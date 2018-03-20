 С начала года корью заболели 7,7 тыс. человек, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7 752 человека - 2 687 взрослых и 5 065 детей. Госпитализированы 5 352 человека. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

За последнюю неделю корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).

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Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1 662), Закарпатской (1 396), Одесской (1 110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях.

В Минздраве отмечают, что вакцина от кори есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 359 тыс. доз.

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