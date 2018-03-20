 В кабинете Холодницкого несколько месяцев велась "прослушка", материалы находятся у Луценко

По данным источника "Цензор.НЕТ" в кабинете Специального антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого 6 марта было обнаружено подслушивающее устройство. Как выяснилось, "прослушка" была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генеральной прокуратуры и с санкции суда.

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Материалы "прослушки" находятся у Генерального прокурора Юрия Луценко. "Прослушка" кабинета Холодницкого продолжалась несколько месяцев. Детали разговоров и результаты операции пока не обнародованы. Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не дают более детальной информации о ситуации.

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Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.