 Псевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это один из аргументов, который будет приводиться нашим партнерам в США, ЕС о введении дополнительных санкций против РФ, поскольку мы абсолютно не признаем псевдовыборы, которые происходили на территории аннексированного Крыма", - отметил Петренко.
Он добавил, что проведение Россией выборов в Крыму "будет дополнительным аргументом для нашей дипломатии, чтобы они обращались по введению дополнительных санкций в отношении тех лиц, которые были причастны к организации избирательного процесса в украинском Крыму".
Выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с рекордным результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.
Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.
"Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год). Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании "Газпром".
Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. "Газпром" признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей."
Лол. На "Южный поток" поехавшие потратили 250 млрд. рублей в землю, зарытые трубы и законсервированные станции, теперь 46 ярдов выбросили в пропасть на "Турецкий". Больше чем уверен, что не последняя усушка утруска. Если представить себе, сколько ребята убили на лоббирование, ручные партии, взятки, продажи в кредит Турции С-400, уступки Болгарии, суды с экологами и антимонопольными организациями, на переброску труб с юга на "Северный поток-2" то можно было бы спокойно 10 лет продолжать экспорт через Украину, и не париться. Но так слишком легко. Вот так вот выглядит сумасшествие, запомните как именно. Когда впереди экономики начинает бежать политика или идеология, получается срала мазала - не хватило глины. Всегда спрашивайте себя - зачем я делаю то или это, не горит ли у меня пукан и не заставляет ли делать странное.
https://ukrainian.voanews.com/a/putin-tramp-rozmova/4306882.html
для петрова особисто ...
Condom'ы, как вы это объясните?
За период с января по ноябрь 2017 года Украина увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6%. Взамен товарооборот с ЕС вырос всего на 27,6%.
При авиаударе по школе в Восточной Гуте погибли не менее 16 детей
Свыше 50 человек были ранены при обстрелах Восточной Гуты, отмечают представители сирийской оппозиции. В ООН обеспокоены усилением гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Африне.
http://thehill.com/homenews/senate/379339-mccain-rips-trumps-congratulatory-call-to-putin-as-insult-to-russian-people
ну я же дал ссылку на чисто Штатовский ресурс - это извинение...
мир признал выборы