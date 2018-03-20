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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6945) прослушка (211) Холодницкий (415) САП (725)

 В кабинете Холодницкого несколько месяцев велась "прослушка", материалы находятся у Луценко

"Прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры Украины.

По данным источника "Цензор.НЕТ" в кабинете Специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого 6 марта было обнаружено подслушивающее устройство. Как выяснилось, "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры и с санкции суда.

Читайте: Спикер САП прокомментировал информацию об "отставке" Холодницкого: "Исполняет обязанности в обычном режиме"

Материалы "прослушки" находятся у Генерального прокурора Юрия Луценко. "Прослушка" кабинета Холодницкого продолжалась несколько месяцев. Детали разговоров и  результаты операции пока не обнародованы. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не дают более детальной информации о ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешнее давление наоборот заставляет НАБУ и САП поддерживать друг друга, - Холодницкий

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

Источник: https://censor.net.ua/n3056762
 
 
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Проблема в то, что кто-бы кого не слушал - честных нет нигде.
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Хозяин положения тот, у кого есть компромат. Желательно иметь компромат на всех. Идем на выборы. Скоро прольются реки гавна! Самое главное потопить конкурентов в океане говна, а Украина то таке.
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Перетворили країну в гадюшник, одне одного, щоб могли, то утопили би в ложці води. Сценарії пишуть, фільми знімають, одні за другими шпигують... а що чекає народ...
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С каталами в подкидного играть бесполезно
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Югик, ты лучше расскажи шо там с днепровскими судьями, которые Холодницкому рекордную взятку предлагали. Уже восстановили в должностях? Убытки компенсировали?
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сытник порезвее оказался,спецпрокурора сьел...вы ему еще спецсуд дайте-и тех захавает
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ кабинете Холодницкого несколько месяцев велась "прослушка", материалы находятся у Луценко
 
 
 
 
 
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