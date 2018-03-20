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 Общество
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 Военная часть в Берегово на Закарпатье помогала местным жителям во время метелей и наводнений, - Минобороны

Государство Украина возобновляет свою инфраструктуру на всей территории Украины, в том числе на Закарпатье – это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого гражданина Украины.

Как передает Цензор.НЕТ о этом сообщил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Украины Александр Поронюк, комментируя "112 каналу" заявление МИД Венгрии о недопустимости возобновления базирования военной части в г.Берегово Закарпатской области.

"Раньше ВСУ должны были насчитывали 50 тыс, а сейчас же у нас официально 250 тыс личного состава. Понятно, что для такого количества должны быть военные городки, полигоны, соответствующая инфраструктура. И это касается не только Закарпатья – развивается "Десна" в Киевской области, в Коломые Ивано-Франковской области, на Тернопольщине, Львовщине и т.п, практически по всей Украине. И поэтому заявление Сиярто – голословное", - сказал Поронюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обеспокоены намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово, - МИД Венгрии

"Я очень хорошо помню, когда в Берегово стоял 415 механизированный полк 128-й бригады (на то время - дивизии). И закарпатцы очень хорошо помнят, как военные помогали им во время метелей или наводнений, как они спасали людей", - добавил он.

По его словам, в том числе поэтому, когда проходило сокращение, были письма к предыдущим министрам обороны, чтобы оставить в той или иной местности военную часть. "Кроме всего, они существенно пополняли местные бюджеты. Ибо есть налог с физлиц, есть люди, оставляющие свое денежное содержание в местных магазинах-на базарах и вокруг них местное население имело неплохие заработки", - сказал офицер.

"Государство возобновляет свою инфраструктуру. Так что это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого гражданина Украины. Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не слушать иностранных политиков", - подчеркнул Поронюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056755
 
 
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В Берегово стоял 315 механизированный полк, а не 415!
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ну нащо ви?
а! - це щоби заплутати шпійонажів.
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Подобный высер этого недоделаного венгра говорит о том, что у них есть планы по захвату нашей территории.
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Не смеши, Венгрия жалкая страна в военном отношении и ВСУ им не по зубам.....вся истерия и бред, который несут венгерские политики в сторону Украины рассчитан исключительно на их вату.
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Может они надеяться на кацапов, что они начнут полномасштабную войну и мы будем вынуждены все наши силы кинуть на борьбу с кацапами....
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"не смеши"
так говорили многие до 2014 гг, по вопросу возможной войны с РФ, захвата Крыма и т.д.....
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Если Венгрия попытается захватить Береговое,то она может целиком войти в Закарпатскую область Украины
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При условии отсутствия в это время полномасштабной войны кацапов с Украиной, безусловно. Венгры в военном плане это пыль
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зачем оправдываться, мало ли что полоумный венгр наговорит
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По моему ничего не надо никому объяснять и оправдываться. Берегово это такая же неотъмлемая часть Украины как любая другая. Украина имеет право иметь свои военные части в любой точке своей территории, и не должна ни у кого спрашивать об этом разрешения.
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И запретить продавать презервативы в Сильпо! Военная часть в Берегово на Закарпатье помогала местным жителям во время метелей и наводнений, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2632
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мне тоже кажется что не надо никому ничего обьяснять. На своей территории Украина делает все что ей нужно....
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Прикольный городишко это Берегово. Да, там мадьяры в основном, не все украинский понимают, но ночью можно вылезти из гостинницы и полазить по злачным местам без приключений. Хотя не покидает ощущение, что это не совсем Украина, в Мукачево с этим проще.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВоенная часть в Берегово на Закарпатье помогала местным жителям во время метелей и наводнений, - Минобороны
 
 
 
 
 
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