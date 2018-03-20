 Всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в госбюджет - это свыше 100 млн грн, - Петренко

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств - всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.
Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идёт о 8,5 млрд грн".
"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сообщил министр юстиции.
Ранее Исполнительная служба открыла производство по взысканию с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен (половину суммы составляет собственно штраф, половину - пеня за неуплату) и аресту его имущества, после того как Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ и пени в размере 172 млрд гривен. Сейчас сумма украинских требований еще увеличилась за счет суммы исполнительного сбора (17,193 млрд гривен). Таким образом, исполнительное производство открыто на 189,125 млрд грвн (более $7,1 млрд). В марте 2018 года Министерство юстиции Украины сформировало межведомственную рабочую группу, которая запустит процесс исполнения решения украинского суда о взыскании с "Газпрома" (РФ) 172 млрд грн (около $6 млрд) штрафа Антимонопольного комитета Украины в зарубежных юрисдикциях.
Это сколько %, 1 или меньше?
Несколько банков...прямо названия таки Русский стандарт, Банк России, Альфа банк и так далее и тому подобное
Хотя у кого я ищу логику?
Слова о вине зрадофилов в том что они выступали против засилия предприятий агрессора, не предвидив будущее - полная шиза.
вот только имущества грязьпрома на нашей территории более нету-чем грозитесь?
что будете арестовывать? предполагаю,что решению нашего Печерского суда вряд ли кто то всерьез воспримет в Европе и разрешит конфисковать на своей территории имущество грязьпрома. а законтрактованный европейцами газ из трубы отобрать невозможно-по рукам надают по самое не горюй.
тебе нужно имущества сразу на 10 лярдов?! всё что меньше не подходит?
От газпрома только перья лететь будут
имущество описано в соответствии с решением Печерского,а не Стокгольмского,суда.
а это--очеень большая разница
вот только Газпром нынче на нашей территории остался ужо и без трусов-их сняли вместе с теми 100млн.грн.
дальше осталось щипать лишь шерсть на волосатых местах Газпрома либо шкуру снимать
чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идёт о 8,5 млрд грн". Источник: https://censor.net.ua/n3056750
Так 6 000 000 000 доларів чи 8 500 000 000 гривень?
Что за сумма в 8,5 лярдов гривен не знаю. Искать влом,но возможно ещё по какому-то иску к грязьпрёму виграна.
Там же у исполнителей скандал был за миллионные премии.
!!!!!
ТЕПЕРЬ ВСЕГО-ТО ОСТАЛОСЬ 2,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ПО ОДНОМУ ИСКУ СПИСАТЬ И ДВЕ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН ПО ДРУГОМУ.
Коса - последняя надежда Пуйла на справедливость.
Сейчас Газпром стоит 53 млрд$, а Apple - более 900 млрд$. К маю 2018 Apple достигнет 1 трлн$.
Разориться, торгуя ресурсами - искусство!
Если вы случайно встретите артиста
С жутким перегаром и беззубым ртом ,
Приготовьтесь слушать песню шовиниста
Эту песню он исполнит русским языком.
И беззубо улыбаясь, получает он оргазм,
Представляя, как Планете он закру-чи-ва-ет газ...