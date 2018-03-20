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 Политика Украины
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Все про:выборы (20210) Крым (19703) санкции (6600) Петренко Павел (634)

 Псевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко

Принятие Верховной Радой постановления о непризнании результатов выборов президента РФ в оккупированном Крыму станет аргументом в вопросе введения дополнительных санкций против России.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это один из аргументов, который будет приводиться нашим партнерам в США, ЕС о введении дополнительных санкций против РФ, поскольку мы абсолютно не признаем псевдовыборы, которые происходили на территории аннексированного Крыма", - отметил Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ

Он добавил, что проведение Россией выборов в Крыму "будет дополнительным аргументом для нашей дипломатии, чтобы они обращались по введению дополнительных санкций в отношении тех лиц, которые были причастны к организации избирательного процесса в украинском Крыму".

Также читайте: ЕС получил от Украины список из 140 человек, причастных к проведению незаконных выборов президента РФ в Крыму

Выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с рекордным результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.

Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.

Источник: https://censor.net.ua/n3056763
 
 
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Порошенко начал поздравление Путина со слов "Ваше превосходительство",так что не надо напрягаться тов.Петренко.
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obsessive compulsive inordinatio. Обращайтесь к психиатру.
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Турки отказываются от российского газа, "Газпром" пилит трубы
Псевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко - Цензор.НЕТ 8200

Псевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко - Цензор.НЕТ 7263"Российский концерн «Газпром» проведет ликвидацию и консервацию трубопроводов из-за сокращения мощностей «Турецкого потока» (с 63 до 31,5 миллиарда кубометров в год). Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании "Газпром".

Ликвидации подлежат 506 километров линейной части восточного маршрута (Починки - Анапа) «Южного коридора» и газоизмерительная станция «Моршанская». Эта линия проложена в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. "Газпром" признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей."

Лол. На "Южный поток" поехавшие потратили 250 млрд. рублей в землю, зарытые трубы и законсервированные станции, теперь 46 ярдов выбросили в пропасть на "Турецкий". Больше чем уверен, что не последняя усушка утруска. Если представить себе, сколько ребята убили на лоббирование, ручные партии, взятки, продажи в кредит Турции С-400, уступки Болгарии, суды с экологами и антимонопольными организациями, на переброску труб с юга на "Северный поток-2" то можно было бы спокойно 10 лет продолжать экспорт через Украину, и не париться. Но так слишком легко. Вот так вот выглядит сумасшествие, запомните как именно. Когда впереди экономики начинает бежать политика или идеология, получается срала мазала - не хватило глины. Всегда спрашивайте себя - зачем я делаю то или это, не горит ли у меня пукан и не заставляет ли делать странное.
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...Між тим Путіна офіційно привітала із переобранням канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент ЄС Жан-Клод Юнкер. Лідери ЄС та Німеччини наголосили у своїх звернення на важливості співпраці із Росією.
https://ukrainian.voanews.com/a/putin-tramp-rozmova/4306882.html

для петрова особисто ...
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А какие санкции от Украины будут? Во сколько раз торговлю с РФ в этом году увеличите на зло Путену?
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Саакашвили вышлют и грузинских добробатов...а, подожжи, их же уже выслали. Теперь Сакварелидзе вышлют и НАБУ распустят. Выкуси, Путин!
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Псевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко
Condom'ы, как вы это объясните?

За период с января по ноябрь 2017 года Украина увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6%. Взамен товарооборот с ЕС вырос всего на 27,6%.
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Трамп поздравил Путина с переизбранием
При авиаударе по школе в Восточной Гуте погибли не менее 16 детей

Свыше 50 человек были ранены при обстрелах Восточной Гуты, отмечают представители сирийской оппозиции. В ООН обеспокоены усилением гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Африне.
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Сударь... я на Голос Америки ссылку дал!
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да видел я это - только и у этого голоса бывают проколы...
ну я же дал ссылку на чисто Штатовский ресурс - это извинение...
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правильно трактует парубий-не выборы в крыму а выборы в рф не призновать-- и сэтим постановлением надо обратиться в оон чтоб весь мир не признал эти выборы.
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и думаешь что-то измениться?
мир признал выборы
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Санкции для тех крымчан которые головами, а потом прутся на материковую Украину за жратвой и пенсией.А ещё своих детей на халяву в вузы вне конкурса пихают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПсевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко
 
 
 
 
 
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