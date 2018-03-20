EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  929  10
Материалы по теме:
Все про:взятка (3641) Луцк (325) судья (1850)

 На взятке $500 попался судья в Волынской области, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в получении 500 долларов взятки через посредника-адвоката.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе НАБУ.

В сообщении отмечается: "20 марта 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили судье Луцкого горрайонного суда Волынской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Сообщение о подозрении подписано заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким.

Также смотрите: Судья окружного админсуда и его брат-адвокат задержаны на Волыни за получение 3,6 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Как выяснило следствие, судья за денежное вознаграждение в размере 500 долл.США пообещал лицу, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения") повлиять на принятие решения своим коллегой. Последний, во исполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя. По данным следствия, 15 марта 2018 судья сообщил о необходимости передачи предмета неправомерной выгоды третьему лицу, которым оказался адвокат.
 
Детективами НАБУ проверяется возможная причастность других служителей Фемиды к совершению указанного преступления.
 
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2017 года".

Также читайте: Экс-директор Луцкого хлебокомбината продуктов задержан по подозрению в растрате более 58 млн грн, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3056761
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
 показать весь комментарий
 
 
Сдал явно судья, который вел административное дело. Фишка - я пашу, а они бабки гребут. И на том спасибо .
 показать весь комментарий
 
 
Взятка в Украине это народный обычай. Глупо с ним бороться.
 показать весь комментарий
 
 
не може бути! вона ж пройшла люстрацію!
вона чесна!
вістаньте від жінки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке $500 попался судья в Волынской области, - НАБУ
 
 
 
 
 
 вверх