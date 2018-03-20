 На взятке $500 попался судья в Волынской области, - НАБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "20 марта 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Сообщение о подозрении подписано заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким.

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Как выяснило следствие, судья за денежное вознаграждение в размере 500 долл.США пообещал лицу, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения") повлиять на принятие решения своим коллегой. Последний, во исполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя. По данным следствия, 15 марта 2018 судья сообщил о необходимости передачи предмета неправомерной выгоды третьему лицу, которым оказался адвокат.



Детективами НАБУ проверяется возможная причастность других служителей Фемиды к совершению указанного преступления.



Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года".

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