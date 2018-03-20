Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
В течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7 752 человека - 2 687 взрослых и 5 065 детей. Госпитализированы 5 352 человека. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.
За последнюю неделю корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).
Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1 662), Закарпатской (1 396), Одесской (1 110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях.
В Минздраве отмечают, что вакцина от кори есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 359 тыс. доз.
Это пагубный процесс Ваноли объясняет так: «Вакцина вводится в организм ребенка, ребенок растет и пытается найти и понять свою собственную индивидуальность. А в вакцине присутствуют различные вещества, которые угнетающе воздействуют на человека при попадании в мозг, и он теряется перед проблемой выбора и становится геем»
«Так вот за каждой вакциной стоит появление нового гомосексуалиста, она не дает личности свободно формироваться. В будущем нас ждет генетическая катастрофа», - заявляет ученый
После двух лет жутких головных болей и страха умереть от рака Кэрри однажды приснился сон, в котором она пила собачью мочу, как исцеляющий эликсир. Проснувшись, женщина решила, что все это было неспроста, и сон был вещим. Она начала изучать всю доступную ей информацию об уринотерапии. Кэрри читала о потрясающих результатах исключительно альтернативного метода лечения и наконец решилась. «Я прикинула все «за» и «против», и «за» оказалось несоизмеримо больше. Да, в конце концов, нужно было просто преодолеть брезгливость и отвращение, вот и все», - рассказывает женщина. И она их преодолела, Кэрри стала опрокидывать по стакану урины своей любимой собаки в день для того, чтобы на своем опыте проверить, так ли она полезна и чудесна, как о ней пишут. С 2008 года Кэрри Стил не принимает никаких укрепляющих препаратов, кроме мочи и утверждает, что боли исчезли, и рак не вернулся. «Знаете, мое чудодейственное «лекарство» иногда бывает соленым на вкус, иногда у него сливовый привкус и даже шампанского. Ммм, дайте-ка подумать, вот еще бывает лимонный», - делится своими наблюдениями и органолептическими свойствами урины Кэрри.
Женщина стала настоящим адептом уринотерапии, она призывает своих родных, близких и друзей последовать ее примеру и обзавестись пусть не слишком хорошо пахнущей, зато полезной, а ее взгляд, привычкой. Кэрри даже хочет запустить свой канал на YouTube, где она могла бы выкладывать своеобразные обучающие видеолекции о пользе уринотерапии, о правилах употребления мочи и прочую познавательную информацию.