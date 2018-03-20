 Псевдовыборы в Крыму станут дополнительным аргументом для санкций против России, - Петренко

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это один из аргументов, который будет приводиться нашим партнерам в США, ЕС о введении дополнительных санкций против РФ, поскольку мы абсолютно не признаем псевдовыборы, которые происходили на территории аннексированного Крыма", - отметил Петренко.

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Он добавил, что проведение Россией выборов в Крыму "будет дополнительным аргументом для нашей дипломатии, чтобы они обращались по введению дополнительных санкций в отношении тех лиц, которые были причастны к организации избирательного процесса в украинском Крыму".

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Выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с рекордным результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.



Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.