 Военная часть в Берегово на Закарпатье помогала местным жителям во время метелей и наводнений, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ о этом сообщил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Украины Александр Поронюк, комментируя "112 каналу" заявление МИД Венгрии о недопустимости возобновления базирования военной части в г.Берегово Закарпатской области.

"Раньше ВСУ должны были насчитывали 50 тыс, а сейчас же у нас официально 250 тыс личного состава. Понятно, что для такого количества должны быть военные городки, полигоны, соответствующая инфраструктура. И это касается не только Закарпатья – развивается "Десна" в Киевской области, в Коломые Ивано-Франковской области, на Тернопольщине, Львовщине и т.п, практически по всей Украине. И поэтому заявление Сиярто – голословное", - сказал Поронюк.

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"Я очень хорошо помню, когда в Берегово стоял 415 механизированный полк 128-й бригады (на то время - дивизии). И закарпатцы очень хорошо помнят, как военные помогали им во время метелей или наводнений, как они спасали людей", - добавил он.

По его словам, в том числе поэтому, когда проходило сокращение, были письма к предыдущим министрам обороны, чтобы оставить в той или иной местности военную часть. "Кроме всего, они существенно пополняли местные бюджеты. Ибо есть налог с физлиц, есть люди, оставляющие свое денежное содержание в местных магазинах-на базарах и вокруг них местное население имело неплохие заработки", - сказал офицер.

"Государство возобновляет свою инфраструктуру. Так что это укрепление национальной безопасности и безопасности каждого гражданина Украины. Мы должны делать то, что для нас надежно и безопасно, а не слушать иностранных политиков", - подчеркнул Поронюк.

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