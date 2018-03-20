 Всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в госбюджет - это свыше 100 млн грн, - Петренко

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко журналистам во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же 6 млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств - всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", - отметил Петренко.



Он заметил, что Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идёт о 8,5 млрд грн".



"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", - сообщил министр юстиции.

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Ранее Исполнительная служба открыла производство по взысканию с "Газпрома" штрафа АМКУ 172 млрд гривен (половину суммы составляет собственно штраф, половину - пеня за неуплату) и аресту его имущества, после того как Высший хозяйственный суд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ и пени в размере 172 млрд гривен. Сейчас сумма украинских требований еще увеличилась за счет суммы исполнительного сбора (17,193 млрд гривен). Таким образом, исполнительное производство открыто на 189,125 млрд грвн (более $7,1 млрд). В марте 2018 года Министерство юстиции Украины сформировало межведомственную рабочую группу, которая запустит процесс исполнения решения украинского суда о взыскании с "Газпрома" (РФ) 172 млрд грн (около $6 млрд) штрафа Антимонопольного комитета Украины в зарубежных юрисдикциях.