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 Политика Украины
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Все про:Газ (8772) Газпром (2740) госбюджет (579) Петренко Павел (634)

 Всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в госбюджет - это свыше 100 млн грн, - Петренко

Все средства российского Газпрома, которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Россия должна Украине по газовым делам 8,5 млрд долл., - Гройсман

"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств - всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.

Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идёт о 8,5 млрд грн".

"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сообщил министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский суд отказался удовлетворить апелляцию "Газпрома" об уплате в госбюджет Украины более 171 млрд грн

Ранее Исполнительная служба открыла производство по взысканию с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен (половину суммы составляет собственно штраф, половину - пеня за неуплату) и аресту его имущества, после того как Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ и пени в размере 172 млрд гривен. Сейчас сумма украинских требований еще увеличилась за счет суммы исполнительного сбора (17,193 млрд гривен). Таким образом, исполнительное производство открыто на 189,125 млрд грвн (более $7,1 млрд). В марте 2018 года Министерство юстиции Украины сформировало межведомственную рабочую группу, которая запустит процесс исполнения решения украинского суда о взыскании с "Газпрома" (РФ) 172 млрд грн (около $6 млрд) штрафа Антимонопольного комитета Украины в зарубежных юрисдикциях.

Источник: https://censor.net.ua/n3056750
 
 
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😂😂😂 рыдаю со зрадофермы!!! не трогают газпром - зрада! описали всё имущество - зрада!
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100млн грн при долге согласно слов некого Гройсмана 8 млрд у.е.
Это сколько %, 1 или меньше?
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Ну так если мокшанского имущества в Украине на 100 лямов - то что теперь, забить?
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Раньше были миллиарды...
Несколько банков...прямо названия таки Русский стандарт, Банк России, Альфа банк и так далее и тому подобное
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А кто громче всех кричал - гоните их взашей?! Почему зрадоферма, в тот момент, не думала о том, что в ближайшем будущем их можно будет экспроприировать?
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Согласно вашей диб-й логике, надо было яныку продать всю газотранспортную систему Украины, чтобы сейчас её экспоприировать?
Хотя у кого я ищу логику?
Слова о вине зрадофилов в том что они выступали против засилия предприятий агрессора, не предвидив будущее - полная шиза.
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так не рыдай. с 6 млрд.долга насобирали и арестовали имущества на 4 млн!!!--перемога однозначно. это все равно,как вместо 100 штук баксов забрать 10 копеек в гривне-и хвастаться перед всеми:смотрите,какой я молодец- забрал ведь!-и еще заберу!
вот только имущества грязьпрома на нашей территории более нету-чем грозитесь?
что будете арестовывать? предполагаю,что решению нашего Печерского суда вряд ли кто то всерьез воспримет в Европе и разрешит конфисковать на своей территории имущество грязьпрома. а законтрактованный европейцами газ из трубы отобрать невозможно-по рукам надают по самое не горюй.
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что ж вы все такие тормоза?! 😂😂😂 трындец!
тебе нужно имущества сразу на 10 лярдов?! всё что меньше не подходит?
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Помнится раньше ты орал Шо все кацапсячие банки нужно негайно з України гнати
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не густо...не густо...это видать на представительские расходы(кофе)и канцтовары...
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Чувствуется, что людям лучше жить стало...
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газпром вже труби пиляє хіба ти нечуствуєш
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Надеюсь то что наворовал петренко, тоже когда то будет взыскано в госбюджет Украины.
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народная мудрость гласит,что если кого-либо из круга крепко ухватить за жопу с конкретными намерениями(не такими,как у Ляшко Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 5708)-то круг очень быстро становится квадратом с такими же квадратными глазами участников камарильи.
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Не, ну что - что, а отжимать наша власть умеет прохфесионально
От газпрома только перья лететь будут
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ни один волос не упадет с головы газпрома,пока фсб не даст команду своему агенту лолите
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Зашибись. 3 миллиона долларов описали. Осталось еще 2.4 миллиарда долларов найти.
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не 2.4,а все 6 млрд.
имущество описано в соответствии с решением Печерского,а не Стокгольмского,суда.
а это--очеень большая разница Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 6558
вот только Газпром нынче на нашей территории остался ужо и без трусов-их сняли вместе с теми 100млн.грн.
дальше осталось щипать лишь шерсть на волосатых местах Газпрома либо шкуру снимать Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 6558
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а чего газпром трубы южного потока пылят, разве выгодна импортная ставка на металолом в Украине.
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теперь и Турецкий поток пилят - наверное для Силы сибири...)))
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Нет. Для северного потока-2. Писали,что там труб не хватает.
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да там всего не хватает - даже разрешений каких-то...
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а тулецкии и южный, это что два разных или труба одна но буджеты для друзей разные.
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"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же 6 млрд долларов по решению украинского суда Источник: https://censor.net.ua/n3056750
чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идёт о 8,5 млрд грн". Источник: https://censor.net.ua/n3056750

Так 6 000 000 000 доларів чи 8 500 000 000 гривень?
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По поводу 6 лярдов долляров - это вот о чём речь: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/13/7174491/

Что за сумма в 8,5 лярдов гривен не знаю. Искать влом,но возможно ещё по какому-то иску к грязьпрёму виграна.
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За границей вагон бабла наклянчили за четыре года, теперь с Газпрома лупят, а жизнь всё лучше и лучше. Что происходит?
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Сколько ж вас, баранов проплаченных, тут пасётся..
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ТЫ нам расскажи какую премию ты себе на этот раз выписал за выполнение?
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О, кстати...
Там же у исполнителей скандал был за миллионные премии.
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так и это не решение Стокгольмского арбитража - это местные решили и давай гнобить вяликих.
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ХА-ХА-ХА!!!! УМОРА - бреше не красн1е!!! Ця "ВЛАДА" - БЕЗ СОРОМУ ТА СОВ1СТ1 !!!! За дв1 нед1л1 БЕЗ СУДУ ТА СЛ1ДСТВА конф1скувала та продала майна ГАЗПРОМУ на 100 м1льйон1в гривень???? БРЕХНЯ !!!! ГЕБЕЛЬС з МОРДОРУ перебрався в Укра1ну !!! Чого сто1ть заява ЮГИ про м1нометнвй обстр1л 1 пад1ння куполу та люстри РАДИ на дупутат1в??
!!!!!
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Репоед, поставь украинскую раскладку
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Гавноед поросячий платный - убирайся с форума !!!!
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А теперь хором скажите - Путин - Хуйло
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Путин и Порошенко - два Ху"йла!!! Это мой тест на троллей!!! Ещё ни один ихний платный тролль не написал ТУТ такое!!! напишешь???? Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 8810..
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тобто українську вчити відмовляєшся? Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 6825 я так і знав
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Молодцы. А говорят кацапы дрессуре не поддаются.
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Насиров залог в 2 раза большевнес,чем конфисковали у газпрома)))
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С этой тупой и продажной бандой, мы получим от жилетки рукава.
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А ты знаешь где еще в Украине активы газпрома есть..?? Ну поделись знаниями.....
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Без понятия.Тем более подобные "победы" выглядят как достижения,а не "на безрыбье и рак рыба".
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ОТЛИЧНО. МЕНЬШЕ 4 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.
ТЕПЕРЬ ВСЕГО-ТО ОСТАЛОСЬ 2,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ПО ОДНОМУ ИСКУ СПИСАТЬ И ДВЕ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН ПО ДРУГОМУ.

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найбагатший міністр України..цей точно не крав..всю правду вам розкаже Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 4345
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Привирает, акции конфискованы но еще не проданы.
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Параолимпийцам за медали столько же уплачено...
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ну, и? цену на газ опустят или поднимут? нам чего то прыгать от счастья? всё равно украдут...
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Хорошо унизили Кацов.
Коса - последняя надежда Пуйла на справедливость.
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Ага, лучше. Еще один такой переможний контракт от бздюльки с газпромом и придется всех на органы порезать
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Это же не имущество. Это непонятно кем оцененные акции левой конторы, через которую давным давно крутили газовые схемы. То есть ноль.
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Ого, сказал бомж вынув голову из мусорки, вот это деньги)).
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Теперь цены на газ для населения упадут вдвое. Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 5404
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Хороший. ну вот у себя в Украине все имущество Газпрома конфисковали - пора переходить на другое заграничное имущество... В частности на Северные потоки. А нам хватит и 1 метра, но чтобы с задвижкой был $$$
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Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 5147Андрій Шумило‏ @andykrim65 11 год.11 годин томуБільшеВ 2008 году А.Миллер заявил, что Газпром через 8 лет будет стоить 1 триллион$. Тогда Газпром стоил 360 млрд$. Aplle тогда стоил 159 млрд$.
Сейчас Газпром стоит 53 млрд$, а Apple - более 900 млрд$. К маю 2018 Apple достигнет 1 трлн$.
Разориться, торгуя ресурсами - искусство!
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Маловато будет ! Сколько спиздели ?
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Хит сезона Владимир Соловьев «Перекроем Украине газ»

Все, що було у Газпрому на території України, було описано, арештовано і стягнено до держбюджету - це понад 100 млн грн, - Петренко - Цензор.НЕТ 5194

Если вы случайно встретите артиста
С жутким перегаром и беззубым ртом ,
Приготовьтесь слушать песню шовиниста
Эту песню он исполнит русским языком.
И беззубо улыбаясь, получает он оргазм,
Представляя, как Планете он закру-чи-ва-ет газ...﻿
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Остальное конфисковать у разних Новинских, Григоришиных и так далее, все равно у них с Гаспромом один хозяин Хуйло.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в госбюджет - это свыше 100 млн грн, - Петренко
 
 
 
 
 
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