидко.

Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США - Цензор.НЕТ 1562
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Очередная брехня от путинпропа. И Крым до сих пор при свечах живёт, кизяк собирают на растопку, крабов дохлых на пляжу жарят за неимением ежей... мост вообще за гранью - Шахназаров на Мосфильме кажный день снимает без дублей.
Походу и Цензор с Бутусовым москалям продался?
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Ну вот в Раде там хотят принять закон о непризнании легитимности.
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На Моцкве кацап кидал коктейли молотова по машинам совета пьедирации, но из-за своего врожденного рукожопства поджог свою скрепу😂
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Что это ЧМО может сказать (хромая утка). Американцы удивляются, так же как и мы, как мы могли такое ЧУДО избрать? Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США - Цензор.НЕТ 997
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Киля, не старайся. Всё равно твою "руССкую правду" никто слушать не будет.
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Ну, Трамп не от себя лично ,а от народа США. Так что к Трампу вопросов нет.
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Как раз лично от себя. Народу США на хуйло глубоко насрать,кроме ничтожного количества местной русни и наци-отморозков.
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Я смотрю, ты всех президентов ругаешь. Трампа, Порошенко. даже на Лукашенко иногда хвост подымаешь. Смотри, соберутся они вместе и прищемят тебе что нибудь.
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Я критикую любую власть, особенно ту,за которую голосовал. Холопское благоговейное почитание начальства - пережиток средневековья, атавизм,который сегодня встречается среди потомственных рабов.
А прищемить шо-то эти трое могут разве шо свои яйца в моих дверях.
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Не бздеть, народ! Лохматое чмо будет изгнано из обкома. Не в этом году - так в следующем
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Трамп Хуйлу на смартфоне покажет как он херячит российских ихтамнетов в Сирии.
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американцы Трампу в его Твиттер кидают...

Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США - Цензор.НЕТ 9226
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после хуйла у Трампа запланирована встреча с Ким Чен Ином, а потом с Асадом.
Инфа проверенная, от самого Стива Германа. Не путать с Аней Герман из Колодруб - это другое.
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ни как не отлипнут друг от дружки как говно от башмака...
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Агенты Госдепа сообщают что к концу года военный бюджет США к концу года может увеличится с 700 миллиардов долл. до 1 триллиона.что предложит Наркобарон Кремля с 50 ярдами Трампу? Чтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США - Цензор.НЕТ 5926
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Ещё пару мультиков
Роли поменялись, теперь эксСовок разоряет Штаты "гонкой вооружений".
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Як я зрозумів, то про справжнє невизнання виборів президента в Росії - мова навіть і не йде..................
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ну попробуй поговорить с бешеной собакой.Это может иметь успех только после интенсивного курса лечения а он еще только начинается
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Вы что считаете, что Хклинтон не поздравила бы? Забыли про "перезагрузку"?
Так в чем притензии к Трампу?
Или Рэйган с Горби не встречался?
Или Порошенко руку не жал ему?

Поздравила бы (не дай Бог, конечно, эту экстремистку-большевичку в Белый дом) Клинтон, все бы тут молчали.

Против Трампа топит леволиберальная шушера, как в США, так и повсюду.

Ладно американцы, но как украинцы могут поддерживать Клинтон и Ко - это же марксисты-большевики!

Забыли, что делали большевики в Украине?

Это та же публика, только в развитии, в перспективе.

Основная борьба Трампа - это борьба за национальные ценности США - против леволиберальной идеологии всеобщей ненависти.

По сравнению с антитрамповской пропагандой в США, пропаганда в России - это детский сад.

Я очень рад, что в США реальная демократия (наверное, единственная страна на земле), и счастлив, что американцы проявили настоящую мудрость в 2016.

Трамп Путина поздравил - караул! Да, мне не нравится его "неопределенность", но... Украина имеет торгвлю, дипотношения, банки и т.д. и т.п. со страной-агрессором! Даже сотрудничество в сфере ВПК не полностью прекращено!

Трамп виноват? Как москалям Обама был виноват, так украинцам, - Трамп?

Трамп войдет в историю, как великий американский Президент. Возможно, самый великий.

Национальный парламент изберите, национального президента изберите в своей стране!

Никто ни за вас, ни за нас ничего делать не будет.
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Начинать надо с Билла Клинтона,за какие такие заслуги старина Билл отстегнул Боре алканавту кредит на 46,6 миллиарда долларов
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«Поздравляю президента России Путина с поддельной победой в поддельных выборах. Да поможет небо тем 25%, кто не голосовал за него!»
Линдси Грэм
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина.

Есть мнение, что гражданин Путин уже настолько оторвался от реальности, что таки ожидал поздравлений от лидеров ведущих стран мира и соседей, что уже вряд ли оправдается. Российские СМИ разнесли сообщение о поздравлении президента Франции Макрона, но на самом деле, тот звонил Путину по другим вопросам, не связанных с выборами. Он довел до старика позицию Запада по Сирии, Украине и химической атаке на Великобританию. Понятно, что от самой Британии поздравление может быть только в виде повестки в суд, а Штаты уже дали знать, что поздравлений не будет.
Очевидно, что и от Украины не будет никаких официальных поздравлений. Понятно, что отдельные граждане и гражданки, поздравили его в частном порядке, но поздравление кума или агентэссы - дежурная вещь и скорее - дань нормам приличия. Из них у Путина может сложиться искаженное впечатление от того, что он остался еще на один срок в объекте недвижимости с золотой сантехникой.
В то же время, Украина уже становится настоящей европейской страной, а потому, просто отмолчаться - нельзя. В какие-то моменты, молчание расценивается как согласие и потому, мы взяли на себя смелость поздравить Владимира Путина от имени редакции и наших многочисленных читателей. Причем, мы намерены это сделать в стиле, который сейчас очень ценится в РФ - с использованием исконности. Мы специально нашли исторический текст, который максимально соответствует нынешней ситуации. Правда, это стремление имеет свою цену. Написан он на языке, который в РФ считают несуществующим. Но нас оправдывает тот факт, что на момент составление оного, русского языка еще не было, а этот - был и на нем писали важные государственные бумаги.
Понятно, что мы его немного подправили, чтобы он полностью подходил именно к этому событию, но правки и добавления - минимальны и даже не совсем парламентские выражения мы оставляем почти без изменений, ибо из песни слов не выкинешь.
Итак, вот этот текст поздравления:
Ти, президент, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй ты в чорта президент, лицар і говнокомандувач, коли голою сракою ежака не вбъешь?! Чорт ти, висрана твоя морда. Пітух ти навозний, Гамбурзький і Якутський! Hе будешь ты, сукiн син, синiв україннських пiд собой мати, твойого вiйска мы не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*об твою мать! Вавилоньский ты жихась, Макэдоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Сирійський кат, випердок хімічний, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего х*я крюк. Свиняча ти морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну и мать твою й*б. От так тобi Українці видказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанських пасти і собак до смерті паплюжити. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцилуй в сраку нас!..
Поскольку этому тексту ( небольшими правками) уже несколько сотен лет и он стал одним из символов украинского народа, то его можно принимать за почти официальный. Надеюсь, это поздравление прочтет если и не сам Путин, но его окружение - точно. Вот оно и будет приветом от украинцев.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧтобы говорить об Украине и Сирии, Трамп может встретиться с Путиным - заявление президента США
 
 
 
 
 
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