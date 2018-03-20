EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Здоровье
  227  10
Все про:болезнь (420) вакцина (323) Минздрав (1494) корь (78)

 С начала года корью заболели 7,7 тыс. человек, - Минздрав

С начала 2018 года корью в Украине заболели 7 752 человека, 7 человек умерли от осложнений кори.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7 752 человека - 2 687 взрослых и 5 065 детей. Госпитализированы 5 352 человека. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

За последнюю неделю корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Практически все регионы уже обеспечены вакцинами от кори, паротита и краснухи. Поставка на Черниговщину ожидается сегодня, - замглавы Минздрава

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1 662), Закарпатской (1 396), Одесской (1 110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях.

В Минздраве отмечают, что вакцина от кори есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 359 тыс. доз.

Читайте: Оккупированному Донбассу угрожает эпидемия кори, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3056757
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не, у нас министр самозванка и не понятно кем назначена, это ещё хорошо, что не 70 или не 700 тыс.
 показать весь комментарий
 
Прививки делают из людей гомосексуалистов - ученый04.04.2013 14:10 70-летний итальянский ученый, журналист и противник вакцинации Жан Паоло Ваноли свято верит в то, что прививки способны изменить традиционную сексуальную ориентацию на нетрадиционную.
Это пагубный процесс Ваноли объясняет так: «Вакцина вводится в организм ребенка, ребенок растет и пытается найти и понять свою собственную индивидуальность. А в вакцине присутствуют различные вещества, которые угнетающе воздействуют на человека при попадании в мозг, и он теряется перед проблемой выбора и становится геем»
«Так вот за каждой вакциной стоит появление нового гомосексуалиста, она не дает личности свободно формироваться. В будущем нас ждет генетическая катастрофа», - заявляет ученый
 показать весь комментарий
 
 
Если этот Ваноли реально существует, то он редкий идиот.
 показать весь комментарий
 
В 2006 году у Кэрри Стил диагностировали аневризму сосудов головного мозга. У женщины появился страх перед ремиссией меланомы, от чего она решилась на альтернативные методы лечения смертельного недуга.

После двух лет жутких головных болей и страха умереть от рака Кэрри однажды приснился сон, в котором она пила собачью мочу, как исцеляющий эликсир. Проснувшись, женщина решила, что все это было неспроста, и сон был вещим. Она начала изучать всю доступную ей информацию об уринотерапии. Кэрри читала о потрясающих результатах исключительно альтернативного метода лечения и наконец решилась. «Я прикинула все «за» и «против», и «за» оказалось несоизмеримо больше. Да, в конце концов, нужно было просто преодолеть брезгливость и отвращение, вот и все», - рассказывает женщина. И она их преодолела, Кэрри стала опрокидывать по стакану урины своей любимой собаки в день для того, чтобы на своем опыте проверить, так ли она полезна и чудесна, как о ней пишут. С 2008 года Кэрри Стил не принимает никаких укрепляющих препаратов, кроме мочи и утверждает, что боли исчезли, и рак не вернулся. «Знаете, мое чудодейственное «лекарство» иногда бывает соленым на вкус, иногда у него сливовый привкус и даже шампанского. Ммм, дайте-ка подумать, вот еще бывает лимонный», - делится своими наблюдениями и органолептическими свойствами урины Кэрри.

Женщина стала настоящим адептом уринотерапии, она призывает своих родных, близких и друзей последовать ее примеру и обзавестись пусть не слишком хорошо пахнущей, зато полезной, а ее взгляд, привычкой. Кэрри даже хочет запустить свой канал на YouTube, где она могла бы выкладывать своеобразные обучающие видеолекции о пользе уринотерапии, о правилах употребления мочи и прочую познавательную информацию.
 показать весь комментарий
 
Приятного Вам аппетита, но этим занимайтесь без меня.
 показать весь комментарий
 
Вы хотите меня дистанционно лечить блевототерапией? Спасибо, не нуждаюсь.
 показать весь комментарий
 
Прививать детей надо ,а не стенать!Родители и бабушки виноваты.В допрививочное время только половина детей доживала до совершеннолетия.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеС начала года корью заболели 7,7 тыс. человек, - Минздрав
 
 
 
 
 
 вверх